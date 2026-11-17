Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista) passaram mais de vinte anos sem se falar, mas a morte suspeita do pai obriga os meios-irmãos a se reencontrar no Havaí. Walter, um investigador particular de reputação duvidosa, foi atropelado enquanto trabalhava em Honolulu. Há motivos para desconfiar de um acidente, e os filhos começam a investigar. Em “Dupla Perigosa”, dirigido por Ángel Manuel Soto, descobrir o que aconteceu exige uma convivência quase tão difícil quanto enfrentar os criminosos interessados no caso.

Os dois carregam lembranças desagradáveis do pai e têm pouco interesse em defender sua honra. Essa escolha rende uma boa premissa. Eles procuram respostas sobre um homem que lhes causou sofrimento, sem a obrigação de transformá-lo num santo depois de morto. O problema é que cada pista também os aproxima de assuntos que ficaram enterrados durante o afastamento.

Um irmão tem família, o outro perdeu a namorada

James foi integrante das forças especiais da Marinha e agora trabalha como instrutor militar. Mora perto de Honolulu com a esposa, Leila (Roimata Fox), uma psicóloga infantil, e os dois filhos. Tem responsabilidades, uma rotina organizada e bastante resistência à chegada do caçula. Dave Bautista interpreta esse homem com uma contenção bem aproveitada. A postura rígida mostra alguém acostumado a resolver problemas por meio da disciplina, até receber um problema que conhece seu passado e sabe onde cutucar.

Jonny trabalha como policial numa reserva em Oklahoma. Bebe demais, age por impulso e trata seus relacionamentos com um descuido que cobra a conta logo na apresentação. A namorada, Valentina (Morena Baccarin), pergunta se ele sabe que dia é aquele. Ele arrisca um dia da semana. Era o aniversário dela. A tentativa de escapar do constrangimento só confirma o motivo da discussão, e o namoro acaba.

Momoa tem desenvoltura para interpretar esse sujeito inconveniente sem torná-lo insuportável. Jonny faz besteira, sabe que fez e ainda procura alguma brecha para sair por cima. Há graça na distância entre sua confiança e sua capacidade de cuidar da própria vida. Quando embarca para o Havaí, ele já deixou um pequeno desastre doméstico para trás.

O trabalho do pai deixa uma ameaça

Antes da viagem, Jonny é atacado por homens que exigem um pen drive supostamente enviado por Walter. A cobrança dá à morte do investigador uma dimensão que ultrapassa o luto familiar. Alguém acredita que o filho recebeu informações importantes e está disposto a usar violência para recuperá-las.

Esse episódio ajuda a organizar o enredo. Jonny precisa descobrir por que virou alvo, enquanto James tem uma família para proteger. Os dois passam a examinar o trabalho do pai, e a apuração os aproxima de interesses imobiliários e de uma disputa por terras. Honolulu deixa de ser apenas o endereço do funeral e se torna o lugar onde Walter mexeu com pessoas perigosas.

O empresário Marcus Robichaux (Claes Bang) integra esse universo de dinheiro e influência. Ao redor dele circulam seguranças e homens armados, entre eles Nakamura (Miyavi), cuja elegância ostensiva combina com um comportamento ameaçador. Soto apresenta esse ambiente sem exigir que o espectador decore uma lista de nomes. O essencial é acompanhar o caminho dos irmãos e perceber o tamanho da encrenca herdada.

As ofensas vêm de antes

A parceria segue uma fórmula conhecida. De um lado, o homem disciplinado. Do outro, o sujeito impulsivo que complica qualquer tarefa. O roteiro de Jonathan Tropper depende bastante dessa diferença e nem sempre oferece surpresas. Algumas provocações duram mais do que deveriam, sobretudo quando já há gente armada demais por perto para tanta discussão.

Bautista e Momoa, porém, dão às implicâncias uma intimidade convincente. Eles sabem interpretar a irritação de quem reconhece um defeito antigo no outro. James se incomoda com a irresponsabilidade de Jonny, enquanto o caçula reage à autoridade do irmão mais velho. Os insultos têm endereço e passado. Por isso, as brigas verbais rendem mais do que uma sequência de frases engraçadinhas entre dois parceiros recém-apresentados.

A diferença entre eles também aparece nas cenas de ação. James age com o cuidado de quem precisa voltar para casa. Jonny demonstra menos zelo pela própria segurança. Quando os dois enfrentam os mesmos adversários, essas atitudes entram em atrito. O perigo exige colaboração, mas colaborar significa aceitar ajuda de alguém em quem nenhum deles deseja confiar.

Entre a pancadaria e a conversa difícil

Soto entrega perseguições, tiroteios e brigas com disposição para o exagero. Nem tudo convence, e algumas situações dependem bastante da tolerância do público aos absurdos do gênero. A passagem da violência para a piada, ou da piada para uma lembrança dolorosa, também apresenta tropeços. Há ocasiões em que o roteiro pede uma mudança de tom antes de preparar o terreno.

Os atores compensam parte dessa irregularidade. Bautista deixa aparecer o desgaste por trás da autoridade de James. Momoa oferece a Jonny uma vulnerabilidade que suas provocações tentam esconder. Quando a conversa alcança a infância dos dois, fica mais fácil compreender o ressentimento sem desculpar cada grosseria cometida por eles.

O mais divertido de “Dupla Perigosa” é a convivência turbulência entre os dois irmão que a investigação. O mistério traz poucos desvios realmente inesperados, mas dá aos irmãos uma razão convincente para permanecer juntos. Entre um ataque e outro, James precisa abrir espaço para o caçula, e Jonny precisa aceitar que depender de alguém pode ser necessário. Bautista e Momoa sustentam esse incômodo com carisma suficiente para fazer valer a viagem a Honolulu, mesmo quando o caminho já parece conhecido.