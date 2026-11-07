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Uma Batalha Apos a OutraDivulgação / Warner Bros.
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De DiCaprio a Ryan Gosling: 7 filmaços recentes para ver no streaming

Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling e Jessie Buckley conduzem parte desta seleção de sete filmes de 2025 e 2026. Entre grandes aventuras e dramas íntimos, são obras que justificam uma sessão sem pressa, disponíveis na Netflix, no Prime Video, na HBO Max e na MUBI.

01Filme
Seleção
MUBI

A Única Saída

2025Direção: Park Chan-wookElenco: Lee Byung-hun, Son Ye-jin e Park Hee-soon
Cena de A Única Saída
Divulgação / CJ ENM

Depois de décadas na indústria de papel, Man-su perde o emprego e descobre que a experiência acumulada já não garante uma nova vaga. A demissão ameaça a casa, o conforto da família e a imagem de provedor que construiu para si. Enquanto a mulher, Mi-ri, procura maneiras de adaptar a vida à nova realidade, ele se concentra nos candidatos que disputam os mesmos postos. O esforço para voltar ao mercado assume uma direção cada vez mais absurda: em vez de melhorar suas chances, Man-su começa a imaginar como eliminar a concorrência. Entre entrevistas e compromissos domésticos, a busca por trabalho ganha a lógica de uma operação criminosa.

02Filme
Seleção
Prime Video

Devoradores de Estrelas

2026Direção: Phil Lord e Christopher MillerElenco: Ryan Gosling, Sandra Hüller e James Ortiz
Cena de Devoradores de Estrelas
Jonathan Olley / Amazon Content

Ryland Grace acorda sozinho numa espaçonave, sem conseguir lembrar o próprio nome ou explicar a morte dos outros tripulantes. Conforme recupera fragmentos da memória, descobre que era professor de ciências e que sua viagem está ligada a uma ameaça ao Sol. A distância da Terra transforma cada tarefa em um problema de sobrevivência, da compreensão dos equipamentos à investigação do fenômeno que precisa deter. Para cumprir a missão, ele terá de observar, formular hipóteses e aprender com os erros. Um encontro inesperado muda as condições da jornada e exige uma habilidade que nenhum cálculo resolve sozinho: encontrar uma maneira de se comunicar.

03Filme
Seleção
Prime Video

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

2025Direção: Chloé ZhaoElenco: Jessie Buckley, Paul Mescal e Emily Watson
Cena de Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Divulgação / Focus Features

Na Inglaterra do século 16, Agnes se aproxima de um jovem tutor de latim chamado William Shakespeare. Ela conhece as plantas, percebe os movimentos da natureza e resiste às expectativas da família; ele procura uma saída para as obrigações impostas pelo pai. O casamento abre espaço para uma vida compartilhada, mas a ambição literária de William o conduz a Londres, deixando Agnes responsável por grande parte do cotidiano dos filhos. Quando uma doença alcança a casa, a distância entre os dois assume outra dimensão. O drama acompanha os vínculos dessa família e a dificuldade de dar linguagem a experiências que parecem impossíveis de dividir.

04Filme
Seleção
Netflix

Pecadores

2025Direção: Ryan CooglerElenco: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld e Miles CatonTambém na HBO Max
Cena de Pecadores
Divulgação / Warner Bros. Pictures

Em 1932, os irmãos gêmeos Smoke e Stack retornam ao Mississippi depois de uma temporada em Chicago. Com dinheiro e disposição para recomeçar, compram uma antiga serraria e preparam a abertura de uma casa de blues voltada à comunidade negra. A inauguração reúne músicos, antigos conhecidos e relações que ficaram mal resolvidas durante a ausência dos dois. Entre os convidados está Sammie, primo mais novo cujo talento com a guitarra promete tornar a noite especial. A festa, porém, desperta o interesse de visitantes que precisam ser admitidos no estabelecimento. À medida que a música ocupa o salão, decidir quem pode entrar se torna uma questão de sobrevivência.

05Filme
Seleção
Netflix

Sonhos de Trem

2025Direção: Clint BentleyElenco: Joel Edgerton, Felicity Jones e William H. Macy
Cena de Sonhos de Trem
Divulgação / Black Bear

Robert Grainier ganha a vida derrubando árvores e trabalhando na expansão das ferrovias no noroeste dos Estados Unidos, no começo do século 20. A rotina exige temporadas em acampamentos distantes, ao lado de homens que chegam de lugares diferentes e desaparecem de sua vida com a mesma rapidez. O casamento com Gladys e o nascimento da filha lhe oferecem um lugar ao qual deseja retornar. Entre o trabalho na floresta e a construção de uma casa, Robert tenta acompanhar as mudanças que atravessam o país e sua própria existência. Encontros breves, lembranças e perdas formam o percurso de alguém cuja história quase nunca ocuparia o centro de uma narrativa.

06Filme
Seleção
HBO Max

Uma Batalha Após a Outra

2025Direção: Paul Thomas AndersonElenco: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro e Teyana Taylor
Cena de Uma Batalha Após a Outra
Divulgação / Warner Bros.

Bob Ferguson vive afastado da militância revolucionária que marcou sua juventude e tenta criar a filha adolescente, Willa, sem chamar atenção. O isolamento depende de uma esperança frágil: a de que antigos adversários tenham deixado de procurá-lo. Quando uma figura do passado reaparece e a filha desaparece, Bob precisa retomar contatos e habilidades que o tempo enfraqueceu. A busca o lança por estradas, esconderijos e alianças de confiança incerta. Enquanto tenta alcançar Willa, ele percebe que as consequências de suas escolhas não pertencem apenas à própria geração. A urgência de um pai se mistura a uma disputa de poder que nunca foi encerrada.

07Filme
Seleção
MUBI

Valor Sentimental

2025Direção: Joachim TrierElenco: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas e Elle Fanning
Cena de Valor Sentimental
Divulgação / Mer Film

As irmãs Nora e Agnes reencontram o pai, Gustav, um cineasta que passou longos períodos distante da família. Ele pretende realizar um novo filme e oferece o papel principal a Nora, que trabalha como atriz de teatro. A proposta parece conter um pedido de aproximação, mas também devolve à filha a lembrança de ausências que não foram resolvidas. Diante da recusa, Gustav convida uma jovem estrela americana para ocupar o lugar. A chegada da atriz acrescenta um olhar estrangeiro a uma história íntima, enquanto a antiga casa da família reúne versões conflitantes do passado. Para as irmãs, participar dessa retomada exige decidir o que estão dispostas a entregar ao pai e à sua arte.

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