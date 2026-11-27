Bula Streaming Netflix Minha Querida Senhorita (2026)

Adela vive em Pamplona, cercada por uma família conservadora e por hábitos que parecem ter definido seu futuro antes que ela pudesse escolhê-lo. Divide o tempo entre a loja de antiguidades da família e as aulas de catequese. A descoberta de que é intersexo modifica sua relação com o próprio corpo e com os silêncios que organizaram sua criação. Novas amizades e o encontro com Isabel abrem a possibilidade de outra vida.

Escrito por Alana S. Portero, o roteiro acompanha uma travessia que também é geográfica, de Pamplona a Madri. A mudança de cidade interessa menos como promessa de solução instantânea do que como oportunidade de encontrar pessoas diante das quais Adela possa formular perguntas. O afeto deixa de ser apenas aquilo que a família oferece e passa a incluir relações que ela pode construir.

Elisabeth Martínez divide a cena com Anna Castillo e Paco León. A atriz estreante ocupa o centro de uma produção assinada por Javier Calvo e Javier Ambrossi, da Suma Content. Segundo a apresentação oficial da Netflix, o longa teve sua estreia mundial na competição do Festival de Málaga, em março de 2026, antes de chegar ao streaming.

A ligação com o Oscar pertence à obra original, dirigida por Jaime de Armiñán e estrelada por José Luis López Vázquez. O registro da Academia confirma a indicação da Espanha em 1973. A versão de 2026 parte desse filme, mas tem outra protagonista e um novo roteiro; a indicação histórica não deve ser confundida com um prêmio ou uma candidatura já obtida pela produção atual.

O motivo para assistir está nesse encontro entre uma história anterior e uma perspectiva contemporânea sobre autonomia, identidade e vínculos. Para ampliar o percurso pelo cinema espanhol e por outros dramas, há mais indicações na editoria de filmes da Bula.