No século 15 o príncipe Vlad (Caleb Landry Jones) perde a esposa, Elisabeta (Zoë Bleu), e renega Deus. Transformado em vampiro, atravessa os séculos à procura da reencarnação da mulher amada. A esperança o leva à Paris do século 19, onde conhece Mina, também interpretada por Bleu, cuja semelhança com Elisabeta reacende seu desejo de recuperar o casamento interrompido. Em “Drácula: Uma História de Amor Eterno”, Luc Besson acompanha essa procura com mais interesse pelo viúvo apaixonado do que pelo predador. O problema é que seu sofrimento recebe tanta atenção que sobra pouco espaço para temer sua chegada.

Besson apresenta o casamento e a perda sem demorar na convivência entre os dois. Sabemos que Vlad ama Elisabeta porque sua morte provoca uma revolta contra o próprio Deus. Conhecemos menos os gestos, as conversas e os pequenos hábitos que poderiam dar intimidade a esse vínculo. A tragédia chega antes que o casal tenha tempo de existir para além da promessa de felicidade. Quando o príncipe recebe a maldição, sua revolta é compreensível, mas a intensidade da saudade depende de uma relação que o roteiro mal começou a desenvolver.

Séculos à espera de um reencontro

Landry Jones abraça o sofrimento de Vlad sem receio do exagero. Há empenho na maneira de carregar o luto, na inquietação do corpo e na insistência em procurar alguém que morreu há centenas de anos. Ainda assim, Besson oferece poucas mudanças emocionais durante essa espera. O ator precisa renovar a dor enquanto seu personagem permanece preso ao mesmo desejo. A eternidade pode ser uma condenação terrível, mas assistir a ela também exige alguma variedade.

A chegada a Paris oferece ao conde uma chance de sair desse estado de espera. Mina tem o rosto de Elisabeta e representa a possibilidade de reencontro que o sustentou durante séculos. Vlad passa a buscar sua aproximação, embora a própria natureza do vampiro transforme esse interesse em perigo. Um sacerdote caçador de vampiros (Christoph Waltz) ameaça seus planos e dá à história uma disputa que vai além da saudade do protagonista.

A sequência de acontecimentos é familiar, e Besson parece confiar bastante nessa familiaridade. O aristocrata deixa seu isolamento, procura uma jovem ligada ao passado e atrai a atenção de quem pretende detê-lo. Reconhecer esses passos facilita acompanhar a história. Também torna mais perceptível a falta de algo que dê a esta versão uma razão particular para repetir o caminho.

Mina diante de um amor antigo

Zoë Bleu interpreta Elisabeta e Mina, tornando evidente a associação feita por Vlad. A escolha ajuda a apresentar a premissa, mas não resolve o trabalho de construir um novo relacionamento. O conde reconhece naquela mulher a esposa perdida. Para o público, porém, falta descobrir o que nasce entre eles durante o reencontro, além da semelhança e da promessa de um sentimento eterno.

Besson pede adesão a esse romance antes de oferecer convivência suficiente para sustentá-lo. A paixão chega acompanhada de séculos de sofrimento, figurinos elaborados e disposição para desafiar a morte. São credenciais respeitáveis para um pretendente gótico. Ainda falta conhecer melhor as duas pessoas que deveriam justificar tamanha devoção.

Mina acaba ocupando um lugar estreito nessa relação. A história de Vlad chega antes dela e determina boa parte do interesse em sua presença. Fica pouco espaço para que a jovem seja alguém além da oportunidade de recuperar Elisabeta. Esse desequilíbrio enfraquece o romance porque transforma a aproximação em confirmação de um desejo antigo, quando poderia criar dúvidas sobre aquilo que o conde realmente procura.

Um padre no caminho do conde

Waltz traz desenvoltura ao sacerdote que enfrenta o vampirismo. Sua fala segura e a satisfação com que ocupa cada conversa oferecem algum alívio ao sofrimento insistente de Vlad. O ator sabe despertar atenção com uma observação ou uma pausa. Entretanto, o personagem depende demais dessa habilidade conhecida e recebe pouco espaço para surpreender fora da função de perseguidor.

A presença dele deveria tornar mais arriscada a aproximação entre o vampiro e Mina. Besson, contudo, trata Vlad com tamanha simpatia que a ameaça representada pelo sacerdote nem sempre desperta a tensão esperada. Há um caçador tentando interromper os planos de uma criatura perigosa, mas o diretor prefere nos deixar perto do amante contrariado.

As gárgulas que auxiliam o conde acrescentam outra dificuldade. Animadas e dispostas a participar da ação, elas puxam a história para uma fantasia brincalhona. Não chegam a assustar e tampouco têm graça suficiente para justificar as interrupções. Entre o viúvo inconsolável, o padre falante e seus ajudantes de pedra, Besson oscila de tom sem dar unidade aos encontros.

Muito brilho para pouco perigo

Os ambientes e as roupas recebem um cuidado que a relação amorosa gostaria de ter. Há detalhes por toda parte, mas a iluminação frequentemente luminosa deixa pouco espaço para suspeitar do que está escondido. Quando Vlad entra em cena, é mais fácil observar sua aparência do que sentir apreensão por quem está perto dele. O acabamento vistoso acaba retirando parte da incerteza que poderia favorecer o terror.

A comparação com “Drácula de Bram Stoker”, de Francis Ford Coppola, ajuda a perceber o que falta nessa aproximação amorosa. Coppola ligava o desejo ao perigo, à obsessão e à possibilidade de condenação. Besson prefere valorizar a devoção do conde. A dor suaviza seus atos, e o predador passa tempo demais protegido pela imagem do marido que nunca deixou de amar.

Essa escolha poderia render um romance comovente se Elisabeta e Mina tivessem mais espaço ao lado de Vlad. Sem isso, Landry Jones precisa carregar uma paixão cuja importância ouvimos mais do que sentimos. Durante mais de duas horas, Besson prolonga a expectativa do reencontro e retorna ao sofrimento já estabelecido na abertura. O conde atravessou séculos para alcançar a mulher amada. Quando finalmente pode se aproximar dela, ainda faltam conversas, descobertas e intimidade entre os dois.