Bula Streaming HBO Max O Fim da Rua (2026)

Denise e Greg Platt vivem com os filhos, Audrey e Brian, em um subúrbio aparentemente comum. Um acontecimento cósmico arranca a rua daquele cotidiano e a transporta para um lugar que os moradores não sabem reconhecer. As casas continuam presentes, mas já não oferecem as mesmas garantias. Para tentar sobreviver, a família precisa entender o que mudou e agir em conjunto.

A proposta aproxima duas escalas de insegurança. Há o desastre que ninguém consegue explicar e há a dificuldade de fazer quatro pessoas reagirem como um grupo. Hathaway e McGregor interpretam os pais; Maisy Stella e Christian Convery são os filhos. A diferença entre essas perspectivas sustenta o interesse humano de uma situação que, à primeira vista, parece dominada pelo espetáculo.

Mitchell escreveu e dirigiu o longa. Seu nome já estava ligado à transformação de espaços cotidianos em fontes de ameaça desde “Corrente do Mal”, apresentado na Semana da Crítica de Cannes em 2014. Aqui, a experiência de desconfiar da própria vizinhança ganha outra dimensão: o ambiente conhecido permanece à vista, mas as regras que permitiam habitá-lo deixam de funcionar.

A equipe reúne o fotógrafo Michael Gioulakis e o compositor Michael Giacchino, além de J.J. Abrams entre os produtores. Esses créditos situam a ambição da produção no encontro entre suspense e aventura de grande escala. O filme dura uma hora e trinta e nove minutos, uma sessão que concentra o percurso dos personagens sem exigir a continuidade de uma série.

Vale assistir preservando o mistério da mudança de cenário. A premissa já oferece o necessário para entrar na história: um endereço habitual deixou de ser uma referência confiável. Quem procura outras combinações de aventura e suspense pode consultar a seleção de filmes da Bula.