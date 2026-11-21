Publicado em 2003, “Amok” chamou a atenção de investigadores de um crime ocorrido três anos antes. Um celular vendido pela internet também ligava o autor à vítima.

Bula Achados Krystian Bala e o romance “Amok”

O romance “Amok”, de Krystian Bala, ganhou leitores que tinham pouco interesse em discutir seu valor literário. Eram policiais de Wrocław, na Polônia, envolvidos na investigação de um assassinato. Procuravam, nas páginas publicadas em 2003, sinais que pudessem ajudar a compreender a morte do empresário Dariusz Janiszewski, ocorrida três anos antes. O escritor acabaria condenado a 25 anos de prisão.

Janiszewski dirigia uma pequena empresa de publicidade. Desapareceu em novembro de 2000, e seu corpo foi encontrado no mês seguinte no rio Odra. A investigação não conseguiu identificar os responsáveis e foi encerrada em 2001. O romance ainda não existia como livro publicado. Essa ordem dos acontecimentos faz diferença numa história que seria contada muitas vezes como se a polícia tivesse encontrado uma confissão pronta na livraria.

A pista que conduziu os investigadores a Bala foi um objeto bem menos literário. O celular da vítima havia sido vendido num site de leilões quatro dias depois do desaparecimento. Ao reexaminar o caso, o policial Jacek Wróblewski seguiu o rastro do aparelho e chegou à conta usada pelo escritor. A pesquisa de Katarzyna Struzińska sobre o caso reconstitui essa sequência.

Só então a leitura de “Amok” entrou no trabalho policial. Segundo a reportagem de David Grann na “The New Yorker”, Wróblewski distribuiu cópias do romance entre os colegas e encarregou cada um de examinar um capítulo.

Uma passagem chamou particularmente sua atenção. Depois de matar uma mulher, o narrador Chris dizia ter vendido uma faca num leilão pela internet. Para o investigador, aquilo lembrava o destino do celular de Janiszewski. Havia uma semelhança a examinar, embora os objetos e as vítimas fossem diferentes.

O interesse do caso está também nesse intervalo. Um escritor pode aproveitar episódios pessoais, notícias e pessoas conhecidas sem converter cada frase em depoimento. Quem procura uma pista num romance precisa depois encontrar algo que a sustente fora dele. A interpretação de uma cena, por mais convincente que pareça, não resolve sozinha a autoria de um assassinato.

O que o livro podia demonstrar

Bala contestou a leitura policial. Disse que havia usado informações publicadas na imprensa e inventado outros aspectos da história, como registrou a ABC ao noticiar sua condenação em 2007. Era a defesa de alguém que insistia na natureza ficcional do livro. Também obrigava a distinguir o que os investigadores suspeitavam do que conseguiriam demonstrar.

A investigação reuniu outros elementos, entre eles registros de chamadas e depoimentos. A sentença de 2007 condenou Bala por planejar e dirigir o assassinato. A pena foi de 25 anos de prisão. Depois de novo julgamento, uma segunda condenação foi mantida pelo tribunal de apelação em maio de 2009, conforme a notícia da rádio pública polonesa.

Entre a página e a prova 25anos de prisão A pena foi mantida em 2009. O romance forneceu pistas à investigação, mas não foi aceito como prova autônoma. O celular conduziu os investigadores ao escritor O celular de Dariusz Janiszewski foi vendido pela internet em novembro de 2000. A polícia rastreou a transação até uma conta de Krystian Bala. Depois, examinou seu romance Amok. A leitura não constituiu prova autônoma de culpa. A pista fora do romance Celular da vítima Venda pela internet Conta ligada a Bala Depois, a leitura de “Amok” Ilustração / Laboratório Visual O livro bastava como prova? Não. Segundo o estudo de Katarzyna Struzińska, o tribunal não aceitou o romance como prova autônoma. As pistas levantadas pela leitura precisavam ser confrontadas com registros, depoimentos e outros elementos da investigação.

O estudo de Struzińska esclarece um ponto que se perdeu em parte da cobertura. O romance não foi aceito pelo tribunal como prova autônoma de culpa. As aproximações entre ficção e realidade eram insuficientes para esse papel. O livro ajudou a orientar perguntas; o processo precisava de respostas sustentadas por outros elementos.

A diferença parece pequena enquanto se conta uma boa história de crime. Torna-se enorme quando se imagina a regra aplicada a qualquer romancista. A violência de um personagem não pode ser automaticamente atribuída à pessoa cujo nome aparece na capa. No caso de Bala, a condenação e a existência de um narrador assassino são fatos distintos, ainda que tenham acabado reunidos na mesma notícia.

A literatura já conheceu outros encontros desconfortáveis entre biografia e crime. Anne Perry construiu uma carreira de romances policiais depois de participar de um assassinato na adolescência. Em “Amok”, o percurso foi outro. A obra do suspeito passou a ser vasculhada durante a investigação, numa leitura à procura de correspondências.

Bala escreveu um narrador que escapava das consequências de seu crime. O destino do autor foi decidido fora das páginas. Entre o livro e a sentença, havia um celular vendido, registros telefônicos, testemunhos e anos de investigação.