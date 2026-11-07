De DiCaprio a Ryan Gosling: 7 filmaços recentes para ver no streaming

Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling e Jessie Buckley conduzem parte desta seleção de sete filmes de 2025 e 2026. Entre grandes aventuras e dramas íntimos, são obras que justificam uma sessão sem pressa, disponíveis na Netflix, no Prime Video, na HBO Max e na MUBI.

01 Filme

Seleção MUBI A Única Saída Divulgação / CJ ENM Depois de décadas na indústria de papel, Man-su perde o emprego e descobre que a experiência acumulada já não garante uma nova vaga. A demissão ameaça a casa, o conforto da família e a imagem de provedor que construiu para si. Enquanto a mulher, Mi-ri, procura maneiras de adaptar a vida à nova realidade, ele se concentra nos candidatos que disputam os mesmos postos. O esforço para voltar ao mercado assume uma direção cada vez mais absurda: em vez de melhorar suas chances, Man-su começa a imaginar como eliminar a concorrência. Entre entrevistas e compromissos domésticos, a busca por trabalho ganha a lógica de uma operação criminosa. O que chama atenção Park Chan-wook combina precisão visual e humor cruel para expor um homem que confunde emprego com valor pessoal. O suspense cresce na distância entre a normalidade que Man-su tenta preservar e os meios que aceita usar. Lee Byung-hun dá ao desespero uma presença ao mesmo tempo cômica e inquietante.

02 Filme

Seleção Prime Video Devoradores de Estrelas Jonathan Olley / Amazon Content Ryland Grace acorda sozinho numa espaçonave, sem conseguir lembrar o próprio nome ou explicar a morte dos outros tripulantes. Conforme recupera fragmentos da memória, descobre que era professor de ciências e que sua viagem está ligada a uma ameaça ao Sol. A distância da Terra transforma cada tarefa em um problema de sobrevivência, da compreensão dos equipamentos à investigação do fenômeno que precisa deter. Para cumprir a missão, ele terá de observar, formular hipóteses e aprender com os erros. Um encontro inesperado muda as condições da jornada e exige uma habilidade que nenhum cálculo resolve sozinho: encontrar uma maneira de se comunicar. O que chama atenção A adaptação de Andy Weir faz da curiosidade científica um motor de aventura. Ryan Gosling aproxima o espectador das descobertas com humor e vulnerabilidade, enquanto a direção encontra escala para o espetáculo sem perder o interesse pela cooperação. É o título mais recente da seleção.

03 Filme

Seleção Prime Video Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Divulgação / Focus Features Na Inglaterra do século 16, Agnes se aproxima de um jovem tutor de latim chamado William Shakespeare. Ela conhece as plantas, percebe os movimentos da natureza e resiste às expectativas da família; ele procura uma saída para as obrigações impostas pelo pai. O casamento abre espaço para uma vida compartilhada, mas a ambição literária de William o conduz a Londres, deixando Agnes responsável por grande parte do cotidiano dos filhos. Quando uma doença alcança a casa, a distância entre os dois assume outra dimensão. O drama acompanha os vínculos dessa família e a dificuldade de dar linguagem a experiências que parecem impossíveis de dividir. O que chama atenção Chloé Zhao aproxima a criação artística da vida doméstica, com atenção aos corpos, à natureza e às ausências. Jessie Buckley sustenta o centro emocional do filme. A relação com Shakespeare interessa menos como monumento literário do que como experiência íntima de amor e perda.

04 Filme

Seleção Netflix Pecadores Divulgação / Warner Bros. Pictures Em 1932, os irmãos gêmeos Smoke e Stack retornam ao Mississippi depois de uma temporada em Chicago. Com dinheiro e disposição para recomeçar, compram uma antiga serraria e preparam a abertura de uma casa de blues voltada à comunidade negra. A inauguração reúne músicos, antigos conhecidos e relações que ficaram mal resolvidas durante a ausência dos dois. Entre os convidados está Sammie, primo mais novo cujo talento com a guitarra promete tornar a noite especial. A festa, porém, desperta o interesse de visitantes que precisam ser admitidos no estabelecimento. À medida que a música ocupa o salão, decidir quem pode entrar se torna uma questão de sobrevivência. O que chama atenção Ryan Coogler dá à música uma função dramática decisiva e constrói o terror sobre um mundo que já conhecemos antes da ameaça. Michael B. Jordan distingue os irmãos pelo gesto e pelo ritmo. O resultado reúne prazer de gênero, ambição formal e uma comunidade com vida própria.

05 Filme

Seleção Netflix Sonhos de Trem Divulgação / Black Bear Robert Grainier ganha a vida derrubando árvores e trabalhando na expansão das ferrovias no noroeste dos Estados Unidos, no começo do século 20. A rotina exige temporadas em acampamentos distantes, ao lado de homens que chegam de lugares diferentes e desaparecem de sua vida com a mesma rapidez. O casamento com Gladys e o nascimento da filha lhe oferecem um lugar ao qual deseja retornar. Entre o trabalho na floresta e a construção de uma casa, Robert tenta acompanhar as mudanças que atravessam o país e sua própria existência. Encontros breves, lembranças e perdas formam o percurso de alguém cuja história quase nunca ocuparia o centro de uma narrativa. O que chama atenção A interpretação contida de Joel Edgerton e a fotografia de Adolpho Veloso dão dimensão à vida de um trabalhador comum. Clint Bentley preserva o espaço da paisagem e o peso do tempo. A adaptação de Denis Johnson pede atenção aos pequenos gestos e recompensa essa disponibilidade.

06 Filme

Seleção HBO Max Uma Batalha Após a Outra Divulgação / Warner Bros. Bob Ferguson vive afastado da militância revolucionária que marcou sua juventude e tenta criar a filha adolescente, Willa, sem chamar atenção. O isolamento depende de uma esperança frágil: a de que antigos adversários tenham deixado de procurá-lo. Quando uma figura do passado reaparece e a filha desaparece, Bob precisa retomar contatos e habilidades que o tempo enfraqueceu. A busca o lança por estradas, esconderijos e alianças de confiança incerta. Enquanto tenta alcançar Willa, ele percebe que as consequências de suas escolhas não pertencem apenas à própria geração. A urgência de um pai se mistura a uma disputa de poder que nunca foi encerrada. O que chama atenção Paul Thomas Anderson sustenta a ação sem perder a comicidade e a desorientação do protagonista. Leonardo DiCaprio transforma o descompasso entre intenção e capacidade em parte da tensão. O filme tem fôlego de grande espetáculo e personagens que resistem a virar apenas peças da perseguição.