Em 1979, no Texas, Kevin Von Erich (Zac Efron) sobe ao ringue para abrir caminho até o cinturão mundial dos pesos-pesados. Campeão estadual, ele quer conquistar o título que faltou ao pai, Fritz Von Erich (Holt McCallany), um ex-lutador que agora comanda a empresa onde os filhos trabalham. Em “Garra de Ferro”, a chance de Kevin depende tanto do que ele faz diante da plateia quanto da opinião de Fritz, que também tem os outros rapazes à disposição. Sean Durkin parte da história real dos Von Erich para mostrar o que acontece quando irmãos que adoram lutar juntos precisam disputar a preferência do mesmo homem.

Kevin tem a chance de enfrentar Harley Race (Kevin Anton), o campeão mundial, numa luta em que o cinturão não está em jogo. Sai vencedor por desclassificação, um resultado que o aproxima da disputa pelo título. Fritz, porém, fica mais interessado no tempo que o filho levou para se levantar depois de ser arremessado sobre o concreto. Enquanto Kevin ainda tem de prestar contas pelo golpe que levou, David (Harris Dickinson) impressiona o pai ao pegar o microfone e falar com a plateia.

A diferença entre os dois irmãos ajuda a explicar por que Durkin dedica tanta atenção ao que acontece antes e depois dos golpes. Na luta livre profissional, também é preciso convencer o público a pagar para ver a próxima briga. David faz isso com uma facilidade que Kevin, mais à vontade dentro das cordas, não tem. Dickinson empresta ao personagem o prazer de provocar uma multidão. Já Efron deixa transparecer a aflição de Kevin, que fez o bastante para vencer e ainda precisa descobrir o que faltou para agradar ao pai.

Os planos que ficaram fora do ringue

Kerry (Jeremy Allen White) treina para competir no lançamento de disco. Quando os Estados Unidos boicotam os Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, ele perde a chance de participar daquela edição e volta para casa. Fritz o convida a lutar na empresa da família. Para Kerry, o ringue oferece trabalho numa hora em que o projeto esportivo que dava rumo aos seus dias acaba de desmoronar. Para o pai, é mais um filho que pode colocar no cartaz.

Mike (Stanley Simons), o caçula, tem outros interesses. Quer tocar música e parece mais à vontade longe das arquibancadas. Simons deixa ver o gosto do rapaz pelo que faz sem precisar transformar cada aparição dele num protesto contra a família. Mike gosta dos irmãos, e esse afeto dá peso à diferença entre eles. É fácil querer a companhia dos três. Bem mais difícil é imaginar que, naquela casa, tocar numa banda possa receber a mesma atenção que uma luta no sábado.

O que Kevin conta fora de casa

Quando começa a namorar Pam (Lily James), Kevin fala sobre Jack Jr., o irmão que morreu na infância. Também conta que Fritz abandonou o sobrenome Adkisson e adotou o da família materna, à qual Kevin associa uma sucessão de perdas. Daí vem a suposta maldição dos Von Erich. Efron fala dela com a intimidade de quem ouviu a história desde menino. James, por sua vez, dá a Pam a curiosidade de quem ainda está descobrindo o homem à sua frente. Pela primeira vez, Kevin pode falar do sobrenome sem ter de vendê-lo a uma plateia.

Essa conversa revela uma faceta de Efron que os combates deixam em segundo plano. O ator dá a Kevin a confiança física de alguém acostumado a levantar outro homem diante de centenas de pessoas. Em particular, seu personagem parece bem menos seguro da vida que conhece. Há delicadeza na forma como ele se permite contar a Pam algo que não sabe explicar. O encontro interessa porque, por alguns minutos, ninguém está pedindo que Kevin prove coisa alguma.

Três irmãos e uma vaga

Em 1983, Kevin, David e Kerry derrotam os Fabulous Freebirds e conquistam o título de trios. A vitória ajuda a explicar por que a luta livre exerce tamanho fascínio sobre os rapazes. Eles são bons juntos e se divertem trabalhando diante de uma plateia que sabe quem são. Durkin deixa esse prazer aparecer porque a relação entre os irmãos seria bem menos interessante se cada ida ao ringue fosse apenas um sacrifício.

A comemoração tem um prazo. Quando surge a oportunidade de enfrentar o campeão mundial Ric Flair (Aaron Dean Eisenberg), cabe a Fritz indicar um desafiante. É aí que a escolha do elenco rende mais. Efron, Dickinson e White fazem parecer natural que os irmãos torçam uns pelos outros mesmo quando querem a mesma coisa. Kevin tem motivos para ficar feliz por David e para querer o lugar dele. Os três acabaram de ganhar um título juntos. Para a luta que Fritz passou a vida desejando, o pai escolhe David.