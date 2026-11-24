Falero começa o romance pela chefia. Antes de conhecermos Pedro e Marques, ouvimos o gerente Geraldo falar deles ao supervisor Amauri. São rebeldes, não respeitam a hierarquia e despertam suspeitas de furto. São também, admite Geraldo a contragosto, os melhores supridores que tem. A competência pesa a favor dos dois até o ponto em que torna inconveniente demiti-los. O elogio quase escapa da boca do gerente, cercado de hesitações. É uma boa apresentação dos personagens e do lugar que ocupam.

Geraldo merece atenção. Trabalha muito, ajuda nos serviços braçais e teme perder uma posição conquistada com esforço. Para conseguir um almoço com Amauri, ensaia o tom descontraído do telefonema. No restaurante, os dois conversam sobre saúde, comida e sapatos, enquanto preservam a diferença entre quem pede ajuda e quem pode concedê-la. O romance acompanha essas acomodações da fala ao poder. A informalidade da conversa não suspende a hierarquia, embora às vezes torne mais difícil perceber onde termina a amizade e começa a ordem.

A amizade dos supridores nasce sob outras condições. Eles comem escondidos uma caixa de bombons retirada do depósito, e Pedro começa a explicar por que considera aqueles produtos também seus. O raciocínio cresce, passa pela propriedade, pelo salário, pelo trabalho coletivo. Há uma discussão econômica, mas há, desde o início, o prazer de comer os bombons e encontrar uma justificativa para isso. Marques escuta alguém organizar uma revolta que ele já sentia sem saber explicar. A admiração pelo colega tem essa origem bastante íntima. Pedro o ajuda a deixar de se considerar o único culpado pela vida que leva.

A fala de Pedro ganha extensão porque ele gosta de convencer. Pede que Marques imagine situações, antecipa respostas, volta a uma premissa, insiste até obter concordância. A grafia acompanha a pronúncia, as concordâncias seguem o uso dos personagens, os palavrões aparecem entre raciocínios trabalhosos. Tudo isso participa da construção do argumento. Falero conserva, na mesma frase, a complexidade da ideia e o modo pelo qual aquele homem a diria. O leitor acompanha uma inteligência em exercício, com vaidade, impaciência e necessidade de ser ouvida.

Marques contribui mais do que sua posição de admirador poderia sugerir. Lembra o investimento feito pelo dono do supermercado, pergunta por que alguém abriria uma empresa sem a perspectiva de ampliar o ganho e nem sempre aceita as regras que o amigo propõe. O desequilíbrio entre os dois permanece, pois Pedro dispõe das falas mais longas e das explicações mais seguras. Mas a resistência de Marques impede que a conversa transcorra sem atrito. Em outro registro, a confusão entre o nome de Marques e o do filósofo alemão interrompe a solenidade da discussão. Falero sabe aproveitar a intimidade para fazer uma ideia passar pelo riso.

O narrador, por sua vez, está longe de ser discreto. Entra nos pensamentos, avalia comportamentos, explica sentimentos e pode prolongar uma observação até torná-la quase um discurso. Às vezes esse alongamento é muito eficaz. Ao descrever o serviço no supermercado, acumula numa frase as caixas desmontadas, os produtos separados, as caixas reorganizadas, as prateleiras abastecidas e os clientes prontos a reclamar. A sintaxe obriga o leitor a percorrer as etapas do cansaço. O produto que se apanha sem esforço tem, antes disso, uma história de esforço que o comprador não vê.

A mesma disposição para explicar cobra um preço. Algumas falas continuam demonstrando o que já estava compreendido, e algumas intervenções narrativas dizem como devemos entender uma emoção que a cena já tornou legível. O nascimento de uma criança, por exemplo, recebe uma longa comparação entre viver e combater antes que o relato chegue ao parto. Há energia nessa prosa, mas também excesso de ênfase. Quem prefere que o narrador se retire e confie mais na sugestão encontrará resistência.

O encadeamento nem sempre tem a mesma força das conversas. Certas informações úteis aparecem na hora exata de resolver um impasse, e algumas oportunidades tornam a expansão do negócio fácil demais. O caderno encontrado que fornece dados de um mercado já existente é um desses atalhos. A narrativa ganha velocidade, mas deixa visível a conveniência. Depois de tantas discussões sobre o que pode ou não funcionar, o leitor tem bons motivos para desconfiar de uma solução que já vem com os contatos de que os personagens precisam.

