Bula Streaming HBO Max Os Colonos (2023)

O fazendeiro José Menéndez contrata uma expedição para estabelecer os limites de suas terras e abrir uma passagem até o Atlântico. O grupo reúne MacLennan, um militar britânico, Bill, um mercenário americano, e Segundo, um jovem chileno mestiço escolhido por sua habilidade com o rifle. Os três seguem por um território de horizontes extensos, onde a beleza da paisagem contrasta com o propósito de quem pretende dominá-la.

A hierarquia aparece nas conversas, nas ordens e na maneira como Segundo é tratado. Ele acompanha homens que disputam autoridade entre si, mas compartilham a disposição de transformar os habitantes da região em obstáculos a eliminar. O percurso deixa evidente que a tarefa envolve muito mais do que cercas e caminhos. Cada encontro torna mais estreita a distância entre o trabalho contratado e a violência.

Gálvez se apropria das cavalgadas, das armas e dos espaços abertos do faroeste para examinar quem paga pela construção de uma fronteira. Camilo Arancibia dá a Segundo uma presença atenta, frequentemente silenciosa, que concentra o desconforto da viagem. Mark Stanley e Benjamin Westfall fazem da convivência entre os estrangeiros uma disputa áspera. A fotografia de Simone D’Arcangelo evita que o território se reduza a cenário: sua escala também expõe a pequenez dos homens que reivindicam sua posse.

O roteiro, escrito pelo diretor com Antonia Girardi, amplia o interesse pela conquista territorial ao perguntar como a violência passa a ser contada depois. Quem pode testemunhar, quem formula as perguntas e quem controla as imagens são questões que atravessam o filme. Essa atenção à fabricação da memória dá ao drama um alcance que permanece além dos confrontos. É uma experiência dura, cuja força está em aproximar a brutalidade da expedição da linguagem respeitável com que seus beneficiários justificam o domínio.