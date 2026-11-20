Em 1954, os agentes federais Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) e Chuck Aule (Mark Ruffalo) viajam a uma ilha no porto de Boston para investigar o desaparecimento de Rachel Solando (Emily Mortimer). Ela estava internada no hospital psiquiátrico judiciário de Ashecliffe depois de afogar os três filhos. Teddy e Chuck acabam de se tornar parceiros e chegam com uma pergunta que parece simples. Como uma paciente some de um hospital vigiado sem que ninguém saiba dizer por onde ela saiu?

Em “Ilha do Medo”, Martin Scorsese faz bom uso do desconforto de chegar a um lugar onde todo mundo se conhece e ninguém parece particularmente contente em receber visitas. O psiquiatra John Cawley (Ben Kingsley) conversa com os agentes, mas resiste a entregar os prontuários que Teddy quer consultar. Kingsley é ótimo nessas conversas. Seu médico escuta com paciência, responde com educação e deixa Teddy tão longe dos arquivos quanto estava antes de pedir por eles.

O médico saiu de férias

Lester Sheehan, o psiquiatra que acompanhava Rachel, deixou a ilha para tirar férias pouco depois do desaparecimento. Teddy queria perguntar a ele se a paciente dera algum sinal de que pretendia fugir. Agora precisa reconstruir os últimos dias dela sem ouvir o médico que conhecia sua rotina clínica. A tempestade, que dificulta a comunicação com o continente, torna ainda mais penoso o que já era um trabalho ingrato. Para avançar, os agentes dependem das mesmas pessoas que restringem suas consultas.

DiCaprio faz de Teddy um homem que se irrita com a demora e se irrita ainda mais quando percebe que deixou a impaciência à mostra. É um bom papel para o ator, sobretudo nos momentos em que Teddy precisa ouvir. Ele se esforça para esperar que alguém termine uma frase, mas o rosto já registra o que achou da resposta. Ruffalo dá a Chuck uma calma que cai bem ao lado desse colega tão impaciente. Os dois ainda estão descobrindo quanto podem contar um ao outro, e o caso logo dá a essa dúvida um peso pessoal.

O incêndio que Teddy investiga

Enquanto procura Rachel, Teddy sofre com enxaquecas e revive cenas da libertação do campo de concentração de Dachau, onde esteve como soldado americano. Quando dorme, sonha com Dolores (Michelle Williams), a mulher que perdeu num incêndio. Scorsese dedica bastante tempo a essas lembranças. Em alguns momentos, a insistência atrasa uma investigação que já despertou curiosidade suficiente para seguir adiante. Em outros, basta ver o esforço de Teddy para voltar ao trabalho depois de uma crise para perceber quanto lhe custa passar mais um dia naquele lugar.

Teddy acaba contando a Chuck que aceitou a missão por outro motivo. Ele acredita que Andrew Laeddis, o homem a quem atribui o incêndio que matou Dolores, está internado em Ashecliffe. A conversa altera o sentido da insistência com os prontuários. Desde a chegada, Teddy tem dois nomes em mente, embora só um deles esteja no caso que a dupla foi encarregada de resolver. Ruffalo escuta a confissão com a reserva de quem acabou de conhecer o parceiro e já precisa decidir o que fazer com uma informação que ele preferiu guardar até então.

Uma pista leva ao farol

Teddy entra no pavilhão C, uma ala de acesso restrito, à procura de Laeddis. Lá ele se depara com George Noyce (Jackie Earle Haley), um interno que fala com a familiaridade de quem já o conhece. Noyce acusa os médicos de fazer experiências com os pacientes e afirma que o hospital usa o farol para realizar lobotomias. Teddy foi até o pavilhão atrás de um homem. Sai de lá com um lugar para investigar e uma acusação grave que só tem a palavra de Noyce para sustentá-la.

Essa conversa está entre as melhores de “Ilha do Medo”. Haley fala com Teddy com uma intimidade incômoda, e DiCaprio deixa aparecer a hesitação de um investigador que precisa de uma pista, mas tem motivos para desconfiar de quem a oferece. Scorsese acompanha o que Teddy consegue ver e ouvir. Quando Noyce fala do farol, a câmera fica com os dois homens. O espectador tem o mesmo problema que o agente. Por enquanto, sabe onde procurar, mas, para conferir o relato, Teddy ainda precisa chegar à porta.