Joan Jett (Kristen Stewart) aborda o produtor Kim Fowley (Michael Shannon) numa casa noturna de Los Angeles com uma ideia que, em meados dos anos 1970, ainda precisava ser vendida a quem tinha acesso aos estúdios. Ela quer montar uma banda de rock só com garotas. Em “The Runaways – Garotas do Rock”, a diretora Floria Sigismondi acompanha Joan e a futura vocalista Cherie Currie (Dakota Fanning) enquanto as duas tentam fazer carreira com um produtor que também quer decidir como o público vai enxergá-las. Para começar, Fowley apresenta Joan à baterista Sandy West (Stella Maeve), e as duas passam a ensaiar.
Longe dos ensaios, Cherie corta o cabelo e se maquia à maneira de Aladdin Sane, o personagem de David Bowie. No show de talentos da escola, ela dubla “Lady Grinning Soul” diante de uma plateia que inclui gente disposta a vaiá-la. Fanning faz questão de deixar aparecer o esforço da garota para sustentar aquela pose. A confiança ainda é emprestada, e a graça da cena está em ver quanto trabalho dá vestir a pele de alguém que parece tão à vontade sendo estranho. Cherie termina a apresentação e vence o concurso.
Fowley quer para o microfone uma loira que lembre Brigitte Bardot, e Joan sai com ele pelos clubes de Los Angeles à procura de uma candidata. Os dois encontram Cherie e a convidam para um teste num parque de trailers no Vale de San Fernando. O encontro rende uma ironia que Sigismondi deixa para o espectador saborear. A garota passou horas tentando parecer David Bowie e acaba chamada para cantar porque um produtor achou que ela cabia numa fantasia bem diferente. Para a audição, pedem que prepare uma música de Suzi Quatro.
Uma canção feita no ensaio
Cherie chega com “Fever”, conhecida na voz de Peggy Lee. A escolha desagrada às garotas, e o teste ameaça acabar antes que elas ouçam o que a candidata faria com uma música escrita para o grupo. Joan e Fowley compõem “Cherry Bomb” ali mesmo, ou melhor, dão a Cherie uma letra que pede outra atitude diante do microfone e permite que ela responda cantando ao que até então era uma conversa sobre sua aparência. A voz que sai desse improviso lhe garante a vaga.
Com Cherie nos vocais, Lita Ford (Scout Taylor-Compton) assume a guitarra solo, e Robin Robins (Alia Shawkat) toca baixo. Ao lado delas, Stewart faz de Joan uma presença inquieta, mais interessada no que as guitarras podem fazer juntas do que em posar no centro da foto. Fanning deixa à vista a distância entre a segurança que Cherie ensaia e a que tem quando alguém lhe pede para cantar. Essa diferença dá vida às apresentações. Há algo de prazeroso em vê-las descobrir, no volume dos instrumentos, que a ideia defendida por Joan na boate já pode virar um disco.
Do estúdio à turnê japonesa
As Runaways assinam com a Mercury Records e lançam um álbum. O sucesso do disco leva as garotas ao Japão, onde a banda precisa lidar com uma escala de atenção difícil de prever quando o teste para vocalista ainda cabia num parque de trailers. Sigismondi encurta a passagem entre a formação do grupo e a chegada a outro país. O salto dá à viagem a vertigem que ela tem para as adolescentes, embora deixe pouco tempo para conhecer Sandy, Lita e Robin fora da sala de ensaio. Quando chegam ao Japão, já há fãs à espera delas.
A disputa pelas fotografias
No Japão, Lita vê nas revistas fotos sensuais de Cherie e cobra a colega pela ausência das outras integrantes. Cherie esperava uma reportagem sobre todas, pois foi assim que Fowley lhe apresentou a sessão. O produtor, que soube juntar pessoas com habilidades diferentes, agora tem de lidar com o ressentimento que sua maneira de vender a banda alimenta. Michael Shannon dá a Kim o desembaraço de quem sempre tem uma ordem a dar, qualidade que torna suas cenas divertidas e incômodas. Naquela conversa, porém, ele já fez sua escolha. É Cherie quem fica diante de Lita com as revistas entre as duas.