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Cena de Minha Lady Jane em um jardim, com uma mulher de vestido verde conversando com um homem sentadoDivulgação / Prime Video
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por Bula Streaming
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De Tribeca ao Prime Video: 8 episódios de um romance de época que manda a reverência às favas

A estreia mundial de “Minha Lady Jane” aconteceu no Festival de Tribeca, em 2024. Disponível no Prime Video, a série troca a solenidade da corte por romance, comédia e fantasia: são oito episódios em que uma jovem se recusa a aceitar o destino reservado para ela.

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Minha Lady Jane (2024)

Título internacional: My Lady Jane
Criação: Gemma Burgess · showrunners: Gemma Burgess e Meredith Glynn
1 temporada · 8 episódios
Elenco: Emily Bader, Edward Bluemel, Jordan Peters, Anna Chancellor e Dominic Cooper

Gemma Burgess criou a adaptação do romance escrito por Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows. Meredith Glynn divide com ela o comando criativo. O projeto parte da figura histórica de Lady Jane Grey, que ocupou o trono inglês por nove dias, e toma deliberadamente outro caminho. A liberdade de reimaginar essa trajetória é o princípio da narrativa, que mistura o universo Tudor a possibilidades sobrenaturais.

Jane é uma jovem nobre que deseja decidir o próprio futuro. A família, porém, trata seu casamento como um negócio capaz de resolver problemas e estabelecer alianças. A aproximação com Guildford Dudley a coloca diante de interesses que não controla, enquanto a corte se movimenta em torno de uma coroa disputada por gente disposta a tudo para mantê-la por perto.

O romance cresce num ambiente em que afeto, conveniência e ambição vivem misturados. Há segredos no casamento e riscos nas alianças políticas, mas a protagonista insiste em agir. Essa disposição organiza a aventura: a moça que deveria obedecer começa a disputar o direito de escolher, inclusive quando as escolhas tornam sua vida mais complicada.

Emily Bader interpreta Jane, ao lado de Edward Bluemel como Guildford e Jordan Peters como o rei Edward. Anna Chancellor e Dominic Cooper também participam do elenco. Jamie Babbit, diretora e produtora executiva, esteve com os protagonistas e as showrunners na apresentação de Tribeca. A passagem pelo festival pertence à trajetória de lançamento da produção; o caráter irreverente está na forma como ela rearranja uma história conhecida.

Vale entrar nessa Inglaterra aceitando suas regras de fantasia. O interesse está no encontro entre a aventura amorosa e uma protagonista que resiste a ser reduzida a peça de negociação. Os oito episódios compõem a única temporada: a série foi cancelada em 2024. Isso delimita o percurso disponível, sem diminuir o espaço que essa mistura de desejo, humor e insubordinação pode ocupar numa sessão de fim de semana.

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