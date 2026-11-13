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Bill Camp, Poorna Jagannathan e Liev Schreiber conversam ao lado de carros em Noturno.Dennis P. Mong Jr / Cortesia da Apple
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por Bula Streaming
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Stephen Graham na Apple TV: o suspense que nasceu de uma saga com 20 milhões de livros vendidos

“Noturno” (“Nocturne”, 2026) leva à Apple TV o suspense de Lars Kepler, pseudônimo de uma dupla sueca. Segundo a Apple, os dez romances da saga de Joona Linna somam 20 milhões de exemplares vendidos. Stephen Graham, Liev Schreiber e Zazie Beetz estrelam a adaptação.

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Noturno (2026)

Título no Brasil: Noturno
Título original e em inglês: Nocturne
Criação para a TV: Rowan Joffé
Desenvolvimento para a TV: John Hlavin
Ano de estreia: 2026
Formato: Série de suspense policial; dez episódios anunciados
Elenco: Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham, Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan e Gary Carr

O número de vendas pertence ao conjunto dos livros protagonizados pelo investigador Joona Linna, publicados em 40 idiomas, conforme o comunicado da Apple de setembro de 2026. Não se refere apenas ao romance “The Sandman”, apontado pela plataforma como base desta produção. Por trás da assinatura Lars Kepler estão os escritores Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril, que constroem juntos essas histórias policiais.

Jonah Lynn deixou o Exército e se tornou detetive de homicídios. Cansado da violência da Filadélfia, muda-se para uma pequena cidade no oeste da Pensilvânia, à procura de uma rotina mais tranquila. O plano desmorona quando o assassino Jurek Walter ameaça aquilo que Jonah pretendia proteger. A investigação deixa de ser apenas uma obrigação profissional e atinge os vínculos mais próximos do policial.

Para encontrar uma vítima ainda desaparecida, Jonah recorre a Saga Bauer, agente do FBI que considera uma filha. Ela precisa se aproximar do criminoso e arrancar respostas de alguém que transforma informação em instrumento de controle. Enquanto a busca avança, o detetive se vê obrigado a calcular o risco de enviar uma pessoa querida para o centro da ameaça.

Schreiber interpreta Jonah, Beetz vive Saga e Graham assume Jurek. A distribuição desses papéis coloca três trajetórias em confronto: o investigador que tenta preservar a família, a agente exposta ao perigo e o criminoso que ainda pode interferir no mundo ao redor. Rowan Joffé criou a adaptação para a TV, desenvolvida por John Hlavin. Tim Van Patten dirige os dois episódios iniciais.

A temporada estreou em 30 de outubro com dois capítulos e segue com lançamentos às sextas-feiras, até 25 de dezembro, no calendário anunciado pela Apple. São dez episódios ao todo. Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan e Gary Carr ampliam o elenco.

Por que assistirPara quem procura um suspense em que a investigação cobra um preço pessoal, a relação entre Jonah e Saga oferece o principal ponto de interesse. Vale acompanhar quem controla a informação em cada confronto: uma resposta pode aproximar o resgate e, ao mesmo tempo, aumentar o risco para quem tenta obtê-la.

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