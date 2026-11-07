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Dois jovens conversam em uma cena de Ninguém Vai Sentir Nossa Falta, série mexicana do Prime VideoDivulgação / Prime Video
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por Bula Streaming
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Do roteirista vencedor do Ariel: a joia mexicana do Prime Video que transforma nostalgia em ferida aberta

Gibrán Portela, vencedor do Ariel de roteiro por “A Jaula de Ouro”, criou com Adriana Pelusi “Ninguém Vai Sentir Nossa Falta”. No Prime Video, a série mexicana começa com um negócio de trabalhos escolares e encontra, sob a comédia, o medo de atravessar a adolescência sozinho.

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Ninguém Vai Sentir Nossa Falta (2024)

Título internacional: No One Will Miss Us · original: Nadie nos va a extrañar
Criação: Adriana Pelusi e Gibrán Portela
Direção da 1ª temporada: Catalina Aguilar Mastretta e Samuel Kishi Leopo
2 temporadas disponíveis · recorte: 1ª temporada, 8 episódios
Elenco: Nicolás Haza, Axel Madrazo, Camila Calónico, Virgilio Delgado e Macarena Oz

O prêmio de Portela veio em 2014, dividido com Diego Quemada-Diez e Lucía Carreras. Na série lançada dez anos depois, ele se aproxima de outra experiência de juventude, construída em parceria com Pelusi. A primeira temporada tem oito episódios e direção de Catalina Aguilar Mastretta e Samuel Kishi Leopo. O cenário é o México de 1994, lembrado a partir da convivência entre colegas de escola.

Cinco adolescentes encontram uma maneira de transformar o bom desempenho nas aulas em dinheiro: vender tarefas e trabalhos aos demais estudantes. O negócio oferece reconhecimento a quem estava acostumado a passar despercebido. A vantagem inicial também contém uma armadilha, porque depender uns dos outros para manter o esquema torna qualquer desentendimento um problema coletivo.

Enquanto a clientela aumenta, os integrantes do grupo precisam lidar com atração, insegurança e expectativas que nem sempre conseguem dividir. O vínculo que os protege também pode produzir ciúme e exclusão. A possibilidade de perder os amigos ganha peso numa idade em que ainda é difícil distinguir um episódio ruim de uma sentença sobre o restante da vida.

Em entrevista ao Tecnológico de Monterrey, Pelusi contou que as experiências emocionais dos dois criadores alimentaram a escrita, embora os acontecimentos não reproduzam necessariamente suas biografias. Esse ponto ajuda a compreender o alcance da proposta. A época fornece o ambiente, mas a necessidade de pertencer a um grupo permanece reconhecível para quem já saiu há muito tempo da escola.

Nicolás Haza, Axel Madrazo, Camila Calónico, Virgilio Delgado e Macarena Oz formam o núcleo jovem da primeira temporada. O interesse da indicação está na passagem da cumplicidade cotidiana a sentimentos que os personagens têm dificuldade de nomear. A segunda temporada já está no catálogo; para conhecer esse universo sem antecipar suas mudanças, a melhor entrada continua sendo o primeiro episódio de 2024. Antes de descobrir o que acontece com o grupo, vale acompanhar por que estar junto importa tanto.

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