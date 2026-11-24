A escolha desse narrador dá ao romance seu conflito mais produtivo. O jornalista se considera capaz de reconhecer a pobreza das ideias de Mike, mas aceita organizá-las num livro. Reclama das notas desconexas que recebe e trabalha para lhes dar continuidade. Seu conhecimento literário participa, portanto, da fabricação do produto que ele despreza. A dependência tem despesas, prazos e um pagamento combinado. Ademir coloca a insatisfação do escritor dentro das condições em que ele trabalha, onde conservar a própria superioridade intelectual não resolve o problema de conseguir a próxima encomenda.

O projeto editorial fornece uma das melhores situações do livro. A proposta inicial é usar a imagem de Mike para defender a leitura digital. Quando a editora percebe que o exemplar de papel pode ser mostrado, carregado e fotografado, muda a prioridade comercial. O manifesto em favor do e-book passa a circular sobretudo como objeto impresso. A contradição dispensa uma grande discussão abstrata sobre o futuro da leitura. Ela aparece numa decisão de venda, tomada por quem sabe que a fotografia do leitor com o livro também ajuda a movimentar o negócio.

O narrador encontra nesse trabalho uma pequena satisfação. Consegue introduzir uma referência a Borges no título do volume e sente que alguma coisa ali lhe pertence. O gesto é revelador porque sua vaidade não desapareceu com o contrato de escrita anônima. Há dinheiro envolvido, mas também o desejo de deixar uma marca reconhecível. Quando passa a acompanhar Mike num reality show e entra num chat para confrontá-lo, essa necessidade de reconhecimento já compromete a distância que pretende manter. O observador também quer ser ouvido pelo público.

A universidade oferece outra ocasião em que a fama encontra colaboradores. Convidado para uma aula inaugural, Mike pesquisa títulos de palestras e combina palavras que lhe parecem adequadas ao ambiente. O som importa mais que a relação entre os conceitos. A cena funciona porque o improviso atende a uma expectativa que já estava montada. Há um convite, um auditório, uma apresentação e gente interessada em associar o convidado às próprias ideias. O professor que deveria apresentá-lo demora falando de si. Mike aproveita o espaço que lhe dão, mas está longe de ser o único a procurar uma oportunidade naquela sala.

As três entrevistas são especialmente boas para acompanhar a mudança na relação entre o rapaz e o jornalista. A primeira obedece à pauta de um site juvenil e permite respostas rápidas, evasivas e piadas. Na seguinte, o entrevistador tenta pressionar o personagem com questões culturais. A terceira abre mais espaço para argumentos. Ademir liga os encontros pela retomada de perguntas, fazendo uma conversa continuar em outra ocasião. O recurso permite comparar o que mudou sem depender apenas da avaliação retrospectiva do narrador.

É também nas entrevistas que Mike oferece resistência à caricatura de ignorante. Ao ouvir uma frase atribuída a Einstein, pergunta de onde ela saiu e põe em dúvida a autoria. O jornalista, que pretendia cobrar profundidade, precisa lidar com a possibilidade de ter recolhido uma citação sem o cuidado exigido de seu entrevistado. Em outro encontro, uma pergunta baseada em pesquisas não identificadas recebe contestação semelhante. A inversão tem graça e altera a distribuição de autoridade na conversa. O leitor passa a ter razões concretas para desconfiar da facilidade com que o narrador classifica as pessoas.

Essa resistência não transforma Mike num pensador infalível. Ele continua recorrendo a frases prontas, fazendo generalizações e escolhendo respostas convenientes. Em determinados momentos, porém, desenvolve uma defesa das relações pela internet que merece ser ouvida dentro da história. Sua capacidade de argumentar convive com o gosto por resumos e efeitos rápidos. O romance ganha quando deixa essa combinação aparecer no diálogo, sem obrigar o personagem a confirmar em cada frase a imagem que o jornalista fez dele.

As referências culturais participam da disputa. O narrador vai de escritores a filmes, de citações famosas a expressões de rede social, frequentemente com a segurança de quem reconhece o repertório e espera ser reconhecido por isso. Mike também usa nomes e sentenças para valorizar o que diz. Em ambos, uma citação pode ajudar a pensar, preparar uma piada ou evitar uma resposta. O conhecimento passa a ser observado em uso. Interessa o que cada um consegue fazer com ele diante do outro, sobretudo quando a conversa deixa de obedecer ao roteiro previsto.

Há ainda um cuidado com a diferença entre ser visto e controlar a própria imagem. As lentes coloridas transformam os olhos de Mike numa atração regular, capaz de gerar expectativa antes mesmo do próximo assunto. Em outras situações, ele precisa lidar com pessoas que sacam os celulares para filmá-lo quando preferia ficar sozinho. O rosto que administra nos vídeos não lhe pertence do mesmo modo em todos os lugares. As cenas de constrangimento dão ao personagem uma vulnerabilidade que os números de seguidores e as respostas espirituosas costumam encobrir.

O gosto pela explicação, por outro lado, às vezes pesa. O capítulo dedicado a uma comédia romântica estrelada por Mike reconstitui demoradamente o filme, comenta os tipos e esclarece suas funções. A paródia identifica fórmulas reconhecíveis, mas continua a demonstrar uma previsibilidade que já ficou evidente. Algo parecido acontece com certas enumerações de celebridades e referências. A insistência combina com a irritação do narrador, embora nem sempre acrescente uma descoberta para quem lê. É uma ressalva de ritmo, particularmente perceptível depois da agilidade das entrevistas.

Também há caricaturas apoiadas na aparência física, na sexualidade e em rótulos de comportamento. Algumas revelam o modo estreito como o jornalista olha para os outros; outras se prolongam sem lhes oferecer muito mais espaço. A leitura pede atenção a essa diferença. Aceitar cada insulto como uma boa piada seria tão limitador quanto tomar todas as opiniões do narrador por posições de Ademir Luiz. O livro oferece seus melhores momentos quando a segurança de quem conta encontra uma resposta, uma lembrança inconveniente ou um interesse próprio que ele já não consegue esconder.