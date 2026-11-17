Na Inglaterra rural do fim do século 18, Elizabeth Bennet (Keira Knightley) deseja escolher com quem vai se casar. Sua mãe, a senhora Bennet (Brenda Blethyn), considera essa liberdade um luxo perigoso. Com cinco filhas e uma propriedade que será herdada por um parente homem, ela procura pretendentes capazes de garantir o sustento das meninas. “Orgulho e Preconceito”, de Joe Wright, acompanha uma jovem que precisa distinguir afeto de conveniência, enquanto sua família inteira tem opiniões sobre o assunto.

A chegada do rico Charles Bingley (Simon Woods) à propriedade vizinha, Netherfield, anima a senhora Bennet. Durante um baile, ele se interessa por Jane (Rosamund Pike), a filha mais velha, cuja delicadeza combina com sua disposição afável. Elizabeth conhece o amigo do rapaz, o senhor Darcy (Matthew Macfadyen), e recebe uma impressão bem menos agradável. Reservado e arrogante, ele faz um comentário depreciativo que ela escuta. Para alguém com o temperamento de Elizabeth, a ofensa fornece material suficiente para várias conversas posteriores.

Um baile cheio de ouvidos

Wright mostra esse ambiente sem deixar que a etiqueta esconda a curiosidade dos convidados. As pessoas dançam, observam os pares e recolhem informações que depois circularão entre parentes. Uma aproximação amorosa começa cercada de testemunhas. Elizabeth participa dessas reuniões com prazer, mas tem pouca paciência para a solenidade de quem acredita valer mais porque possui uma casa maior.

Knightley dá à personagem uma vivacidade que ajuda a compreender tanto seu encanto quanto suas precipitações. Elizabeth escuta, ri e responde com uma confiança deliciosa de acompanhar. Também gosta de ter razão. Ao decidir que Darcy é insuportável, passa a receber cada gesto dele com a satisfação de quem já esperava o pior. A atriz permite que essa segurança tenha pequenas doses de vaidade, sem tornar a protagonista antipática.

Macfadyen trabalha em outro registro. Seu Darcy se sente desconfortável em conversas nas quais os demais circulam com facilidade. Há dureza em suas respostas, mas também hesitação. O ator deixa alguma dúvida sobre o que pertence ao desprezo e o que nasce da dificuldade de se aproximar. Elizabeth, porém, não tem acesso privilegiado aos sentimentos dele. Precisa julgá-lo pelo tratamento que recebe, e esse tratamento está longe de ser gentil.

A preocupação tem endereço

Quando Jane adoece durante uma visita a Netherfield, Elizabeth vai cuidar da irmã. A permanência coloca a jovem perto de Darcy e de Caroline Bingley (Kelly Reilly), que faz questão de assinalar as diferenças entre aquele círculo e a família Bennet. As conversas carregam pequenas hostilidades, algumas suficientemente educadas para que uma reclamação parecesse falta de modos. Elizabeth responde sem a docilidade esperada, aumentando o desconforto entre os presentes.

Em casa, a situação exige mais do que boas respostas. O senhor Collins (Tom Hollander), primo do senhor Bennet (Donald Sutherland) e futuro herdeiro de Longbourn, chega à procura de uma esposa. Casar uma das filhas com ele resolveria parte das aflições maternas. Para Elizabeth, significaria aceitar a convivência com um homem cuja autoestima parece resistir a qualquer evidência de desinteresse.

Hollander faz de Collins uma figura engraçada pela seriedade com que ele apresenta suas supostas qualidades. O clérigo acredita oferecer uma oportunidade excepcional e mal considera a possibilidade de uma recusa. A graça nasce desse descompasso, mas o assunto tem peso para quem precisa responder. Elizabeth pode achar o pretendente ridículo. Sua mãe precisa pensar em onde as filhas vão morar quando a propriedade mudar de dono.

Blethyn abraça os excessos da senhora Bennet sem apagar esse medo. Ela constrange as meninas, comenta demais e transforma possíveis casamentos em assunto coletivo. Ainda assim, suas preocupações têm fundamento. Sutherland dá ao pai uma cumplicidade carinhosa com Elizabeth, embora seu hábito de rir dos problemas domésticos também permita adiar conversas difíceis. É mais confortável fazer uma observação espirituosa quando o próprio futuro não depende de agradar a um pretendente.

A simpatia também convence

O militar George Wickham (Rupert Friend) oferece uma companhia menos trabalhosa. Cordial e disposto a conversar, ele conquista a atenção de Elizabeth ao contar que sofreu uma injustiça cometida por Darcy. O relato se encaixa nas suspeitas que ela já alimentava. Ouvir alguém confirmar uma antipatia pode ser bastante agradável, sobretudo quando esse alguém tem bons modos e sabe demonstrar interesse.

A adaptação do romance de Jane Austen acerta ao deixar Elizabeth suscetível a esse conforto. Sua inteligência não a protege de acreditar numa história conveniente. Wright acompanha a jovem de perto, compartilhando suas impressões sem transformar todas elas em certezas para o espectador. Entre Darcy e Wickham, ela distribui confiança e desconfiança antes de conhecer os detalhes da relação entre os dois.

Jane enfrenta outra dificuldade. Seu interesse por Bingley existe, mas a discrição com que o demonstra abre espaço para interpretações alheias. Pike interpreta essa reserva com ternura, sem fazer da personagem alguém incapaz de sentir. Perto da irmã mais expansiva, Jane parece especialmente exposta à interferência de pessoas que se consideram autorizadas a decidir o que seria melhor para o casal.

Dançar exige alguma proximidade

Wright dá aos encontros entre Elizabeth e Darcy tempo para que o incômodo apareça. Numa dança em Netherfield, os dois precisam conversar enquanto obedecem aos passos e às distâncias exigidos pelo baile. A atenção se concentra no par, afastando por instantes a movimentação ao redor. Eles estão cercados de convidados, mas cada pergunta parece deixá-los mais expostos um diante do outro.

É nessa convivência difícil que Knightley e Macfadyen constroem a atração. Ela responde com agilidade, ele procura palavras, e nenhum dos dois oferece ao parceiro uma conversa tranquila. O interesse surge misturado à irritação, sem apagar as ofensas ou as diferenças de fortuna. Gostar de alguém exige, ali, suportar a possibilidade de ter julgado mal.

Há muita beleza nas paisagens e nas residências, mas Wright também presta atenção ao trabalho de receber visitas, vestir-se para um baile e dividir a casa com parentes barulhentos. Elizabeth vive nesse espaço cheio de vozes, onde qualquer notícia pode convocar uma reunião familiar. Quando aceita a mão de Darcy para dançar, precisa sair de perto das irmãs e passar alguns minutos com o homem que vinha criticando. A música começa antes que os dois tenham resolvido o que dizer.