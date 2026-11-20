Dois anos depois de sair da prisão, Jake Green (Jason Statham) volta a um cassino numa cidade sem nome para acertar as contas com o homem que o mandou para a solitária. Dorothy Macha (Ray Liotta) é o dono do lugar e está cercado pelos seus habituais apostadores quando Jake o desafia. A ideia é cobrar sete anos de cadeia com uma humilhação pública. Em “Revólver”, Guy Ritchie dá ao jogador o prazer de vencer a aposta e, ao dono da casa, os meios para tornar a vitória um péssimo negócio.

Billy (Andrew Howard) acompanha o irmão ao cassino, embora preferisse ficar fora daquela cobrança. Jake aposta uma fortuna no lançamento de uma ficha e perde. Então propõe a mesma aposta a Macha. O dono do cassino acaba de ver o adversário perder dinheiro e aceita o desafio diante dos convidados. Dessa vez, Jake vence. A melhor parte da cena é o pouco que Statham precisa fazer para deixar Liotta furioso. Jake põe uma ficha em jogo. Macha põe a reputação inteira.

O dono do cassino manda seu braço direito, Paul (Terence Maynard), providenciar a morte do jogador. Jake ainda está deixando o prédio quando um desconhecido chamado Zach (Vincent Pastore) lhe oferece ajuda. Pouco depois, Jake desmaia na escada e é levado ao hospital. Os médicos pedem alguns dias para concluir os exames. Ao voltar para casa, ele dá de cara com Sorter (Mark Strong), o atirador enviado por Macha.

O preço de sair vivo

Zach salva Jake do ataque e o apresenta ao sócio, Avi (André Benjamin). Os dois são agiotas e apresentam suas condições. Em troca de proteção, querem todo o dinheiro de Jake e exigem que ele siga suas ordens. Para dobrar o jogador, mostram o prontuário do hospital. Jake teria uma doença rara no sangue e apenas três dias de vida. Ele suspeita de um golpe e vai embora. Só volta atrás quando ouve o mesmo prognóstico do próprio médico.

Pastore fala com a cordialidade de quem poderia estar oferecendo um empréstimo a um velho conhecido. Benjamin é mais reservado e deixa o sócio à vontade para tratar do dinheiro. Já Statham, tão acostumado a interpretar homens que resolvem as coisas por conta própria, fica especialmente bem quando precisa engolir o orgulho e voltar ao salão de bilhar dos dois. Leva uma bolsa cheia de dinheiro. A quantia que lhe deu a confiança para enfrentar Macha agora vai financiar os empréstimos dos homens de quem depende para sobreviver.

O que Jake aprendeu na solitária

Avi e Zach querem saber de onde veio a fortuna. Jake conta que pôde escolher entre catorze anos com os demais detentos e sete na solitária. Na cela, descobriu um jeito de conversar com os vizinhos. Um deles era especialista em xadrez. O outro vivia de aplicar golpes. Os três escondiam mensagens nos livros da biblioteca. Foi assim que Jake aprendeu a fórmula que passaria a usar nos cassinos depois de recuperar a liberdade.

Ritchie guarda essa parte da história até o espectador já ter visto Jake jogar. É uma boa escolha. Quando ele perde a primeira aposta, ainda existe a chance de Billy ter razão e o irmão estar prestes a jogar dinheiro fora por vaidade. A conversa sobre a prisão muda a leitura daquele gesto. Jake aprendeu a tirar proveito da confiança alheia, mas a visita ao médico deixa uma pergunta incômoda. Quanto dessa habilidade ainda vale quando é ele quem está com medo?

O dono do cassino também deve

Macha tem outro compromisso além de perseguir Jake. Ele acerta a entrega de um carregamento de cocaína com Lily Walker (Francesca Annis), representante de Sam Gold. Ela avisa que o chefe tem pouca tolerância a falhas. Liotta deixa a mudança aparecer na maneira de falar. Diante dos apostadores, Macha mal dá espaço para Jake abrir a boca. Na presença de Walker, precisa ouvir até o fim. A entrega põe o dono do cassino na posição que ele mais detesta, a de alguém que deve satisfações.

A fórmula da prisão interessa mais quando Ritchie deixa os personagens colocá-la em ação. O diretor insiste em desenvolvê-la em conversas que por vezes demoram mais do que a ideia pede. A aposta inicial já dizia bastante sobre a vaidade de Macha, e a visita ao médico dá a Jake uma razão convincente para aceitar condições que, em qualquer outro dia, o fariam rir. Entre as duas cenas está a ironia mais afiada de “Revólver”. Jake entra no cassino disposto a cobrar uma dívida e acaba voltando a um salão de bilhar para entregar a própria fortuna.