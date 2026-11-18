Na véspera de Natal, em Amsterdã, a produtora de televisão Iris (Barbara Sloesen) mal teve tempo de conhecer o filho quando o namorado, Pieter (Jelle de Jong), questiona se é mesmo o pai. Ele diz que nunca quis ter a criança, admite que tem um caso há um ano e anuncia que pretende ir para o Malawi com a amante. É assim que começa “Minha Vida Fora dos Trilhos”, comédia dramática de Ruud Schuurman sobre uma mulher que ainda espera a volta do namorado enquanto aprende a cuidar de um recém-nascido. E ainda tem Boris, o cachorro, que precisa sair para passear.

Pieter é cirurgião e pretende trabalhar com crianças no Malawi ao lado da colega com quem se relaciona. Há uma ironia cruel na naturalidade com que ele conta seus planos logo depois do parto. Para chegar até aquela conversa, teve tempo de se envolver com outra mulher, escolher um destino e imaginar a vida que levaria lá. Iris recebe todas essas informações de uma vez, com Milan, o filho dos dois, recém-chegado.

Jelle de Jong dá a Pieter a desenvoltura de quem já ensaiou a conversa na cabeça e espera que a outra pessoa acompanhe seu raciocínio. É o bastante para despertar antipatia, embora o roteiro dê ao personagem pouco espaço para surpreender depois da confissão. Barbara Sloesen tem um papel mais ingrato e mais interessante. Sua Iris ainda sente falta do sujeito que a humilhou. A atriz dá credibilidade a esse afeto teimoso, que persiste mesmo quando o espectador já gostaria de vê-la trocar a fechadura.

O contraste entre a casa espaçosa no sul de Amsterdã e o aperto daqueles primeiros dias diz bastante sobre o que Iris esperava da maternidade. Há lugar para todo mundo na casa, mas a pessoa com quem ela imaginava dividir os cuidados foi embora. Uma profissional de puerpério ajuda com Milan, e é nessas passagens que Schuurman chega mais perto da experiência de Iris. O bebê precisa ser atendido, e a mãe está descobrindo o que fazer enquanto ainda tenta assimilar o que ouviu de Pieter.

A coleção paga a conta

Uma das melhores piadas do filme começa com a coleção de “Star Wars” que Pieter exibia com todo o cuidado. Iris manda quebrar as peças, num gesto que dá à raiva um endereço muito específico. A cena tem a satisfação curta de uma vingança doméstica. Destruir uma coleção leva bem menos tempo do que superar uma separação, e o bebê continua precisando dela depois que a última peça cai.

É uma graça mais afinada com a personagem do que a gritaria e as brincadeiras físicas da cena do parto. O filme também acerta quando Iris procura as amigas Babette (Sanne Langelaar) e Cassandra (Julia Akkermans). As duas lhe fazem companhia, embora tenham seus próprios problemas amorosos. Iris bebe para suportar o que aconteceu e continua presa à ideia de que Pieter pode voltar. Sloesen deixa o cansaço aparecer junto com a irritação, sobretudo quando a personagem precisa interromper o próprio sofrimento para dar atenção ao filho.

Alguém precisa passear com Boris

Douwe (Jan Kooijman) chega à casa de Iris por um motivo bastante prosaico. Ele trabalha como passeador de cães, e Boris dá trabalho. A entrada do personagem é simpática porque nasce de uma necessidade da rotina. Antes de Iris ter tempo ou vontade de cogitar outro romance, já é um alívio ter a quem entregar a guia do cachorro.

Kooijman tem a desenvoltura que o papel pede, embora o roteiro se esforce um pouco além da conta para tornar Douwe irresistível. A relação fica mais interessante quando ele tem algo concreto a fazer e Iris pode voltar para dentro de casa com uma obrigação a menos. Nesses instantes, dá para perceber o tamanho da diferença que um passeio com o cachorro faz no dia de alguém que acabou de ter um filho.

A vida fora de casa

Iris é editora-chefe de um reality show, um trabalho que depende da sua atenção à vida alheia. A ironia é discreta e rende menos do que poderia. Num filme tão ocupado com a possibilidade de um novo romance, seria interessante passar mais tempo com a mulher que tem uma equipe e um programa para tocar enquanto o que acontece em casa começa a comprometer seu desempenho. Sloesen sugere essa mulher mesmo quando a televisão fica em segundo plano.

Há ainda Marjan (Renée Fokker), a mãe de Iris, que criou a filha sozinha. Iris cresceu vendo a infelicidade da mãe e teme que a separação lhe reserve uma vida parecida. Isso ajuda a explicar por que ela se apega tanto à possibilidade de Pieter voltar. Na cabeça dela, a volta dele devolveria também a família que esperava ter quando Milan nascesse. Schuurman é mais sensível quando dá a essa mulher ajuda para a manhã seguinte. Alguém lhe mostra como cuidar do menino. Alguém toca a campainha e leva Boris para passear. Por alguns minutos, ela pode cuidar de uma coisa de cada vez.