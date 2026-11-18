Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson) viajam juntas a Barcelona para passar o verão. A primeira quer aproveitar a estadia para estudar a cultura catalã antes de voltar aos Estados Unidos, onde a espera o noivo, Doug (Chris Messina). A segunda está feliz por ter alguns meses sem planos. Em “Vicky Cristina Barcelona”, comédia romântica de Woody Allen, a diferença entre as amigas vira assunto de mesa quando o pintor Juan Antonio (Javier Bardem) as convida para um fim de semana em Oviedo. Ele oferece vinho, passeios e, se todas as partes estiverem de acordo, sexo.

As duas já tinham visto o pintor numa exposição, mas é no restaurante que ele se apresenta. Vicky quer saber por que deveria entrar num avião pequeno, pilotado por um desconhecido, para passar dois dias com ele. Cristina quer saber mais sobre a viagem. Bardem faz a proposta com a tranquilidade de quem pergunta se alguém vai dividir a sobremesa. Rebecca Hall, por sua vez, dá a Vicky a expressão de quem percebe que o jantar vai demorar mais do que imaginava.

Cristina se interessa pela franqueza de Juan Antonio. Sua amiga ouve a mesma proposta e pensa em tudo que ele parece ter deixado de considerar, inclusive o fato de que elas mal o conhecem. Vicky acaba aceitando porque prefere ir junto a deixar Cristina viajar sozinha. É uma decisão coerente com o jeito dela, o que torna a situação ainda mais engraçada. A pessoa mais desconfiada da mesa embarca no avião pelo mesmo motivo que a fez querer ficar em Barcelona.

O noivo fica nos Estados Unidos

Doug é parte dos planos de Vicky mesmo a um oceano de distância. Ela gosta dele e leva a sério o casamento que os dois estão preparando. Esse detalhe faz diferença. Seria fácil escrever um noivo tão sem graça que qualquer passeio de avião parecesse uma oportunidade de fuga. Vicky tem boas razões para querer a vida que escolheu, e Hall deixa transparecer o esforço da personagem para conciliar essa certeza com a curiosidade que o pintor desperta. Em Oviedo, até um passeio a dois pode ganhar um sentido que ela preferia deixar fora da viagem.

Cristina tem outra relação com o futuro. Ela aceita um fim de semana porque a ideia lhe agrada naquele momento. Quando precisa dizer o que espera de um relacionamento, porém, tem mais facilidade para falar daquilo que a incomoda. Scarlett Johansson dá corpo a essa inquietação sem fazer da personagem uma distraída. Cristina presta atenção no pintor, na história que ele conta e no que sente ao ouvi-lo. Sua dificuldade está em saber por quanto tempo vai querer aquilo que escolheu.

Uma ex que rende conversa

Judy (Patricia Clarkson), que recebe as amigas em Barcelona, já ouviu falar o suficiente sobre Juan Antonio para saber que o casamento dele com María Elena (Penélope Cruz) foi conturbado. Para Vicky, é mais um motivo para desconfiar do sujeito que chegou à mesa cheio de certezas. Para Cristina, a notícia acrescenta uma pergunta à lista de coisas que ela quer descobrir sobre ele. Basta a conversa na casa de Judy para mostrar como as duas conseguem sair com impressões diferentes depois de ouvir a mesma história.

Penélope Cruz tem a tarefa ingrata de interpretar uma mulher que chega cercada pelas versões dos outros. Ela responde a isso com uma impaciência deliciosa. Há algo de cômico no esforço de Juan Antonio para conservar a compostura diante de alguém que o conhece bem demais. Bardem é sedutor quando seu personagem pode escolher o assunto, mas fica mais interessante quando precisa dividir a conversa com María Elena. Cruz dá à ex-mulher a liberdade de interrompê-lo e falar por si, o que basta para pôr em dúvida a versão que as visitantes receberam.

Woody Allen por vezes pede ao narrador que explique o que suas atrizes já disseram com um olhar. A conversa no restaurante é mais divertida porque ele deixa Hall e Johansson reagirem cada uma a seu tempo. Vicky tem perguntas para fazer antes de aceitar qualquer coisa. Cristina tem perguntas que só quer fazer depois de chegar a Oviedo. As duas embarcam no mesmo avião, convencidas de que foram sensatas.