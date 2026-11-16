Misty Jones (Jessica Chastain) deixou os palcos e foi viver numa propriedade rural na Geórgia, longe da indústria que a transformou em estrela do country. O isolamento termina quando seu irmão, Donny (Paul Sparks), pede ajuda para encontrar a filha desaparecida. Charlie Heart (Carter Faith) começava a conquistar espaço na música em Nashville, no Tennessee, e parou de dar notícias. Em “No Coração de Nashville”, dirigido por Shana Feste, a preocupação com a sobrinha obriga uma mulher de temperamento difícil a procurar pessoas que ela preferia nunca mais ver.

A viagem tem pouco de reencontro saudoso. Misty conhece os bastidores da cidade e carrega desavenças suficientes para tornar qualquer conversa desconfortável. Sua experiência pode ajudar na busca, mas há uma diferença entre saber quem procurar e conseguir que alguém colabore. Antes de perguntar por Charlie, ela já precisa lidar com o que os outros pensam a seu respeito.

Um Grammy dentro da geladeira

A aposentadoria tampouco trouxe serenidade. Misty bebe, leva homens para casa e resolve uma discussão com a vizinha atirando contra as janelas dela. A apresentação deixa pouca dúvida sobre a companhia que o espectador terá. Chastain interpreta uma mulher que perdeu o interesse em agradar e parece bastante satisfeita em avisar isso a qualquer pessoa ao alcance da voz.

O Grammy guardado numa geladeira quase vazia resume bem essa vida doméstica. Depois de nove sucessos e uma carreira premiada, a cantora tem um troféu refrigerado e pouca comida. É uma imagem engraçada, mas também amarga. O reconhecimento profissional sobreviveu ao afastamento, embora já não pareça ter grande utilidade naquela casa.

Chastain trabalha com essa mistura de orgulho, desleixo e hostilidade. Seria fácil transformar Misty numa coleção de palavrões e atitudes excêntricas. O pedido do irmão oferece outra possibilidade. Ela pode resistir à viagem e detestar a perspectiva de voltar, mas aceita procurar a sobrinha. Existe afeto nessa decisão, mesmo que a personagem tenha péssimos modos para demonstrá-lo.

Nashville não ficou no passado

Charlie também escolheu cantar country, o que aproxima sua vida profissional daquela que a tia abandonou. Para localizá-la, Misty precisa voltar a circular entre músicos e empresários. O conhecimento acumulado durante a carreira passa a ter uma finalidade urgente. Ela sabe a quem fazer perguntas, embora algumas dessas pessoas estejam entre suas últimas escolhas para uma conversa.

Roy Combs (Garrett Hedlund), empresário ligado à carreira da jovem, é um desses contatos. Ele conhece o ambiente em que Charlie trabalha e tem acesso a informações que talvez não tenham chegado à família. Misty precisa ouvi-lo, apesar da antipatia que cerca o reencontro. A busca depende dessa disposição incômoda de ficar diante de alguém de quem ela desconfia.

Shana Feste aproveita essa familiaridade para dar uma dimensão pessoal à investigação. A protagonista não chegou por acaso a uma cidade desconhecida. Ela sabe o que significa depender da atenção daqueles profissionais e conhece as relações que se formam em torno de uma cantora promissora. Voltar exige usar uma experiência que preferia deixar enterrada.

Há algo atraente nessa escolha. Misty tem recursos para começar a procura, mas também carrega ressentimentos capazes de atrapalhar seu julgamento. O espectador acompanha uma mulher envolvida demais com aquele ambiente para observá-lo com distância.

Perguntas para quem estava perto

Jace (Ross Lynch), músico ligado amorosamente a Charlie, também entra no caminho da tia. A proximidade com a jovem faz dele alguém que precisa ser ouvido. Ele conhece aspectos da vida dela que escapam tanto aos parentes quanto aos contatos profissionais. Isso desperta suspeitas, embora intimidade e culpa sejam coisas diferentes.

A presença de outro artista em ascensão acrescenta uma dificuldade à busca. Charlie tinha uma vida própria, com relações e compromissos que a família não acompanhava por inteiro. Misty precisa descobrir quem a sobrinha era naquele meio, além da imagem que conhecia à distância. Procurar por ela significa perguntar por escolhas das quais talvez nunca tenha participado.

Esse é um ponto sensível da história. A ligação familiar dá à protagonista uma razão para agir, mas não oferece acesso automático à intimidade da jovem. A tia conhece a indústria. Isso não significa que saiba tudo sobre Charlie.

Pouca paciência para colaborar

Policiais hostis e um perseguidor tornam a procura ainda mais desagradável. Diante deles, Misty responde com agressividade, palavrões e disposição para brigar. Algumas dessas reações divertem porque Chastain não está interessada em suavizar a personagem. Ela aceita o peso de interpretar alguém que pode despertar carinho e raiva na mesma sequência.

O excesso, porém, cobra atenção. Quando a grosseria vira a resposta habitual, há o risco de a sobrinha desaparecida ficar em segundo plano diante das novas confusões da tia. As atitudes mais espalhafatosas precisam conviver com a preocupação que motivou a viagem. A arma apontada para as janelas ajuda a apresentar Misty, mas o telefonema do irmão oferece uma razão melhor para acompanhá-la.

Chastain dá presença a uma cantora orgulhosa, ferida e pouco disposta a rever seus modos. A busca por Charlie impõe uma tarefa que seu isolamento já não permite adiar. Para encontrar a sobrinha, ela terá de bater às portas de gente que passou anos tentando deixar para trás.