Stefan Zweig retrata o carniceiro de Lyon que deu forma à polícia política de Napoleão. Até o que se dizia numa mesa de café podia chegar ao imperador.

Bula Achados Fouché por Stefan Zweig

Em julho de 1815, numa sala de espera em Saint-Denis, o escritor François-René de Chateaubriand viu abrir-se uma porta. Entraram dois homens. Talleyrand caminhava apoiado no braço de Joseph Fouché. Passaram por ele em silêncio e seguiram para os aposentos de Luís XVIII. Fouché ia prestar juramento ao rei. Vinte e dois anos antes, como deputado, votara pela morte de Luís XVI, irmão do homem que agora lhe confiava a polícia da França.

Chateaubriand guardou da visita a imagem das mãos. Em suas memórias, descreve Fouché de joelhos, as mãos entre as do rei, e lembra o que aquelas mesmas mãos haviam feito ao irmão. Um século mais tarde, Stefan Zweig quis entender o que levara tanta gente, o rei incluído, a precisar dos serviços daquele sujeito. Balzac admirava em Fouché a capacidade de perceber, antes dos colegas, para onde os acontecimentos os levavam. Foi lendo Balzac, conta Zweig no prólogo, que ele próprio começou a prestar atenção no ministro. Em 1929, Zweig publicou “Joseph Fouché: Retrato de um Homem Político”.

Ilustração / Laboratório Visual

Os dois bolsos do carniceiro de Lyon

Num dos melhores momentos do livro, Zweig acompanha a entrada de Fouché na Convenção Nacional e se demora numa questão de assento. Os deputados radicais ocupam os bancos mais altos. Os moderados ficam embaixo. Fouché, que ensinara matemática e física nos colégios dos oratorianos, faz as contas e vai sentar-se com os girondinos. Quando chega a hora de decidir a sorte de Luís XVI, em janeiro de 1793, o voto é nominal. Cada deputado tem de se pronunciar. Fouché vota pela morte, sem adiamento. O rei vai para a guilhotina. O professor muda de bancada.

Em outubro daquele ano, Lyon se rendeu depois de uma insurreição contra o poder jacobino. A Convenção mandou apagar o nome da cidade e chamar o que restasse dela de Ville-Affranchie, cidade libertada. Para os moradores, a liberdade prometida pelo novo nome começou com demolições e execuções. Fouché e Jean-Marie Collot d’Herbois dirigiram a repressão. Nos campos de Brotteaux, grupos de prisioneiros foram mortos a tiros de canhão. O arquivo municipal de Lyon contabiliza 1.996 pessoas fuziladas ou guilhotinadas no conjunto da repressão.

O carniceiro de Lyon soube tirar proveito até das queixas contra sua brandura. Quando passou a conter os radicais locais, estes escreveram a Paris acusando-o de perseguir os patriotas. As cartas lhe davam algo a apresentar a quem o acusasse de crueldade. Zweig quase nos deixa ver o gesto do deputado. “Conforme o vento, pode tirar do bolso direito uma prova de sua dureza e do esquerdo uma prova de humanidade.”

Houve um intervalo em que ninguém parecia precisar de Fouché. Zweig o encontra, com a mulher e os filhos, num quarto de sótão, cinco lances de escada acima da rua, às voltas com o aluguel e o leite do dia seguinte. É nesse ponto do livro que Zweig interrompe a narrativa para falar da solidão de quem manda. Em 2018, Edival Lourenço escolheu essa passagem para uma seleção de trechos literários da “Revista Bula”.

“Quem sempre vê o mundo do alto de uma nuvem […] só conhece o sorriso dos submissos e a sua perigosa solicitude.” Stefan Zweig Joseph Fouché: Retrato de um Homem Político Tradução de Kristina Michahelles

O que se ouvia nos cafés

Em julho de 1799, o Diretório entregou a Fouché o Ministério da Polícia Geral. Quem o levara ao cargo fora Paul Barras. Em novembro, quando Bonaparte deu o golpe do 18 de Brumário, Fouché deixou a polícia de braços cruzados. Barras perdeu o poder. Seu protegido conservou a pasta.

A repartição existia desde 1796 e já tinha atribuições de vigilância política. Fouché ampliou a rede de informantes. Nos cafés de Paris, uma conversa na mesa ao lado podia acabar nos boletins que a polícia enviava a Napoleão. Os agentes também recolhiam notícias nas ruas, nos salões e nos teatros. “A informação é tudo, na guerra como na paz, na política como nas finanças”, escreve Zweig. O ministro reservava para si uma vantagem sobre quem recebia o boletim. Podia escolher o que entrava nele.

Um maço de 59 folhas da Biblioteca Histórica da Cidade de Paris dá uma ideia do que cabia nos papéis da polícia parisiense em 1800 e 1801. Entre os papéis está a opinião do escritor Benjamin Constant sobre a decisão do governo de deportar um grupo de cidadãos. Constant era contra. Alguém se deu ao trabalho de anotar.

Arquivo da polícia de Paris 59 folhas Relatórios de agentes reunidos num maço da Biblioteca Histórica da Cidade de Paris. Ilustração / Laboratório Visual O que os agentes anotaram nessas folhas? O atentado da rua Saint-Nicaise Os relatórios acompanham os depoimentos e as prisões depois da explosão que atingiu a comitiva de Bonaparte. As cotações da Bolsa Boa parte dos relatórios vinha acompanhada dos preços das mercadorias no atacado e das cotações da Bolsa. Uma carta com duas tintas Um reagente removeu a tinta preta da correspondência apreendida. Por baixo dela apareceram caracteres azuis.

“Os homens que cercam Napoleão só podem se tornar seus escravos ou seus rivais”, escreve Zweig. Em 1802, Bonaparte suprimiu o ministério. Dois anos depois, já imperador, recriou a pasta e foi buscar o mesmo ministro. Em 1810, demitiu-o de novo.

Em 1815, Fouché voltou a servir Napoleão durante os Cem Dias. Depois de Waterloo, pressionou o imperador a abdicar e ajudou a negociar a volta dos Bourbon. Foi assim que chegou àquela sala em Saint-Denis. Pelas contas da Fondation Napoléon, Fouché atravessou seis regimes e esteve à frente da polícia em cinco períodos. Seu emprego com o irmão de Luís XVI durou até setembro. No ano seguinte, veio o banimento. Fouché morreu em Trieste, em 1820. Para se mudar para lá, já doente, precisara da licença do governo austríaco. Zweig registra quem ainda prestava atenção aos passos do antigo ministro. Eram uns poucos policiais austríacos.