Em meados dos anos 2010, em Nova York, Caroline Ellison (Julia Garner) e Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) se aproximam por uma ambição em comum. Os dois querem ganhar dinheiro no mercado financeiro para doar o máximo possível. A afinidade vira namoro e, mais tarde, parceria no mundo das criptomoedas. Na minissérie “Os Altruístas”, da Netflix, as apostas que rendem assunto entre os dois passam a envolver o dinheiro de clientes que pouco sabem sobre a intimidade do casal ou sobre a ligação entre suas empresas.

Caroline e Sam aderem ao altruísmo eficaz, corrente que defende o uso de evidências para fazer o maior bem possível. Os dois adotam uma versão da ideia que lhes cai bem. Pretendem acumular uma fortuna para financiar as causas em que acreditam. É uma ambição que os distingue dos colegas, embora o primeiro passo seja o mesmo que ocupa boa parte de Wall Street. Antes de doar, eles precisam enriquecer.

Garner e Boyle fazem dessa afinidade uma forma peculiar de paquera. Caroline gosta de discutir probabilidades e fala com a segurança de quem ficaria ofendida se o interlocutor pegasse leve. Sam é atrevido quando o assunto é dinheiro, mas pode ficar sem jeito diante de uma demonstração de afeto. Os dois parecem aliviados por encontrar alguém com quem conversar sem precisar fingir interesse pelas amenidades de escritório. É fácil acreditar que queiram passar horas juntos. A dúvida é quanto dessa simpatia sobrevive quando alguém precisa discordar do outro.

Do namoro à mesa de operações

Sam funda a Alameda Research, empresa que compra e vende criptomoedas em operações próprias. Caroline se junta ao negócio e chega ao comando da Alameda, que divide com Sam Trabucco (Alex Lawther). A promoção muda o peso das conversas que ela tem com o namorado. Uma discussão sobre quanto vale arriscar já envolve a empresa e seus funcionários. Ainda assim, sempre que alguém pede cautela, Caroline e Sam têm um bom motivo para dar ouvidos um ao outro. Poucas pessoas admiram tanto a disposição dos dois de bancar uma aposta impopular.

Trabucco chega a tentar separar o casal porque a relação interfere no trabalho. Lawther ajuda a dar à situação a dose certa de absurdo. Afinal, como foi que o namoro dos colegas virou problema de um executivo? Mesmo quando se afastam, Caroline e Sam continuam querendo impressionar um ao outro. Garner capta bem o desconforto de uma mulher que tem autoridade para decidir sobre as operações de uma empresa e ainda espera que o namorado lhe diga onde os dois estão pisando.

O dinheiro de quem está de fora

A criação da FTX muda a escala do negócio. Enquanto a Alameda faz suas próprias apostas, a FTX oferece aos clientes um lugar para comprar e vender criptomoedas. A diferença entre as duas empresas é simples e dá à história seu ponto mais delicado. De um lado, há operadores dispostos a correr riscos. Do outro, pessoas que depositam dinheiro numa corretora e esperam poder retirá-lo. Quanto mais os negócios se entrelaçam, mais importa saber onde estão esses recursos e quem pode usá-los.

Graham Moore, criador da minissérie, dedica tempo ao vocabulário das operações financeiras. Algumas dessas passagens ajudam a acompanhar a pressa de quem tenta lucrar num mercado em que os preços mudam o tempo todo. Em outras, a aula se alonga enquanto a questão mais interessante fica à espera. O que os clientes da FTX sabiam sobre a proximidade da corretora com a Alameda? A minissérie dedica mais atenção ao que Caroline e Sam escondem um do outro do que ao que os dois deixam fora da conversa com quem confia dinheiro à empresa.

O mesmo episódio, duas versões

Moore volta a certos acontecimentos para mudar o ponto de vista do espectador. Caroline, que a princípio parece a mais fria dos dois, aos poucos deixa ver quanto lhe custa esperar por uma demonstração de afeto. Garner faz essa mudança sem abandonar a aspereza da personagem. A mesma mulher que se impacienta com os colegas pode passar tempo demais tentando decifrar uma reação de Sam. Faz sentido que seja ela a figura mais interessante da série. Sua posição na Alameda e o lugar que deseja ocupar na vida dele exigem atitudes que nem sempre combinam.

Boyle tem um problema mais ingrato. Seu Sam às vezes admite ter dificuldade para sentir o que os outros sentem. Em outras passagens, parece tão empenhado em conquistar a aprovação de Caroline que o romance vira a explicação mais à mão para suas decisões. A atuação tem bons momentos quando a autoconfiança do empresário cede ao embaraço do namorado. O problema está no peso que a minissérie põe sobre essa relação. Quanto mais tempo ela dedica a descobrir o que Sam sente por Caroline, menos tempo sobra para acompanhar o que acontece com o dinheiro de quem abriu uma conta na FTX.

Antes de viver Caroline Ellison em “Os Altruístas”, Julia Garner interpretou Anna Delvey, a jovem que se passou por herdeira alemã para circular entre os ricos de Nova York. “Reinventando Anna” somou quase 512 milhões de horas assistidas nos primeiros 28 dias e chegou a figurar entre as dez séries em inglês mais vistas da Netflix. Agora, Garner troca o sotaque calculado de Anna pela segurança de uma executiva que defende apostas arriscadas diante dos colegas, mas se atrapalha quando precisa falar do que sente por Sam.