Billy Taggart (Mark Wahlberg) estava na polícia de Nova York quando foi acusado de matar um homem. Ele é absolvido, mas o prefeito Nicholas Hostetler (Russell Crowe) o obriga a deixar a corporação. Sete anos depois, quando o político volta a procurá-lo, Billy vive de investigações particulares e mal consegue sustentar o escritório. É nesse reencontro que “Linha de Ação”, de Allen Hughes, arma seu conflito. A poucos dias da eleição, Hostetler quer que o ex-policial siga sua mulher, Cathleen (Catherine Zeta-Jones), para descobrir se ela tem um amante. Billy tem motivos para desconfiar, mas o pagamento basta para que aceite o serviço.

Hostetler conhece a situação de Billy e sabe a quem recorrer quando precisa de discrição. Crowe dá ao prefeito a desenvoltura de quem pode falar de um possível adultério sem perder o ar de quem está fazendo um favor. Ainda que o assunto seja constrangedor, é Billy quem tem menos espaço para discutir as condições da encomenda. Wahlberg responde com a reserva de um homem que preferiria nunca mais entrar naquela sala. A conversa tem graça pela falta de cerimônia dos dois. Sete anos depois de tirá-lo da polícia, Hostetler ainda consegue decidir qual será o próximo trabalho de Billy.

O detetive tem a ajuda de Katy Bradshaw (Alona Tal), assistente que divide com ele a rotina de uma agência à beira da falência. Nesse escritório, uma suspeita de infidelidade chega em boa hora. Tal dá leveza às conversas com o chefe, e é agradável ver Wahlberg baixar a guarda diante de alguém que conhece suas dificuldades. A intimidade entre os dois cabe nos momentos em que há trabalho a fazer e pouca razão para solenidade. Com a ajuda de Katy, Billy identifica o homem que Cathleen vem encontrando. O nome interessa à prefeitura por razões que vão além da vida do casal.

As fotos chegam à prefeitura

Paul Andrews (Kyle Chandler) trabalha na campanha de Jack Valliant (Barry Pepper), adversário de Hostetler na eleição. Billy fotografa os encontros, ou melhor, reúne o bastante para comprovar que Cathleen e Andrews estiveram juntos, embora as imagens deixem de fora o assunto das conversas e ofereçam ao cliente a chance de interpretá-las à sua maneira. Hughes acerta ao dar à fotografia o peso de uma prova sem revelar o que ela de fato significa. Para Billy, o material encerra uma etapa do serviço. Para o prefeito, põe ao alcance do gabinete o nome de um integrante da campanha rival.

Durante um evento de arrecadação para a candidatura do marido, Cathleen diz a Billy que sabe da vigilância e o aconselha a desconfiar de quem o contratou. Zeta-Jones faz desse aviso a melhor parte do encontro. Cathleen tem poucas palavras e tempo suficiente para deixar Billy desconfortável no lugar em que ele esperava passar despercebido. Ele entrega as fotos mesmo assim, agora sabendo que a mulher seguida estava a par de seu trabalho.

O detetive volta a ouvir a polícia

Fora do escritório, Billy vive com Natalie Barrow (Natalie Martinez), uma atriz que está prestes a apresentar um filme. A estreia oferece um raro momento em que ele precisa prestar atenção à vida de outra pessoa sem estar sendo pago para isso. Sua reação ao trabalho de Natalie, porém, cria uma briga entre os dois. Hughes dedica pouco tempo à atriz antes de colocar o casal sob pressão, e a sequência diz mais sobre o ciúme de Billy do que sobre o que aquela noite significa para ela. Para Natalie, a ocasião que deveria celebrar seu trabalho acaba tomada pela discussão.

Carl Fairbanks (Jeffrey Wright), que chefiava a polícia quando Billy saiu da corporação, agora é comissário. Quando o detetive volta a procurá-lo e conta que trabalhou para Hostetler, Wahlberg e Wright deixam o passado pesar na conversa sem precisar sublinhar a cada frase que aqueles homens já estiveram do mesmo lado. É uma relação que merecia mais tempo do que algumas das idas e vindas da campanha. Billy passou anos trabalhando longe da polícia e agora precisa dividir com ela o que descobriu. A investigação que o prefeito encomendou em particular deixa de ficar restrita às conversas entre cliente e detetive.

“Linha de Ação” fica mais interessante nas conversas em que cada pessoa tem uma razão concreta para esconder parte do que sabe. Quando a disputa eleitoral exige mais nomes e explicações em pouco tempo, o roteiro cobra atenção a figuras que tiveram pouco espaço para se tornar familiares. Já o aviso de Cathleen basta para mudar o peso de uma cena inteira. Billy aceitou o serviço porque precisava pagar as contas. Agora precisa descobrir o que havia nos encontros que fotografou, enquanto Hostetler já tem as imagens em mãos.