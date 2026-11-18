Cartas de recomendação fizeram os captores supor que o soldado valia um alto resgate. Sua família levou anos para conseguir libertá-lo.

Bula Achados Os anos de Argel

As cartas de recomendação que Miguel de Cervantes levava na viagem de volta à Espanha deveriam ajudá-lo a conseguir uma recompensa pelos serviços militares. Quando sua embarcação foi capturada, em setembro de 1575, os papéis tiveram outra utilidade. Convenceram os captores de que aquele soldado era um homem importante, por quem se poderia cobrar um bom resgate. O prestígio dos signatários aumentou o preço de sua liberdade. A família, porém, não tinha dinheiro à altura das aparências.

Começavam quase cinco anos de cativeiro em Argel, no norte da África. Cervantes tentou fugir quatro vezes e fracassou em todas. Quando enfim saiu, em setembro de 1580, devia a libertação ao pagamento de um resgate negociado por religiosos trinitários. Ainda faltava um quarto de século para a publicação da primeira parte de “Dom Quixote”, em 1605. O homem que hoje enxergamos como autor de um monumento literário precisava, naquele momento, resolver um problema bastante anterior à posteridade. Voltar para casa.

Ele regressava da Itália na galera Sol, acompanhado do irmão Rodrigo. Trazia uma história de guerra, inclusive a participação na batalha de Lepanto, em 1571, onde fora ferido e perdera o uso da mão esquerda. As recomendações de dom João de Áustria e do duque de Sessa atestavam os serviços do soldado. Capturado por corsários e levado a Argel, tornou-se escravizado num sistema em que pessoas podiam representar trabalho, mercadoria e possibilidade de resgate. Para seus donos, um prisioneiro com relações influentes tinha valor especial.

A primeira tentativa de fuga dependia de um guia que deveria conduzir Cervantes e seus companheiros até Orã, então sob domínio espanhol. O guia os abandonou, e o plano desfez-se. O episódio dá uma medida da dificuldade de escapar. Sair do lugar onde estavam retidos não bastava. Era preciso atravessar território, encontrar proteção e confiar em pessoas que podiam desaparecer ou denunciá-los. Cada intermediário necessário à liberdade também podia impedir que ela fosse alcançada.

As tentativas seguintes envolveram outras pessoas, projetos de saída por mar e delações. Segundo a síntese biográfica de Jean Canavaggio, disponível na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, foram duas iniciativas por terra e duas pelo mar. Os testemunhos reunidos sobre o período apresentam Cervantes assumindo a responsabilidade pelos planos quando descobertos. Na última tentativa, foi denunciado por Juan Blanco de Paz, outro cativo. Não acabou executado, mas tampouco conseguiu sair.

Os anos de Argel 4 tentativas de fuga Duas iniciativas por terra, duas pelo mar. Nenhuma delas conseguiu encerrar o cativeiro de Cervantes. As quatro tentativas de fuga de Cervantes Duas tentativas por terra e duas pelo mar fracassaram. Em 1580, a libertação veio por um resgate negociado pelos trinitários. Argel 2 por terra 2 pelo mar Nenhuma teve êxito 1580 · resgate Ilustração / Laboratório Visual Como ele conseguiu sair A família reuniu recursos e os religiosos trinitários negociaram o resgate. Cervantes foi libertado em setembro de 1580, depois do fracasso das quatro tentativas.

Há documentação para essa história, embora isso não autorize preencher todas as lacunas com cenas de aventura. Parte importante do que se conhece vem de depoimentos de companheiros recolhidos a pedido do próprio Cervantes. Esses registros ajudam a reconstruir sua atuação e também serviam para atestar sua conduta. Convém conservar as duas coisas em vista. Estamos diante de um homem que tentou escapar repetidamente e que, ao recuperar a liberdade, se preocupou em deixar testemunhas do que fizera.

Enquanto isso, a família buscava recursos na Espanha. Rodrigo conseguiu ser libertado em 1577; Miguel permaneceu em Argel. A diferença entre os destinos dos irmãos não dependia de coragem, vocação literária ou merecimento. Dependia de dinheiro disponível e do preço exigido. A mãe e a irmã de Cervantes participaram dos esforços para reunir a quantia necessária, entregando recursos aos trinitários, uma ordem dedicada ao resgate de cativos cristãos.

Em 19 de setembro de 1580, o frade Juan Gil conseguiu resgatá-lo. A cronologia da Biblioteca Nacional da Espanha registra que Cervantes estava prestes a ser levado para Constantinopla. A transferência tornaria ainda mais distante o retorno que a família tentava financiar havia anos. No mês seguinte, ele deixou Argel em direção à costa espanhola. Nenhuma das quatro fugas dera certo. A saída veio pela negociação e pelo dinheiro reunido para pagar sua libertação.

O cativeiro reapareceria na obra, inclusive na história de um capitão cativo inserida na primeira parte de “Dom Quixote”. Isso não significa que o romance tenha sido escrito em Argel. A referência a um cárcere no prólogo costuma ser associada a uma prisão posterior, na Espanha, e a passagem da experiência vivida à invenção literária não admite uma explicação tão arrumada. Em 1580, Cervantes voltava com cinco anos perdidos, serviços a comprovar e um futuro ainda incerto. O livro pelo qual seria lembrado continuava muito longe.