A cena da fechadura, reproduzida abaixo, oferece uma medida mais precisa da privação. Mãe e filho trabalham, mas não conseguem comprar uma peça de reposição. O conserto improvisado dá a ela uma satisfação que ele não consegue compartilhar. O objeto permanece entre os dois, com seu funcionamento incompleto, enquanto cada um lhe atribui um sentido. O esforço pode ser motivo de orgulho para quem o realizou e, ao mesmo tempo, renovar a humilhação de quem considera intolerável precisar dele. Falero dá espaço a essa diferença dentro do afeto, sem fazer a mãe sentir o que o filho sente.

Quando o dinheiro chega, o romance observa o que ele permite. A mulher de Roberto deixa o emprego de limpeza e volta a estudar. Pode pagar transporte, comprar livros e dormir antes de enfrentar o dia seguinte. A mudança inclui comida mais variada e tempo para os filhos. O descanso é parte tão importante dessa melhora quanto os objetos novos da casa. Falero acompanha o que acontece com uma mulher que consegue se dedicar aos estudos sem precisar conciliá-los com um emprego exaustivo.

Também por isso a divisão dos lucros merece ser examinada sem entusiasmo automático. Pedro defende partes iguais entre os sócios por um princípio de justiça e por um cálculo de confiança. Quem recebe menos do que considera devido pode tentar enganar os demais. A regra é uma conquista concreta do grupo, negociada contra resistências, e ajuda a produzir a lealdade que mantém a sociedade. A igualdade vale para os cinco sócios. Quando outras pessoas ajudam a ampliar a clientela, a remuneração já obedece a outro arranjo. A crítica à exploração convive com o cuidado de preservar a vantagem de quem está dentro.

Angélica participa dessa sociedade com dinheiro e discernimento. A rescisão do trabalho na pizzaria contribui para o capital do negócio. Nas reuniões, ela faz contas e cobra de Pedro a diferença entre uma estimativa e uma certeza. Sua presença altera as decisões, e seria difícil acompanhá-la como simples extensão do marido. Falero, entretanto, não faz dessa participação uma solução para a desigualdade dentro de casa. A primeira cena do casal inclui uma agressão de Marques e se detém longamente no arrependimento e no orgulho dele. A reconciliação chega depressa. O narrador nomeia o machismo, mas o espaço que concede à compreensão do agressor deixa um incômodo que a competência posterior de Angélica não desfaz.

A mulher de Roberto, embora tenha conquistado tempo para estudar, continua assumindo sozinha a casa e os filhos. Pedro contesta essa divisão, e ela prefere conservar o que considera um bom entendimento com o marido. São situações diferentes, com desejos e margens de decisão diferentes. O romance fica mais interessante quando permite vê-las ao lado dos discursos de igualdade. As relações não se reorganizam na mesma velocidade em que aumenta a renda, e os homens capazes de discutir a injustiça no trabalho nem sempre reconhecem, ou enfrentam, as obrigações que deixam às mulheres.

Luan também consegue interromper a segurança de Pedro. Ao notar a distância entre o futuro promissor anunciado e o medo de voltar à pobreza, obriga o amigo a se explicar. A ideia de ganhar o suficiente para parar se mostra menos estável quando cada nova oportunidade oferece um motivo para continuar. Nessa altura, a habilidade de argumentar pode tanto esclarecer uma escolha quanto torná-la mais aceitável para quem já deseja fazê-la. O romance acompanha esse uso interessado das razões.

Há uma fricção semelhante na amizade. Os apelidos, as provocações e as reuniões em família dão aos sócios uma convivência que excede o negócio. Uma conversa séria à beira da piscina pode incluir a decisão de trocar cerveja por caipirinha, como se isso resolvesse o problema da seriedade. O humor ajuda a entender por que essas pessoas gostam de estar juntas. A lealdade que daí resulta, porém, também facilita a adesão a decisões violentas. A proteção dos amigos pode estreitar a consideração pelos outros, inclusive por gente que trabalha tanto quanto eles.