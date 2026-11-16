Romance chega à Netflix e vai te fazer querer se apaixonar novamente

Olivia Perkins (Rhiannon Fish) precisa escrever outro romance, mas anda pouco disposta a acreditar no amor. Depois de uma separação, a autora nova-iorquina enfrenta um bloqueio criativo e aceita viajar com a amiga Katie (Cara McCarthy) para as Ilhas Haven. A ideia é descansar e recuperar a inspiração. O encontro com Alexander (Mitchell Bourke), um visitante que esconde sua identidade de príncipe, acrescenta um interesse inesperado às férias. Em “Um Príncipe no Paraíso”, dirigido por Adrian Powers, ela começa a se apaixonar sem saber que a família do pretendente já tem planos para o casamento dele.

A premissa pertence àquela categoria de romance em que o público conhece o problema antes da protagonista. Alexander quer passar alguns dias longe das cobranças da mãe, a rainha Patricia (Andrea Moor), que espera vê-lo casado com alguém da realeza. Olivia procura distância da própria decepção amorosa. Os dois chegam à ilha com razões diferentes para desejar uma pausa, mas o interesse mútuo transforma o descanso numa situação que nenhum deles havia previsto.

O amor também atrapalha o expediente

A profissão de Olivia acrescenta uma ironia simpática à história. Ela vive de inventar relacionamentos que os leitores desejam acompanhar, mas encontra dificuldades para trabalhar depois que o seu termina. A viagem sugerida por Katie oferece uma mudança de ambiente, embora a escritora continue com um livro por entregar. Afinal, a inspiração pode tirar férias. O prazo editorial costuma ser menos compreensivo.

Fish dá à personagem uma leveza que ajuda a sustentar esse começo. Olivia está magoada, mas ainda tem curiosidade pelas pessoas e disposição para aproveitar a companhia da amiga. Sua frustração não ocupa todas as conversas nem a transforma numa mulher hostil a qualquer possibilidade de namoro. Quando Alexander reaparece em seu caminho, depois de um primeiro encontro em Nova York, ela tem motivos para prestar atenção nele.

A coincidência exige certa generosidade de quem assiste. Powers aposta no charme dos protagonistas para atravessar essa conveniência do roteiro, e a escolha rende uma aproximação agradável. Fish e Bourke ficam à vontade juntos. O interesse entre Olivia e Alexander cresce nas conversas e nas atividades durante a estadia, sem depender apenas da beleza do lugar ou da promessa de um pretendente extraordinário.

Um namorado com informações pendentes

Alexander participa de um evento beneficente dedicado à proteção da vida selvagem nas Ilhas Haven. A viagem também lhe permite passar um tempo longe das exigências maternas. Acompanhado por Winston (David Hooley), responsável por sua segurança, ele aproveita a oportunidade para circular sem anunciar o título de nobreza. Olivia conhece, portanto, uma versão bastante conveniente daquele homem.

É fácil compreender o desejo do príncipe de conversar sem cerimônia e despertar interesse por algo além da família em que nasceu. O problema começa quando essa liberdade depende de deixar a outra pessoa sem uma informação importante. Para Alexander, omitir a identidade torna as férias mais agradáveis. Para Olivia, significa escolher até onde deseja se envolver sem conhecer as condições desse relacionamento.

Bourke oferece simpatia suficiente para que o príncipe não pareça apenas um sujeito satisfeito com a própria mentira. Há prazer em estar perto da escritora e em experimentar uma convivência menos formal. Ainda assim, o roteiro pede uma boa dose de tolerância com sua demora em contar a verdade. Quanto mais o casal se aproxima, menos inocente fica o segredo.

Winston conhece os riscos dessa omissão e acompanha o entusiasmo do príncipe com outra perspectiva. Hooley aproveita o desconforto de quem precisa cuidar de um homem que resolveu complicar o próprio descanso. Sua presença acrescenta graça à situação porque alguém ali sabe que o namoro não poderá continuar indefinidamente nos termos escolhidos por Alexander.

A rainha tem outros planos

Patricia considera o casamento do filho uma obrigação ligada à posição que ele ocupa. Andrea Moor interpreta essa mãe com a autoridade de quem está acostumada a ser obedecida. O desejo de Alexander por alguns dias de liberdade esbarra numa mulher que não pretende deixar a escolha da futura nora inteiramente nas mãos dele.

Essa interferência dá ao romance um problema maior do que a revelação de um título. Olivia tem uma profissão, uma vida em Nova York e uma decepção da qual ainda tenta se recuperar. Envolver-se com Alexander pode submetê-la ao julgamento de uma família que atribui ao nascimento um valor decisivo. O príncipe oferece companhia e afeto, mas carrega exigências que não desaparecem quando ele sai do palácio.

Powers trabalha com convenções conhecidas e pouco se interessa em surpreender. A escritora desiludida, o nobre incógnito e a mãe contrária ao namoro chegam com funções reconhecíveis. Isso limita a curiosidade sobre os rumos da história, embora a parceria entre Fish e Bourke torne agradável acompanhar o casal. Os dois dão alguma intimidade a um encontro cercado de facilidades do roteiro.

Charme suficiente para mais um encontro

“Um Príncipe no Paraíso” agrada mais pela convivência dos protagonistas do que pelas complicações da realeza. Fish é especialmente importante nesse equilíbrio. Sua interpretação permite acompanhar Olivia como uma mulher interessada em alguém, sem fazer do possível namoro uma solução milagrosa para o trabalho ou para a tristeza da separação.

Há uma diferença entre torcer pelo casal e aceitar tudo o que Alexander faz. O segredo pode alimentar a fantasia de conhecer um príncipe durante as férias, mas também compromete a confiança de uma mulher que já chegou à ilha depois de uma desilusão. Essa pequena resistência torna a história mais interessante do que o simples desfile de um namorado bonito num destino tropical.

Powers entrega um romance previsível, simpático e amparado por dois atores que sabem tornar uma conversa atraente. A falta de surpresa pesa menos quando Olivia e Alexander estão juntos. Mas a escritora precisa terminar um livro, as férias têm duração limitada e o pretendente ainda deve uma apresentação completa. Antes de pedir espaço na vida dela, ele terá de contar quem é.