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Cena de As Flores Perdidas de Alice Hart com uma mulher e uma menina na fazenda.Divulgação / Made Up Stories
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por Bula Streaming
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4 prêmios e Sigourney Weaver: a minissérie de 7 episódios que merece sua atenção no Prime Video

Com Sigourney Weaver no elenco, “As Flores Perdidas de Alice Hart” ganhou quatro prêmios AACTA em 2024, incluindo melhor minissérie. Os sete episódios estão no Prime Video e adaptam o romance de Holly Ringland sobre os efeitos duradouros dos segredos familiares.

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As Flores Perdidas de Alice Hart (2023)

Título internacional: The Lost Flowers of Alice Hart
Criação: Sarah Lambert · Direção: Glendyn Ivin
Minissérie · 7 episódios
Elenco: Sigourney Weaver, Alycia Debnam-Carey, Alyla Browne, Leah Purcell e Asher Keddie

A Academia Australiana de Cinema e Televisão também premiou a fotografia do primeiro episódio, o desenho de produção desse mesmo capítulo e o som do sexto. São reconhecimentos que ampliam o interesse para além do elenco. A história depende do ambiente em que suas personagens vivem, trabalham e guardam lembranças que nem sempre conseguem transformar em palavras.

Alice tem nove anos quando perde os pais num incêndio de circunstâncias misteriosas. Ela passa a viver com a avó June, na fazenda de flores Thornfield. O lugar oferece uma nova rotina, mas também abriga informações sobre a família que a menina desconhece. O acolhimento vem acompanhado de silêncios que vão influenciar seu crescimento.

A narrativa acompanha Alice da infância à vida adulta, observando como experiências antigas reaparecem em suas relações. Nesse percurso, as flores fazem parte de uma linguagem particular, ligada ao cuidado e à expressão de sentimentos difíceis. Compreender o passado se torna uma necessidade para reconhecer o que ela deseja preservar e aquilo de que precisa se afastar.

Sigourney Weaver interpreta June, enquanto Alyla Browne e Alycia Debnam-Carey dividem o papel de Alice em idades diferentes. Leah Purcell e Asher Keddie também integram o elenco. O encontro entre essas personagens coloca o cuidado sob exame: proteger alguém pode envolver tanto uma presença necessária quanto decisões tomadas sem que a pessoa protegida tenha voz.

Sarah Lambert assina a criação para a televisão, e Glendyn Ivin dirige os sete episódios. Essa unidade de direção favorece a proposta de acompanhar uma vida atravessada por lembranças. Para o espectador, o interesse está em perceber continuidades entre a criança que procura um lugar seguro e a mulher que precisa formar uma interpretação própria de sua história.

O prêmio de minissérie é um motivo verificável para descobrir a produção. Sua premissa também fala à experiência de crescer dentro de uma família e só mais tarde compreender o que acontecia ao redor. Aqui, a gravidade do que foi silenciado afeta todos os vínculos.

Lançada em 2023, a adaptação está completa no Prime Video. É uma escolha para quem procura um drama familiar adulto, com temas de violência, luto e reconstrução, e prefere acompanhar uma história concentrada em sete capítulos. A presença de Weaver oferece um ponto de entrada para essa travessia.

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