Sean Connery, Anna Paquin e Michael Pitt em drama belíssimo na Netflix

Em “Encontrando Forrester”, drama lançado em 2000 e dirigido por Gus Van Sant, um jovem do Bronx ganha uma vaga em uma escola preparatória de elite em Manhattan depois de chamar atenção pelo desempenho escolar e pelo talento no basquete. Jamal Wallace, vivido por Rob Brown, é inteligente, reservado e dono de uma habilidade para a escrita que quase ninguém ao seu redor conhece. O que muda sua vida é o encontro com William Forrester, interpretado por Sean Connery, um escritor famoso que vive isolado há décadas e prefere manter o mundo do lado de fora da porta.

O filme acompanha esse choque entre dois universos. De um lado, Jamal tenta ocupar um espaço onde todos parecem esperar que ele seja apenas um bom atleta. De outro, Forrester guarda uma reputação literária enorme, mas também uma vida interrompida pelo medo, pelo luto e pela recusa em se expor. A aproximação dos dois nasce de modo torto, quase por acaso, e cresce pela escrita. Um precisa de leitura, método e confiança. O outro precisa voltar a encarar pessoas reais, ainda que faça isso reclamando bastante, porque simpatia nunca foi o esporte favorito de Forrester.

Um garoto fora do lugar esperado

Jamal Wallace mora no Bronx, joga basquete com os amigos e escreve em cadernos que mantém longe de quase todos. A rotina dele muda quando uma pontuação muito alta em um exame padronizado estadual desperta o interesse de uma escola particular de prestígio em Manhattan. A instituição enxerga ali um aluno raro, mas também um jogador capaz de fortalecer seu time. Essa dupla leitura acompanha Jamal desde a chegada. Ele é bem-vindo, desde que caiba na imagem que os outros criaram para ele.

A mudança de escola não funciona apenas como prêmio. Jamal passa a frequentar salas, corredores e conversas marcados por códigos sociais muito diferentes dos seus. Em Manhattan, ele precisa provar competência acadêmica, conviver com colegas de outra realidade e lidar com professores que observam seu desempenho com desconfiança. A bolsa abre uma porta, mas não entrega pertencimento. O filme acerta ao mostrar que o acesso pode vir acompanhado de vigilância, cobrança e uma dose considerável de condescendência.

Rob Brown, em seu primeiro papel no cinema, dá a Jamal uma presença contida, esperta e nada submissa. Ele não interpreta o jovem como alguém perdido em um mundo novo, mas como alguém que percebe tudo ao redor antes de decidir o que revelar. Essa economia ajuda o drama a respirar. Jamal sabe que falar demais pode criar problemas, mas calar também cobra preço. Entre a quadra, a sala de aula e os próprios textos, ele tenta manter algum controle sobre a maneira como será lido pelos outros.

O escritor atrás da janela

William Forrester surge como uma espécie de lenda urbana do bairro. Recluso, rabugento e quase invisível, ele observa a rua de seu apartamento e alimenta a curiosidade dos garotos que jogam por perto. Forrester publicou um romance importante, mas desapareceu da vida pública e transformou o apartamento em abrigo. Sean Connery interpreta o escritor com aspereza, ironia e uma impaciência deliciosa. Ele parece sempre a dois segundos de expulsar alguém da sala, o que, no caso dele, já conta como gesto de afeto.

O contato com Jamal começa de maneira desconfiada. O jovem chega ao apartamento por impulso, mas volta por necessidade. Forrester percebe o talento dele e aceita ler seus textos, desde que as regras sejam respeitadas. Nada de perguntas pessoais. Nada de invasão. Nada de transformar a casa do escritor em ponto turístico. A relação se firma nesse terreno difícil, entre correções, provocações e uma admiração que nenhum dos dois deseja admitir cedo demais.

A escrita vira o ponto de encontro. Forrester ensina Jamal a trabalhar o texto com disciplina, sem tratar talento como milagre. O jovem aprende a reescrever, cortar excessos e defender suas escolhas. O escritor, por sua vez, começa a sair da própria concha, ainda que com a elegância social de uma porta emperrada. O filme ganha força quando deixa os dois simplesmente conversarem sobre páginas, frases e autoria, porque é ali que a amizade deixa de ser improvável e passa a ter peso real.

