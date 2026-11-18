Em fevereiro de 1977, em Indianápolis, Tony Kiritsis (Bill Skarsgård) está prestes a perder o terreno onde planeja abrir um centro comercial para pequenos lojistas. Com parcelas atrasadas, ele pede mais tempo à financeira Meridian. O pedido é recusado, e Tony suspeita que a empresa queira tomar o imóvel para comprá-lo por menos do que vale. É essa suspeita que o leva a fazer seu corretor, Richard Hall (Dacre Montgomery), refém. Armado, ele exige uma indenização e um pedido público de desculpas do dono da empresa, Richard Hall pai (Al Pacino).

Gus Van Sant parte desse caso real em “Refém por um Fio”. Tony quer que a cidade ouça sua versão da história e acredita que, com uma espingarda em mãos, enfim será levado a sério. O problema é que o homem ao alcance da arma pouco pode fazer pelo terreno. Ele é o filho do dono, e Tony conta com o parentesco para conseguir do pai o que o corretor não pôde oferecer.

Um conhecido do outro lado da porta

Tony leva Richard para seu apartamento. A polícia cerca o prédio, e os repórteres ocupam a rua. Entre os agentes está o detetive Will Grable (Cary Elwes), que conheceu Tony num bar. Esse detalhe diz muito sobre a escala do episódio. O homem que a polícia agora considera abater era alguém com quem Grable podia conversar no balcão. Dentro do apartamento, Richard precisa prestar atenção até nas piadas do sequestrador. Qualquer mudança de humor pode piorar sua situação.

Skarsgård faz um Tony que sabe explicar por que se sente lesado e, minutos depois, fala tanta bobagem que quase faz esquecer o perigo da espingarda. Há algo de ridículo no modo como ele se imagina porta-voz de todos os endividados de Indianápolis. Há também um sujeito implorando para que alguém leve a sério o que ele perdeu. Montgomery trabalha com bem menos espaço para se exibir. Quando Tony resolve fazer graça às custas do pai, basta olhar para Richard. O filho precisa decidir se ri, se responde ou se deixa a piada morrer sozinha.

Tony liga para o rádio

Fred Temple (Colman Domingo) recebe um telefonema de Tony, que diz confiar nele mais do que em qualquer outro profissional da imprensa. O radialista grava a conversa e mostra o áudio à polícia. A pedido dos agentes, continua a falar com o sequestrador, e as gravações passam a fazer parte do programa da manhã. Tony se encanta com a atenção. Depois de ter seu pedido recusado no escritório da Meridian, ele agora pode contar o que aconteceu a uma cidade inteira.

Domingo é especialmente bom nas pausas. Fred deixa Tony falar, escolhe o que vale perguntar e toma cuidado para que a cordialidade não soe como aprovação. Na televisão, a repórter Linda Page (Myha’la) vê no cerco a oportunidade de avançar na carreira. Van Sant passa do apartamento à rua e dali às pessoas que acompanham a cobertura de casa. Assim se percebe por que parte de Indianápolis se identifica com o devedor, mesmo quando fica difícil suportar o homem ao microfone.

O pai atende de férias

A Meridian manda um vice-presidente pedir desculpas, mas Tony insiste em ouvir o proprietário. Quando Hall pai aceita falar por telefone, está de férias. Pacino faz a cena quase toda com a voz. É o tom de quem passou a vida acostumado a decidir em que termos uma conversa acontece e ainda supõe que pode fazer isso com o filho sob a mira de uma arma. O antigo pedido de Tony, alguns dias a mais para pagar pelo terreno, parece pequeno diante da dificuldade que esses homens têm de ceder uma palavra.

“Refém por um Fio” tem especial interesse por quem pode se dar ao luxo de esperar. O pai pode falar de longe. Os policiais podem discutir a próxima intervenção. Tony pode voltar ao telefone e contar outra vez como a Meridian o tratou. Richard tem de ficar ali, ouvindo os outros falarem do seu destino. Montgomery faz sentir o peso dessa espera toda vez que Tony desliga e volta a olhar para ele.