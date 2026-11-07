Sarah Snook depois de Succession: o suspense de 8 episódios do Prime Video que transforma confiança em medo

Bula Streaming Prime Video All Her Fault (2025)

A criação é de Megan Gallagher, que leva à televisão o romance homônimo de Andrea Mara. O elenco reúne ainda Jake Lacy, Michael Peña e Sophia Lillis. Para quem conhece Snook pelas disputas da família Roy, o novo papel oferece outro tipo de conflito familiar: uma mãe obrigada a reconstruir os acontecimentos que antecederam o desaparecimento de seu filho.

Marissa Irvine chega ao endereço indicado para buscar Milo depois de um encontro com um colega da escola. A mulher que atende à porta não é quem ela esperava encontrar. Pior: afirma não conhecer o menino. Uma combinação de informações que parecia suficiente para organizar uma tarde se torna, de repente, o início de uma investigação.

À medida que o desaparecimento se espalha pela comunidade, surgem suspeitas e versões incompatíveis. A urgência em encontrar a criança convive com a pressa dos vizinhos em apontar responsáveis. As mulheres envolvidas passam a ser observadas por seus hábitos, seus relacionamentos e pelas decisões que tomaram antes de saber que seriam cobradas por elas.

Essa passagem da rotina ao medo é o ponto de interesse da premissa. O funcionamento da vida familiar depende de acordos práticos: um endereço, uma mensagem, o nome de outro adulto. Quando um desses elementos deixa de corresponder à realidade, torna-se necessário revisar toda a sequência. O suspense encontra tensão justamente nessa confiança que costuma dispensar explicações.

Dakota Fanning interpreta Jenny, enquanto Jake Lacy vive Peter, marido de Marissa. Michael Peña aparece como o investigador Alcaras. Os diferentes lugares ocupados por essas personagens ampliam a investigação para além da pergunta sobre quem levou Milo: também importa perceber quem é ouvido, quem é desacreditado e quem recebe primeiro o peso da culpa.

A direção de Minkie Spiro e Kate Dennis organiza a história em oito episódios. A proposta interessa a quem gosta de mistérios baseados em relações pessoais, nos quais a busca por uma resposta modifica a leitura de uma família e de seu entorno.

A minissérie de 2025 está no catálogo brasileiro do Prime Video. É uma opção para acompanhar Sarah Snook fora de seu papel mais conhecido e entrar num suspense cujo ponto de partida dispensa grandes preparativos: basta uma porta se abrir e a pessoa do outro lado dizer que houve um engano.