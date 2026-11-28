Bula Streaming Netflix Histórias Incomuns (2021)

Bharti opera máquinas e gostaria de trabalhar no escritório. Quando a vaga é preenchida por Priya, recém-chegada à fábrica, as duas começam a almoçar juntas. Na hora de comer, de dividir um recipiente ou de apresentar uma amiga à família, a diferença de casta volta a decidir até onde a intimidade pode ir. Konkona Sen Sharma dá a Bharti a paciência de quem conhece aquelas regras melhor que a colega.

Neeraj Ghaywan dirige esse segmento, “Geeli Pucchi”. As outras histórias deslocam a mesma pergunta para casas de tamanhos e rendas diferentes. Shashank Khaitan parte de um casamento arranjado em que o marido anuncia de saída os termos da convivência. Raj Mehta acompanha uma empregada doméstica que precisa circular entre pessoas com poder para decidir se sua casa terá eletricidade.

Kayoze Irani encerra a antologia com uma mãe que aprende língua de sinais para conversar com a filha e encontra em um fotógrafo surdo alguém disposto a prestar atenção. Depois de três histórias em que os personagens medem as palavras diante de quem manda, a mudança de linguagem também muda o ritmo do filme.