Em 2019, durante uma missão em Praga, o agente da CIA Archibald (Scott Eastwood) se apaixona por Lara (Willa Fitzgerald), uma espiã do lado adversário. Os dois abandonam suas agências para ficar juntos, e ele passa a usar o nome Joe. Cinco anos depois, o casal escolhe um resort isolado em Gdańsk, na Polônia, para passar a lua de mel longe dos antigos chefes. A ideia dura até a queda de um avião nas proximidades. Joe recolhe um pen drive entre os destroços e atrai a atenção da CIA e de um mercenário disposto a tomar o arquivo à força.

A melhor ideia de Michael Polish em “Código Alarum” é juntar duas pessoas que aprenderam a esconder informações e esperar que elas contem tudo uma à outra depois do casamento. Há espaço para alguma graça nessa contradição, principalmente quando fica evidente que o casal chegou à Polônia com planos diferentes para a viagem. O roteiro, porém, passa depressa pelo que aconteceu entre o encontro em Praga e a lua de mel. Scott Eastwood e Willa Fitzgerald convencem mais como profissionais que sabem dividir tarefas sob pressão do que como um casal que esperou cinco anos por alguns dias de sossego.

A missão de Lara na Polônia

Enquanto Joe tenta descobrir por que tanta gente quer o pen drive, Lara precisa proteger Roland Rousseau, um banqueiro que lavou dinheiro para traficantes de armas. Ela recebeu a tarefa da Alarum, uma organização de espiões que desafia as grandes agências de inteligência. Joe só fica sabendo do trabalho depois que os dois se instalam no resort. A notícia muda a maneira de olhar para a viagem. Para ele, o isolamento era uma chance de descansar. Para Lara, era onde estava o homem que precisava vigiar.

Fitzgerald tem suas melhores cenas quando Lara pode decidir por conta própria. Assim que os homens armados ocupam o resort, ela manda Rousseau se esconder e fica para enfrentá-los. O gesto diz bastante sobre a personagem. Ela assumiu a responsabilidade por aquele homem mesmo conhecendo o passado dele, e agora precisa cumprir o trabalho com os mercenários por perto. É uma situação que merecia mais tempo. O roteiro passa tão depressa da revelação da missão para o ataque que mal deixa Joe e Lara conversarem sobre o segredo que ela trouxe para a lua de mel.

A CIA manda um velho colega

O mercenário Orlin (Mike Colter) reúne homens armados para tomar o pen drive. A CIA tem interesse no mesmo arquivo e manda Chester (Sylvester Stallone), um ex-colega de Joe, recuperá-lo. A ordem inclui matar o antigo agente. Quando os homens de Orlin apertam o cerco, Joe e Chester têm um bom motivo para trabalhar juntos. A dificuldade está em saber o que Chester fará assim que puder cumprir a missão pela qual foi enviado.

Stallone entra nessa história com o cansaço de quem já recebeu ordens parecidas e sabe que a parte desagradável costuma sobrar para ele. Eastwood faz Joe levar a conversa com seriedade, atento ao pouco que o colega deixa escapar. A diferença entre os dois dá à parceria uma graça seca. É fácil perceber por que Joe aceita a ajuda de Chester. Com Orlin e seus homens atrás dele, até uma companhia dessas tem suas vantagens. O que falta é um pouco mais de convivência entre os dois para que o passado na CIA tenha o mesmo peso da ameaça que dividem no presente.

O cerco ao resort

Polish alterna a luta de Lara para proteger o banqueiro com a tentativa de Joe de escapar dos mercenários sem entregar o arquivo. Essa divisão ajuda a acompanhar a ação. Também evidencia o quanto o roteiro se interessa pelo pen drive sempre que surge uma pergunta mais incômoda entre os personagens. Joe ainda tem o que conversar com Lara sobre a missão que ela escondeu. Chester, por sua vez, está armado e tem ordens para matá-lo. Cada interrupção por um novo ataque adia conversas que poderiam dar mais peso ao tiroteio seguinte.

A ironia mais bem aproveitada de “Código Alarum” está na escolha do resort. Joe e Lara procuram um lugar afastado porque querem ficar longe das pessoas que conhecem seus rostos e seus métodos. Quando os mercenários chegam, a distância que prometia sossego também limita as opções do casal. Lara fica com um banqueiro escondido e homens armados pelo resort. Joe tem um arquivo que todos querem e, para ganhar tempo, precisa confiar no colega que a CIA mandou para matá-lo.