A escola e a suspeita

Na escola preparatória, o professor Robert Crawford, vivido por F. Murray Abraham, se torna o principal foco de tensão para Jamal. Crawford é culto, rígido e pouco disposto a aceitar que um aluno recém-chegado, negro, vindo do Bronx e conhecido pelo basquete, escreva com tanta sofisticação. Quando Jamal entrega trabalhos acima da expectativa do professor, a qualidade do texto passa a ser tratada como indício de fraude. A inteligência do garoto deixa de ser celebrada e passa a ser interrogada.

Esse é um dos pontos mais fortes de “Encontrando Forrester”. O filme mostra, por meio do enredo, como o mérito pode ser aceito com facilidade quando confirma preconceitos favoráveis, mas vira problema quando contraria a hierarquia da sala. Jamal joga bem, e isso todos aceitam com entusiasmo. Jamal escreve bem, e a suspeita aparece. Crawford representa uma autoridade que confunde repertório com posse. Para ele, certas palavras parecem pertencer a determinados endereços.

A presença de Claire Spence, interpretada por Anna Paquin, ajuda a situar Jamal nesse ambiente. Ela se aproxima dele sem reduzi-lo à bolsa, ao time ou ao bairro. A relação entre os dois não toma conta do filme, mas oferece uma fresta de leveza dentro de uma rotina cada vez mais pressionada. Claire percebe Jamal para além da imagem pública construída pela escola. Ainda assim, nem a amizade nem a possível atração entre eles eliminam a sensação de que o protagonista caminha por um lugar onde cada erro pode custar caro.

Basquete, escrita e reputação

O basquete ocupa uma função importante na história. Para a escola, Jamal é também um investimento esportivo. Seu corpo em quadra interessa antes que sua voz nos textos seja levada a sério. Essa diferença cria uma crítica elegante, sem gritaria. Gus Van Sant acompanha o personagem em espaços onde ele é aplaudido e em outros onde precisa se defender. O mesmo jovem que recebe aplausos por uma cesta passa a ser questionado por uma boa redação.

Forrester também precisa enfrentar as consequências da própria reclusão. Ele quer ajudar Jamal, mas teme voltar a aparecer. Prefere orientar à distância, protegido pelo apartamento, pelos livros e pelo controle que exerce sobre a própria rotina. O problema é que a acusação contra Jamal exige mais do que conselhos privados. Quando a escola coloca a autoria do jovem sob suspeita, a amizade entre mentor e aluno deixa de ser apenas literária. Ela passa a envolver presença, responsabilidade e coragem.

O roteiro usa essa relação para discutir fama, talento e pertencimento sem transformar os personagens em cartazes ambulantes. Forrester não vira santo. Jamal não vira vítima passiva. Crawford não precisa fazer careta para que sua postura incomode. O drama nasce do atrito entre pessoas que desejam preservar algum poder sobre a própria imagem. Jamal quer ser reconhecido pelo que escreve. Forrester quer continuar escondido. A escola quer usufruir do aluno brilhante, mas sem abandonar seus filtros de classe e raça.

Uma história sobre crédito e presença

“Encontrando Forrester” é um filme sensível porque acompanha a formação de Jamal sem retirar dele a inteligência que já existia antes do mentor. Forrester ajuda, corrige e provoca, mas não cria o talento do garoto. Essa distinção importa. A narrativa não vende a velha fantasia do gênio descoberto por um salvador. O que o escritor oferece é leitura rigorosa, tempo e uma espécie de abrigo intelectual. Jamal chega com voz própria. Sai com mais ferramentas para sustentá-la diante dos outros.

Gus Van Sant filma esse encontro com sobriedade e atenção aos espaços. O Bronx, a escola e o apartamento de Forrester não são apenas cenários bonitos para uma história edificante. Cada lugar determina quem pode falar, quem precisa provar algo e quem tem autoridade para julgar. O apartamento protege e prende. A escola abre portas e cobra submissão. A quadra dá aplauso, mas também limita o olhar sobre Jamal. O filme avança quando esses espaços começam a cobrar escolhas dos personagens.

Sean Connery entrega uma de suas atuações mais afetuosas sem abandonar a aspereza que sempre marcou sua presença em cena. Rob Brown responde com firmeza rara para um estreante. A química entre os dois sustenta o drama, inclusive nos momentos em que o roteiro se aproxima de caminhos mais previsíveis. O que permanece é a delicadeza de uma amizade construída por correções, páginas marcadas e silêncios desconfortáveis. Em “Encontrando Forrester”, escrever bem pode abrir uma porta, mas assinar o próprio nome ainda exige coragem.