Do roteirista vencedor do Ariel: a joia mexicana do Prime Video que transforma nostalgia em ferida aberta

Bula Streaming Prime Video Ninguém Vai Sentir Nossa Falta (2024)

O prêmio de Portela veio em 2014, dividido com Diego Quemada-Diez e Lucía Carreras. Na série lançada dez anos depois, ele se aproxima de outra experiência de juventude, construída em parceria com Pelusi. A primeira temporada tem oito episódios e direção de Catalina Aguilar Mastretta e Samuel Kishi Leopo. O cenário é o México de 1994, lembrado a partir da convivência entre colegas de escola.

Cinco adolescentes encontram uma maneira de transformar o bom desempenho nas aulas em dinheiro: vender tarefas e trabalhos aos demais estudantes. O negócio oferece reconhecimento a quem estava acostumado a passar despercebido. A vantagem inicial também contém uma armadilha, porque depender uns dos outros para manter o esquema torna qualquer desentendimento um problema coletivo.

Enquanto a clientela aumenta, os integrantes do grupo precisam lidar com atração, insegurança e expectativas que nem sempre conseguem dividir. O vínculo que os protege também pode produzir ciúme e exclusão. A possibilidade de perder os amigos ganha peso numa idade em que ainda é difícil distinguir um episódio ruim de uma sentença sobre o restante da vida.

Em entrevista ao Tecnológico de Monterrey, Pelusi contou que as experiências emocionais dos dois criadores alimentaram a escrita, embora os acontecimentos não reproduzam necessariamente suas biografias. Esse ponto ajuda a compreender o alcance da proposta. A época fornece o ambiente, mas a necessidade de pertencer a um grupo permanece reconhecível para quem já saiu há muito tempo da escola.

Nicolás Haza, Axel Madrazo, Camila Calónico, Virgilio Delgado e Macarena Oz formam o núcleo jovem da primeira temporada. O interesse da indicação está na passagem da cumplicidade cotidiana a sentimentos que os personagens têm dificuldade de nomear. A segunda temporada já está no catálogo; para conhecer esse universo sem antecipar suas mudanças, a melhor entrada continua sendo o primeiro episódio de 2024. Antes de descobrir o que acontece com o grupo, vale acompanhar por que estar junto importa tanto.