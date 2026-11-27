Bula Streaming MUBI O Degelo (2026)

Em 1992, Inés passa uma temporada no hotel dos avós, nas montanhas dos Andes. Aos nove anos, aproxima-se de Hanna, uma adolescente alemã que está na região com um grupo de esquiadores. A amizade abre uma janela para um mundo que a menina ainda não compreende. Quando Hanna desaparece, a rotina do hotel se desfaz, e as conversas, os gestos e os silêncios dos hóspedes passam a sugerir outras histórias.

O contexto histórico participa do mistério. O Chile atravessa os primeiros anos depois da ditadura, e a segurança aparente de uma família ou de um estabelecimento isolado não basta para apagar o passado. A investigação, vista por uma criança, aproxima a busca por uma pessoa da descoberta de uma sociedade habituada a manter certas perguntas sem resposta.

Martelli assina também o roteiro. O elenco reúne Maya O’Rourke, Maia Rae Domagala e Saskia Rosendahl, ao lado dos chilenos Paulina Urrutia e Mauricio Pešutić. A presença de diferentes gerações e nacionalidades acompanha a circulação de hóspedes naquele espaço: para Inés, cada encontro pode alterar o significado do que já viu.

A passagem por Cannes ocorreu em 2026, na Un Certain Regard, seção da seleção oficial. Já a escolha anunciada pela Academia de Cinema do Chile diz respeito à candidatura nacional ao Oscar de filme internacional de 2027: é a inscrição do país na disputa, e não uma indicação já concedida pela Academia americana. São dois caminhos distintos que ajudam a situar a circulação da obra.

É uma indicação para quem gosta de suspense construído pela observação e pela dúvida. A pergunta sobre o destino de Hanna importa tanto quanto o esforço de Inés para interpretar o comportamento de quem deveria protegê-la. A editoria de filmes da Bula reúne outras opções para continuar a sessão.