Odisseu (Matt Damon), rei de Ítaca, tenta voltar para a mulher e o filho depois da Guerra de Troia, mas enfrenta um mar que parece decidido a prolongar sua ausência. Em casa, Penélope (Anne Hathaway) rejeita os pretendentes interessados tanto no casamento quanto no trono. Telêmaco (Tom Holland), filho dos dois, cresceu sem o pai e precisa defender uma herança que outros já consideram disponível. Esse desencontro familiar sustenta “A Odisseia”, adaptação do poema de Homero dirigida por Christopher Nolan. Entre o guerreiro e sua ilha, há criaturas mitológicas, interferências divinas e os custos das próprias escolhas.

Vencer a guerra deveria permitir o regresso. Para o rei, porém, a queda de Troia inaugura outra sequência de perigos. A inteligência que ajudou os gregos a conquistar uma cidade continua necessária durante a viagem, embora tenha menos utilidade diante da fome, das tempestades e de adversários que dispensam qualquer regra de combate. O comandante precisa encontrar abrigo e alimento para seus homens. Cada desembarque é uma possibilidade de descanso e uma nova razão para desconfiar da costa.

Uma casa cercada de pretendentes

Em Ítaca, Penélope vive uma espécie de cerco doméstico. Os homens que disputam sua mão querem ocupar o lugar do marido desaparecido, e a ausência prolongada lhes dá argumentos para pressioná-la. Antínoo (Robert Pattinson) está entre os mais agressivos. Sua insistência tem um objetivo político bastante palpável. Casar com a rainha significa aproximar-se do poder e afastar Telêmaco da sucessão.

A espera de Penélope tem, portanto, pouco de passividade. Ela precisa sustentar a possibilidade do retorno diante de pessoas que lucrariam com a confirmação da morte. Há uma crueldade particular nessa situação. Enquanto a mulher ainda espera notícias do marido, os visitantes já fazem planos para a casa dele. A falta de informações deixa a rainha exposta e dá aos pretendentes espaço para avançar.

Telêmaco decide procurar notícias do pai fora da ilha. A iniciativa nasce do afeto, mas também da necessidade de agir antes que os rivais decidam seu futuro. O rapaz parte em busca de pessoas que estiveram na guerra e possam esclarecer o destino de Odisseu. Sair de casa, entretanto, também significa abandonar temporariamente o território onde sua presença atrapalha os interessados no trono. A busca por uma resposta o coloca ao alcance de outras ameaças.

O mar cobra cada parada

Longe dali, Odisseu precisa responder por homens cansados, famintos e cada vez menos dispostos a confiar no comandante. Euríloco (Himesh Patel), seu subordinado, participa dessa convivência desgastada. A distância de Ítaca pesa de maneira diferente para quem dá as ordens e para quem precisa cumpri-las. Quando faltam provisões, a promessa de voltar para casa compete com uma urgência bem menos gloriosa, conseguir atravessar o dia.

A passagem pela ilha do ciclope Polifemo concentra esse problema. Os viajantes procuram recursos e acabam diante de uma criatura que transforma a busca por alimento em risco de morte. O episódio dispensa a familiaridade com a mitologia para funcionar. Homens entram em um lugar desconhecido porque precisam sobreviver e descobrem que podem ter escolhido o pior abrigo possível. A capacidade de improvisação do rei passa a valer mais do que sua autoridade.

Nolan trabalha com um protagonista cuja reputação não resolve a próxima dificuldade. O responsável pela estratégia do cavalo de Troia pode surpreender inimigos humanos, mas atravessa territórios nos quais suas conquistas anteriores pouco importam. Essa diferença dá interesse ao percurso. Odisseu precisa conquistar a colaboração dos companheiros a cada nova ordem, enquanto as perdas tornam mais difícil justificar a continuidade da viagem.

O descanso também pode prender

Na ilha de Ogígia, Calipso (Charlize Theron) oferece outra forma de impedimento. Apaixonada por Odisseu, a ninfa deseja tê-lo ao seu lado. O lugar que o acolhe também o afasta da família. Para alguém submetido a tantos perigos, interromper a viagem tem um apelo compreensível. O problema está nos anos que passam enquanto mulher e filho continuam sem notícias.

Atena (Zendaya) intervém para que ele retome o caminho. A presença da deusa acrescenta uma autoridade diante da qual o rei também precisa responder. O guerreiro acostumado a comandar homens depende de forças que não controla. Sua vontade de regressar continua necessária, mas não basta para abrir uma rota até Ítaca.

É nesse ponto que a aventura oferece sua questão mais interessante. Odisseu quer recuperar a vida anterior à guerra, ou melhor, quer alcançar a mulher, o filho e a casa que deixou, embora nenhum deles tenha atravessado aqueles anos sem mudanças. Penélope precisou enfrentar os pretendentes. Telêmaco chegou à idade de tomar decisões sozinho. O pai ainda tenta vencer a distância quando o filho já precisa agir sem sua orientação.

Ítaca continua em perigo

A alternância entre a viagem e a disputa pelo palácio dá ao regresso uma urgência que vai além da saudade. Cada demora no mar deixa os familiares por mais tempo diante dos homens interessados em expulsá-los do poder. O espectador acompanha dois perigos diferentes, ligados pela mesma ausência. De um lado, o rei procura uma passagem. Do outro, mulher e filho precisam impedir que alguém ocupe seu lugar.

Uma criatura pode impedir o avanço de um barco. Um pretendente instalado no palácio pode comprometer o futuro de uma família inteira. Odisseu tem razões para continuar navegando, mas Penélope e Telêmaco também têm problemas que não podem esperar por ele. Enquanto o rei busca o caminho de casa, os dois precisam defender o direito de continuar nela.

“A Odisseia” arrecadou cerca de US$ 1,80 bilhão (R$ 10 bi) nos cinemas de todo o mundo e ocupa a segunda posição entre as maiores bilheterias de 2026, atrás de “Spider-Man: Brand New Day”. O valor corresponde a aproximadamente R$ 10,41 bilhões na cotação de 17 de novembro, um resultado que coloca a adaptação de Christopher Nolan entre os grandes sucessos comerciais do ano.