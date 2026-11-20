Em 2077, Jack Harper (Tom Cruise) passa os dias consertando drones numa Terra devastada pela guerra contra alienígenas. Faltam duas semanas para ele deixar o planeta rumo a Titã, lua de Saturno onde acredita que vivem os sobreviventes. O embarque está acertado até que uma nave cai durante uma patrulha. Jack resgata uma mulher dos destroços e reconhece nela alguém que só viu em sonhos. Em “Oblivion”, Joseph Kosinski faz desse encontro o ponto em que um técnico acostumado a seguir ordens começa a perguntar de onde elas vêm.

Jack trabalha com Victoria (Andrea Riseborough), oficial de comunicações e sua companheira. Os dois vivem numa base suspensa acima das nuvens. Dali, ela acompanha os voos de Jack e presta contas a Sally (Melissa Leo), que coordena a missão da estação orbital Tet. Na superfície, os drones vigiam plataformas que extraem energia da água do mar. Quando um deles para de responder, é Jack quem desce para descobrir o defeito. Numa dessas saídas, ele quase cai nas mãos dos combatentes que conhece como invasores. O conserto, que do alto parece mais um item da rotina, vira uma questão de conseguir voltar para casa.

Victoria conta os dias para o embarque, e Riseborough dá à personagem motivos para além do apego às regras. É ela quem acompanha Jack pelo rádio quando uma tarefa sai do previsto. É também quem precisa dar satisfações a Sally pelas escolhas que ele faz longe da base. A intimidade entre os dois torna esse arranjo mais delicado. Jack pode se dar ao luxo de seguir uma suspeita no solo. Victoria fica com a parte ingrata de explicar por que ele ainda não voltou.

Uma casa à beira do lago

Em segredo, Jack montou uma cabana num vale onde ainda há árvores e um lago. Ali guarda objetos que recolheu nas viagens pela superfície. A cabana tem mais a dizer sobre ele do que boa parte das informações sobre a guerra. Victoria já fez planos para a vida depois da partida. Jack, enquanto isso, arranjou um lugar onde gostaria de ficar. Cruise deixa aparecer certa teimosia nessa vontade de passar tempo em terra firme, longe da base impecável onde até as conversas de casal acabam voltando ao trabalho.

Os dois tiveram as memórias apagadas por segurança antes da missão. Jack convive com uma falha nessa medida. Ele sonha repetidamente com uma mulher que nunca encontrou nas patrulhas. Enquanto ela existe apenas nos sonhos, ele pode tocar o expediente e guardar a estranheza para si. A queda de um módulo da nave Odyssey acaba com essa possibilidade.

A mulher na cápsula

Jack chega aos destroços e encontra pessoas em cápsulas de sono induzido. Entre elas está Julia (Olga Kurylenko), a mulher dos sonhos. Os drones abrem fogo contra os ocupantes da nave, e Jack se põe entre um deles e a cápsula de Julia até conseguir levá-la para a base. Kosinski faz a cena render com uma escolha simples. Pouco antes, Jack arriscava a vida para recuperar um daqueles aparelhos. Agora, precisa impedir que um deles mate a pessoa que acabou de encontrar.

Julia mal acorda e já pede para voltar à Odyssey. Quer recuperar o gravador de voo, que ficou nos destroços. Kurylenko dá à personagem uma urgência que os sonhos de Jack, tão solenes, mal deixavam entrever. O técnico quer saber por que reconhece aquela mulher. Ela tem uma pergunta para a qual sabe onde procurar uma resposta. Quando os dois voltam à superfície, cruzam o caminho de Beech (Morgan Freeman), que tem interesse nas habilidades de Jack e sabe mais sobre a missão do que o técnico imaginava.

Nesse ponto, “Oblivion” já passou tempo demais explicando o funcionamento da estação e de menos acompanhando Julia, que fica mais interessante da primeira vez que pode dizer o que quer. Kosinski acerta quando dá a seus personagens algo concreto pelo qual brigar. Um gravador perdido faz mais pela curiosidade do que outra conversa com a órbita. Jack conhece bem o caminho até os destroços. O problema, agora, é chegar ao aparelho antes que os drones voltem.