4 prêmios e Sigourney Weaver: a minissérie de 7 episódios que merece sua atenção no Prime Video

Bula Streaming Prime Video As Flores Perdidas de Alice Hart (2023)

A Academia Australiana de Cinema e Televisão também premiou a fotografia do primeiro episódio, o desenho de produção desse mesmo capítulo e o som do sexto. São reconhecimentos que ampliam o interesse para além do elenco. A história depende do ambiente em que suas personagens vivem, trabalham e guardam lembranças que nem sempre conseguem transformar em palavras.

Alice tem nove anos quando perde os pais num incêndio de circunstâncias misteriosas. Ela passa a viver com a avó June, na fazenda de flores Thornfield. O lugar oferece uma nova rotina, mas também abriga informações sobre a família que a menina desconhece. O acolhimento vem acompanhado de silêncios que vão influenciar seu crescimento.

A narrativa acompanha Alice da infância à vida adulta, observando como experiências antigas reaparecem em suas relações. Nesse percurso, as flores fazem parte de uma linguagem particular, ligada ao cuidado e à expressão de sentimentos difíceis. Compreender o passado se torna uma necessidade para reconhecer o que ela deseja preservar e aquilo de que precisa se afastar.

Sigourney Weaver interpreta June, enquanto Alyla Browne e Alycia Debnam-Carey dividem o papel de Alice em idades diferentes. Leah Purcell e Asher Keddie também integram o elenco. O encontro entre essas personagens coloca o cuidado sob exame: proteger alguém pode envolver tanto uma presença necessária quanto decisões tomadas sem que a pessoa protegida tenha voz.

Sarah Lambert assina a criação para a televisão, e Glendyn Ivin dirige os sete episódios. Essa unidade de direção favorece a proposta de acompanhar uma vida atravessada por lembranças. Para o espectador, o interesse está em perceber continuidades entre a criança que procura um lugar seguro e a mulher que precisa formar uma interpretação própria de sua história.

O prêmio de minissérie é um motivo verificável para descobrir a produção. Sua premissa também fala à experiência de crescer dentro de uma família e só mais tarde compreender o que acontecia ao redor. Aqui, a gravidade do que foi silenciado afeta todos os vínculos.

Lançada em 2023, a adaptação está completa no Prime Video. É uma escolha para quem procura um drama familiar adulto, com temas de violência, luto e reconstrução, e prefere acompanhar uma história concentrada em sete capítulos. A presença de Weaver oferece um ponto de entrada para essa travessia.