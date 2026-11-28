As 13 resenhas reunidas pelo Rotten Tomatoes para “Histórias Incomuns” são favoráveis. O filme indiano da Netflix reúne quatro diretores, cada um diante de um problema diferente. O mais espinhoso talvez caiba numa sala de fábrica: o que acontece quando a mulher por quem você se interessa consegue o emprego que deveria ser seu?
Histórias Incomuns (2021)
Bharti opera máquinas e gostaria de trabalhar no escritório. Quando a vaga é preenchida por Priya, recém-chegada à fábrica, as duas começam a almoçar juntas. Na hora de comer, de dividir um recipiente ou de apresentar uma amiga à família, a diferença de casta volta a decidir até onde a intimidade pode ir. Konkona Sen Sharma dá a Bharti a paciência de quem conhece aquelas regras melhor que a colega.
Neeraj Ghaywan dirige esse segmento, “Geeli Pucchi”. As outras histórias deslocam a mesma pergunta para casas de tamanhos e rendas diferentes. Shashank Khaitan parte de um casamento arranjado em que o marido anuncia de saída os termos da convivência. Raj Mehta acompanha uma empregada doméstica que precisa circular entre pessoas com poder para decidir se sua casa terá eletricidade.
Kayoze Irani encerra a antologia com uma mãe que aprende língua de sinais para conversar com a filha e encontra em um fotógrafo surdo alguém disposto a prestar atenção. Depois de três histórias em que os personagens medem as palavras diante de quem manda, a mudança de linguagem também muda o ritmo do filme.
Por que assistirVale acompanhar as mãos de Bharti e Priya durante as refeições. Um gesto banal de partilha adquire outro sentido quando uma terceira pessoa entra em cena. Ghaywan consegue mostrar a hierarquia da fábrica mesmo depois que as duas batem o ponto.Mais indicações do Bula Streaming