Lydia (Holliday Grainger) trabalha numa fábrica e cria o filho numa pequena cidade da Escócia dos anos 1950. Depois que o marido abandona a família, o salário mal cobre as despesas, e ela precisa cuidar do menino enquanto tenta descobrir o que fazer da própria vida. É nesse período que conhece a médica Jean Markham (Anna Paquin), recém-chegada à cidade natal para assumir o consultório do pai falecido. Dirigido por Annabel Jankel, “Fale com as Abelhas” acompanha a aproximação dessas duas mulheres num lugar onde a curiosidade dos vizinhos pode comprometer um emprego, uma reputação e a segurança de uma família.

Quem abre a porta para esse encontro é Charlie (Gregor Selkirk), filho de Lydia. Depois de sofrer agressões na escola, ele recebe atendimento de Jean, que percebe uma tristeza para além dos machucados. Em casa, o garoto vê a mãe chorar e tenta consolá-la. Na rua, precisa enfrentar os colegas. Falta a ele um espaço onde possa ser criança sem ter de se defender ou cuidar de alguém.

Jean oferece atenção e apresenta ao menino as colmeias que cultiva no jardim. Também lhe conta um costume familiar, o de confiar segredos às abelhas. Charlie se interessa pelos insetos e passa a visitar a médica. A amizade nasce dessa disponibilidade tão simples e tão rara na vida dele. Jean escuta sem apressar a conversa, enquanto o garoto descobre um lugar onde suas perguntas são bem-vindas.

Um teto antes do romance

A ligação entre os dois aproxima Lydia de Jean, mas a convivência das mulheres começa por uma necessidade financeira. A perda do emprego e da moradia deixa mãe e filho sem muitas alternativas. A médica oferece a Lydia trabalho como governanta e acolhe os dois em sua casa. Antes de qualquer envolvimento amoroso, há contas a pagar e uma criança que precisa de cama, comida e alguma estabilidade.

Esse ponto dá consistência ao romance. Lydia não chega à casa de Jean com tempo livre para examinar seus sentimentos. Está cansada, magoada e preocupada com o filho. O marido, Robert (Emun Elliott), foi embora, mas deixou problemas que continuam ocupando os dias dela. Receber ajuda traz alívio, embora também signifique depender de uma mulher que ainda conhece pouco.

Jean, por sua vez, regressa a um lugar onde sua história não foi esquecida. A profissão lhe dá prestígio, mas não a protege dos julgamentos dos moradores. Seu cuidado ao se aproximar de Lydia tem raízes nessa experiência. Ela sabe o que pode acontecer quando a vida particular de uma mulher passa a ser assunto de vizinhança.

O cuidado vira desejo

Jankel acerta ao dar tempo para que a afeição se desenvolva. As duas começam a compartilhar a rotina, prestam atenção uma na outra e percebem que a companhia deixou de ser apenas agradável. Há desejo, mas também hesitação. Um gesto de carinho pode ser correspondido ou tornar constrangedora a convivência sob o mesmo teto.

Anna Paquin faz da contenção uma característica convincente de Jean. A médica parece escolher com cuidado quanto de si permite que os outros conheçam. Sua reserva não impede a ternura, embora torne cada aproximação mais trabalhosa. A atriz transmite o esforço de alguém que deseja se envolver e conhece o preço dessa escolha.

Holliday Grainger traz outra disposição para Lydia. Apesar das dificuldades, ela tem uma vivacidade que resiste ao cansaço. Quando começa a se sentir desejada, há prazer e surpresa em sua reação. Depois de tanto tempo ocupada com a ausência do marido e as necessidades do filho, receber atenção muda a maneira como atravessa os dias. Grainger dá a essa descoberta uma alegria discreta, sem apagar as preocupações que continuam esperando por Lydia.

As diferenças entre as duas ajudam a sustentar o interesse. Jean tem casa, profissão e recursos. Lydia precisa trabalhar para sustentar Charlie. Essa desigualdade acompanha a intimidade e torna a relação mais delicada. Apaixonar-se pela pessoa que também oferece emprego e moradia acrescenta receios que uma declaração de amor, sozinha, não resolve.

Charlie percebe as mudanças

O menino ocupa uma parte considerável da história, e sua presença traz tanto sensibilidade quanto algumas interrupções. Charlie reconhece o carinho entre as mulheres, mas ainda não sabe interpretar tudo o que acontece. O abandono do pai já alterou sua vida. Agora, a proximidade da mãe com Jean exige que ele dê nome a sentimentos para os quais ninguém lhe ofereceu vocabulário.

Gregor Selkirk trabalha bem essa mistura de curiosidade, apego e insegurança. O garoto procura companhia nas colmeias porque ali pode falar sem temer uma reação. A ideia é delicada, sobretudo quando comparada à disposição dos adultos para julgar o que desconhecem. Naquela cidade, um enxame acaba sendo uma plateia mais acolhedora que boa parte dos moradores.

Ainda assim, o tempo dedicado a Charlie às vezes interrompe conversas e encontros que mereciam continuar. Paquin e Grainger constroem uma intimidade interessante o bastante para despertar vontade de permanecer com elas. Quando Jankel se afasta das duas, certas nuances do relacionamento ficam à espera de uma atenção que nem sempre chega.

A rua começa a interferir

Do lado de fora da casa, a proximidade entre Lydia e Jean desperta comentários e hostilidade. O preconceito atravessa a rotina das duas e ameaça o pouco de tranquilidade que conseguiram construir. Para Lydia, qualquer instabilidade envolve também o filho. Para Jean, a exposição da intimidade pode atingir a relação com os pacientes e seu lugar na cidade.

Jankel é persuasiva quando acompanha essas pressões nas pequenas escolhas das personagens. A cautela de Jean e a necessidade de acolhimento de Lydia já oferecem material suficiente para uma história dolorosa. Em alguns trechos, porém, a diretora acumula sofrimento e sublinha ameaças que as interpretações haviam tornado perceptíveis. Os acontecimentos passam a disputar espaço com a relação que despertou nosso interesse.

“Fale com as Abelhas” merece atenção pela delicadeza com que Paquin e Grainger constroem esse vínculo. As atrizes dão espessura a duas mulheres que precisam cuidar da vida cotidiana enquanto descobrem o desejo uma pela outra. Entre o consultório, o trabalho doméstico e as visitas de Charlie ao jardim, elas conquistam uma proximidade que torna cada gesto de afeto também uma exposição ao perigo.