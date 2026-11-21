Bula Streaming Netflix · assinatura Peaky Blinders: O Homem Imortal (2026)

Afastado de Birmingham, Tommy precisa interromper o exílio quando seu filho Duke se envolve em um complô nazista. A volta o aproxima de um grupo que já tem outra liderança e de uma família cuja continuidade está ameaçada. A missão exige que ele enfrente tanto o perigo político quanto as consequências do afastamento.

Segundo o relatório semestral divulgado pela Netflix e apresentado pelo Tudum em julho de 2026, o longa acumulou 63,9 milhões de visualizações entre janeiro e junho, alcançando a nona posição entre os filmes no período. O número é global. Na métrica da plataforma, visualizações correspondem às horas assistidas divididas pela duração da obra, não a uma contagem de pessoas diferentes.

Escrito por Steven Knight, criador da série, o filme tem direção de Tom Harper. Barry Keoghan interpreta Duke, e o elenco inclui Rebecca Ferguson, Tim Roth e Stephen Graham. A continuidade do autor e o retorno de Murphy ligam a produção à trajetória televisiva, enquanto o conflito entre pai e filho coloca o futuro dos Shelby no centro da história.

Para quem acompanhou a série, há um motivo claro para a sessão: reencontrar Tommy em uma situação na qual sua autoridade já não basta para organizar o mundo ao redor. Quem chega agora encontra um drama criminal situado na Segunda Guerra Mundial, mas parte do peso das relações depende do passado dos personagens. O filme está incluído na assinatura brasileira da Netflix.