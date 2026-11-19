Em 1976, em Oakland, John Madden (Nicolas Cage) tem mais uma chance de levar os Raiders ao Super Bowl. Para chegar lá, o treinador precisa vencer os Pittsburgh Steelers na decisão da Conferência Americana, fase em que sua equipe já caiu cinco vezes. Al Davis (Christian Bale), dono dos Raiders, quer o título tanto quanto ele. Em casa, Virginia Madden (Kathryn Hahn) quer algo que parece mais simples, mas que o marido tem dificuldade de oferecer. Ela quer que ele preste atenção à família. É entre essas duas cobranças que David O. Russell apresenta o personagem de “Madden: O Homem e o Jogo”.

Antes de ir ao Oakland Coliseum, Madden abre a geladeira e fala com o espectador sobre uma jogada que pretende usar contra os Steelers. A graça está na intimidade da cena. O treinador fala de futebol com a desenvoltura de quem puxou conversa na cozinha e, quando se dá conta, já tomou conta do assunto. Cage deixa a imitação de lado por um instante e dá ao personagem algo que a peruca e a maquiagem passam o resto do filme tentando alcançar. Dá vontade de ouvir o que aquele sujeito tem a dizer.

Russell aproveita essa habilidade de Madden nas cenas de jogo. A imagem congela, círculos prateados destacam os atletas e até quem nunca viu uma partida inteira consegue acompanhar o raciocínio do treinador. A montagem incorpora imagens de arquivo, mas a disputa tem pouca vida nas arquibancadas. Quando Willie Hall intercepta um passe de Terry Bradshaw, a câmera privilegia as reações de Virginia, dos filhos do casal e do vizinho Vince McGary (Shane Gillis). Dá para saber quem ficou com a bola. É mais difícil sentir por que aquele lance fez tanta gente sair de casa para ver os Raiders.

O preço de continuar

O problema de Madden com o trabalho fica mais sério quando uma úlcera hemorrágica põe sua saúde em risco. Davis já pensa nas próximas campanhas. Virginia quer a presença do marido nas horas em que nenhum dos dois deveria ter de pensar em futebol. Kathryn Hahn deixa transparecer o afeto de uma mulher que conhece o prazer que aquele trabalho dá a John e o cansaço de quem acaba sempre pedindo um pouco do tempo dele. O roteiro, porém, quase só se lembra dela quando o treinador precisa ser chamado de volta para casa. Hahn faz a conversa parecer parte de um casamento. Russell raramente lhe dá espaço para mostrar o resto.

A amizade entre Madden e Davis rende uma das melhores brincadeiras do filme. Os dois imaginam o Hall da Fama como um céu onde os grandes nomes do esporte passam a eternidade conversando. É uma fantasia engraçada para dois homens que já dedicam boa parte da vida a falar de futebol e ainda acham pouco. Também ajuda a entender a insistência de Davis. Para ele, sempre há outra temporada capaz de colocar os dois naquela sala. A atuação espalhafatosa de Bale combina com a vaidade do dono dos Raiders, embora o roteiro explore pouco o atrito que surge quando apenas um deles terá de voltar à lateral do campo com a saúde comprometida.

O futebol fora do estádio

A televisão oferece a Madden outra maneira de trabalhar com o esporte. Na cabine, ele divide o microfone com Pat Summerall (Joel Murray) e precisa explicar o que acontece em campo a gente que talvez nem conheça as regras. A primeira transmissão é atribulada, e vale prestar atenção no desconforto de Cage. O treinador acostumado a ter a palavra precisa aprender a dividi-la enquanto o jogo segue. Russell passa tão depressa por esse tropeço que mal dá tempo de acompanhar o que Madden precisa mudar para fazer bem o novo trabalho.

Já Trip Hawkins (John Mulaney), da EA, quer levar o futebol americano para o videogame. O convite parece feito sob encomenda para um homem capaz de interromper o que está fazendo na cozinha para explicar o movimento de um jogador. Diante do protótipo, porém, Madden se irrita. Os atletas são tão parecidos na tela que fica difícil distinguir um do outro. Para quem passou a vida prestando atenção a onde cada jogador põe os pés, o problema é evidente. Que jogada alguém pode escolher se mal consegue identificar quem vai executá-la?

Essa irritação revela mais sobre Madden do que boa parte das conversas sobre seu legado. Cage tem algo concreto a que reagir, e o personagem volta a ser aquele sujeito da geladeira, tão interessado no futebol que quer fazer os outros enxergarem o que ele vê. A cinebiografia passa tempo demais admirando o homem famoso e pouco tempo observando o profissional em ação. Quando Hawkins põe o protótipo diante do treinador, enfim há espaço para o detalhe que faz diferença. Madden olha para o campo digital e mal consegue dizer quem está onde.