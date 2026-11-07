De DiCaprio a Ryan Gosling: 7 filmaços recentes para ver no streaming

Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling e Jessie Buckley conduzem parte desta seleção de sete filmes de 2025 e 2026. Entre grandes aventuras e dramas íntimos, são obras que justificam uma sessão sem pressa, disponíveis na Netflix, no Prime Video, na HBO Max e na MUBI.
Seleção
A Única Saída
Depois de décadas na indústria de papel, Man-su perde o emprego e descobre que a experiência acumulada já não garante uma nova vaga. A demissão ameaça a casa, o conforto da família e a imagem de provedor que construiu para si. Enquanto a mulher, Mi-ri, procura maneiras de adaptar a vida à nova realidade, ele se concentra nos candidatos que disputam os mesmos postos. O esforço para voltar ao mercado assume uma direção cada vez mais absurda: em vez de melhorar suas chances, Man-su começa a imaginar como eliminar a concorrência. Entre entrevistas e compromissos domésticos, a busca por trabalho ganha a lógica de uma operação criminosa.
Seleção
Devoradores de Estrelas
Ryland Grace acorda sozinho numa espaçonave, sem conseguir lembrar o próprio nome ou explicar a morte dos outros tripulantes. Conforme recupera fragmentos da memória, descobre que era professor de ciências e que sua viagem está ligada a uma ameaça ao Sol. A distância da Terra transforma cada tarefa em um problema de sobrevivência, da compreensão dos equipamentos à investigação do fenômeno que precisa deter. Para cumprir a missão, ele terá de observar, formular hipóteses e aprender com os erros. Um encontro inesperado muda as condições da jornada e exige uma habilidade que nenhum cálculo resolve sozinho: encontrar uma maneira de se comunicar.
Seleção
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Na Inglaterra do século 16, Agnes se aproxima de um jovem tutor de latim chamado William Shakespeare. Ela conhece as plantas, percebe os movimentos da natureza e resiste às expectativas da família; ele procura uma saída para as obrigações impostas pelo pai. O casamento abre espaço para uma vida compartilhada, mas a ambição literária de William o conduz a Londres, deixando Agnes responsável por grande parte do cotidiano dos filhos. Quando uma doença alcança a casa, a distância entre os dois assume outra dimensão. O drama acompanha os vínculos dessa família e a dificuldade de dar linguagem a experiências que parecem impossíveis de dividir.
Seleção
Pecadores
Em 1932, os irmãos gêmeos Smoke e Stack retornam ao Mississippi depois de uma temporada em Chicago. Com dinheiro e disposição para recomeçar, compram uma antiga serraria e preparam a abertura de uma casa de blues voltada à comunidade negra. A inauguração reúne músicos, antigos conhecidos e relações que ficaram mal resolvidas durante a ausência dos dois. Entre os convidados está Sammie, primo mais novo cujo talento com a guitarra promete tornar a noite especial. A festa, porém, desperta o interesse de visitantes que precisam ser admitidos no estabelecimento. À medida que a música ocupa o salão, decidir quem pode entrar se torna uma questão de sobrevivência.
Seleção
Sonhos de Trem
Robert Grainier ganha a vida derrubando árvores e trabalhando na expansão das ferrovias no noroeste dos Estados Unidos, no começo do século 20. A rotina exige temporadas em acampamentos distantes, ao lado de homens que chegam de lugares diferentes e desaparecem de sua vida com a mesma rapidez. O casamento com Gladys e o nascimento da filha lhe oferecem um lugar ao qual deseja retornar. Entre o trabalho na floresta e a construção de uma casa, Robert tenta acompanhar as mudanças que atravessam o país e sua própria existência. Encontros breves, lembranças e perdas formam o percurso de alguém cuja história quase nunca ocuparia o centro de uma narrativa.
Seleção
Uma Batalha Após a Outra
Bob Ferguson vive afastado da militância revolucionária que marcou sua juventude e tenta criar a filha adolescente, Willa, sem chamar atenção. O isolamento depende de uma esperança frágil: a de que antigos adversários tenham deixado de procurá-lo. Quando uma figura do passado reaparece e a filha desaparece, Bob precisa retomar contatos e habilidades que o tempo enfraqueceu. A busca o lança por estradas, esconderijos e alianças de confiança incerta. Enquanto tenta alcançar Willa, ele percebe que as consequências de suas escolhas não pertencem apenas à própria geração. A urgência de um pai se mistura a uma disputa de poder que nunca foi encerrada.
Seleção
Valor Sentimental
As irmãs Nora e Agnes reencontram o pai, Gustav, um cineasta que passou longos períodos distante da família. Ele pretende realizar um novo filme e oferece o papel principal a Nora, que trabalha como atriz de teatro. A proposta parece conter um pedido de aproximação, mas também devolve à filha a lembrança de ausências que não foram resolvidas. Diante da recusa, Gustav convida uma jovem estrela americana para ocupar o lugar. A chegada da atriz acrescenta um olhar estrangeiro a uma história íntima, enquanto a antiga casa da família reúne versões conflitantes do passado. Para as irmãs, participar dessa retomada exige decidir o que estão dispostas a entregar ao pai e à sua arte.