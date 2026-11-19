Na Nova Roma de uns Estados Unidos contemporâneos e imaginários, o arquiteto César Catilina (Adam Driver) quer construir uma comunidade que ofereça outra forma de viver numa metrópole dominada por famílias ricas. O prefeito Franklyn Cícero (Giancarlo Esposito) prefere abrir um cassino para arrecadar impostos. Em “Megalópolis”, de Francis Ford Coppola, a disputa chega à televisão e acaba em família quando Júlia Cícero (Nathalie Emmanuel), filha do prefeito, se interessa pelo projeto do homem que seu pai gostaria de tirar da discussão.

César tem um Nobel pela invenção do Megalon, material que pretende usar para erguer a comunidade batizada de “Megalópolis”. Ele quer que a arquitetura mude a maneira como os moradores vivem juntos. Cícero tem uma proposta mais fácil de vender num debate televisivo. Todo mundo sabe o que é um cassino, e o prefeito pode prometer dinheiro nos cofres públicos sem precisar explicar como seria uma cidade inteiramente nova.

Coppola faz caber nesse debate uma pergunta que César, tão à vontade diante das câmeras, responde mal. Quanto tempo os moradores podem esperar por uma vida melhor? As famílias patrícias de Nova Roma dão festas caras e cobram austeridade moral em público. Nas ruas, há gente vivendo na pobreza. A promessa do arquiteto tem apelo para quem conhece essas diferenças, mas a receita do cassino também pode parecer razoável para quem tem pressa. Esposito interpreta Cícero com a segurança de um político que sabe disso. Driver faz de César um sujeito tão convencido do próprio projeto que às vezes parece surpreso por precisar de votos de confiança.

Júlia vê o tempo parar

Antes de se aproximar de César, Júlia presencia uma demolição e vê o arquiteto interromper a passagem do tempo. Ela, por algum motivo, ainda consegue se mover. É uma boa maneira de tirar os dois do debate público e deixá-los conversar. Júlia tem diante de si um homem capaz de fazer o que ninguém mais faz e que, ainda assim, precisa explicar por que alguém deveria acreditar nele.

Emmanuel dá à personagem uma curiosidade que torna o romance mais interessante do que a velha história da filha que se apaixona pelo inimigo do pai. Júlia lê, tem opiniões e quer saber o que César pretende fazer com a cidade onde ela também mora. Driver, por sua vez, deixa aparecer a vaidade de um homem acostumado a falar para plateias. Quando os dois conversam, há graça no modo como ele demora a perceber que está diante de uma interlocutora. Coppola às vezes dá tanto espaço aos pronunciamentos de César que faz falta alguém disposto a interrompê-lo.

O dinheiro fica em família

Cícero e César já tinham motivos para se detestar antes de disputarem o futuro de Nova Roma. Quando era promotor, Cícero acusou o arquiteto de assassinar a própria mulher, que havia desaparecido. César foi absolvido, mas bebe demais e ainda se culpa pelo que aconteceu. Sua amante, a apresentadora Wow Platinum (Aubrey Plaza), percebe que a lembrança da esposa ocupa um espaço que ela dificilmente terá na vida dele. Rompe com César e se casa com Hamilton Crassus III (Jon Voight), tio do arquiteto e dono de um banco que interessa a quase todo mundo naquela família.

Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), outro sobrinho do banqueiro, quer herdar o controle da instituição. Com a saúde do tio em declínio, ele procura influenciar suas decisões, e o casamento põe Wow perto de quem pode definir o destino da fortuna. Plaza se diverte com a esperteza da apresentadora. Ela conhece os hábitos daquela gente e sabe quanto vale ser recebida em casa por alguém que todos os outros precisam impressionar.

As brigas dos Crassus dizem mais sobre o futuro de Nova Roma do que alguns dos discursos de César. É ali que Coppola põe seu arquiteto diante de uma contradição que rende boa cena. César quer mudar a vida de gente que nasceu longe do dinheiro e conta com a fortuna de uma das famílias que sempre mandaram na cidade. O Megalon é invenção dele. A conta da obra passa pelo banco do tio.