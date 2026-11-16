Romance de Natal na Netflix vai deixar seu coração quentinho

Amelia Hughes (Tori Anderson) deixa Chicago pouco antes do Natal e volta à pequena Christmas Creek para recuperar o entusiasmo pelas festas. Desenvolvedora de aplicativos, ela anda mais ocupada com o trabalho do que com celebrações e guarda lembranças dolorosas dessa época. Na cidade onde cresceu, reencontra o amigo de infância Mike (Stephen Huszar) e se hospeda na pousada do tio Harry (Steven Weber). A visita, porém, esbarra numa briga antiga entre ele e o pai dela. Em “Natal no Riacho”, dirigido por Don McBrearty, voltar para casa significa também se aproximar de alguém que a família aprendeu a deixar de fora.

O ponto de partida tem os ingredientes conhecidos dos romances natalinos. Uma mulher cansada da cidade grande, um amigo simpático à espera e uma comunidade disposta a celebrar dezembro com dedicação integral. McBrearty, no entanto, dedica boa parte da atenção aos parentes que pararam de se falar. É uma escolha acertada. Antes de pensar em namoro, Amelia precisa descobrir se ainda há lugar para ela numa convivência interrompida durante a infância. A reserva na pousada inclui pendências que nenhum hóspede gostaria de receber no check-in.

Uma visita entre dois irmãos

Harry e Dan (Stuart Hughes), pai de Amelia, romperam depois de discordâncias envolvendo a pousada herdada dos pais. Os dois seguiram caminhos separados, e a menina perdeu o contato com o tio. Ao retornar adulta, ela tem a oportunidade de conhecê-lo sem depender apenas das lembranças e dos ressentimentos paternos. Isso torna sua viagem mais delicada. Gostar da companhia de Harry não deveria exigir uma justificativa, mas a hostilidade entre os irmãos transforma qualquer aproximação numa questão de lealdade.

Tori Anderson dá à personagem uma ansiedade reconhecível. Amelia quer aproveitar a visita, recuperar o carinho do tio e descobrir o que aconteceu entre os dois homens. Também precisa lidar com a resistência de quem passou anos sem rever a própria participação na briga. É fácil simpatizar com seu esforço, sobretudo quando os mais velhos deixam para ela o trabalho de abrir uma conversa. A sobrinha chega com saudade. Os irmãos continuam ocupados demais com as próprias mágoas para facilitar o reencontro.

McBrearty acerta ao tratar esse desconforto sem transformar Harry num santo incompreendido ou Amelia numa visitante ingrata. Há carinho entre os dois, mas os anos de ausência não desaparecem porque ela voltou. Weber acolhe a sobrinha com uma ternura que torna a separação ainda mais lamentável. Aos poucos, a jovem passa a conviver com um homem diferente daquele que conhecia pelas histórias da família. Cada encontro acrescenta alguma coisa que o afastamento lhe havia tirado.

O amigo de infância reaparece

Mike oferece uma companhia menos trabalhosa. Ele conhece Amelia desde criança, continua ligado à cidade e participa da redescoberta das festas que ela associava à ruptura familiar. A amizade dá aos dois um ponto de partida, embora a passagem para o romance nem sempre tenha a espontaneidade esperada. Anderson e Huszar são agradáveis juntos, mas falta, em alguns encontros, aquela intimidade de quem compartilhou tantos anos de infância. O interesse amoroso convence mais pela disposição de estar perto do que por uma atração irresistível.

Huszar aposta na paciência de Mike, uma qualidade bem-vinda para alguém que se aproxima de uma mulher cercada de assuntos mal resolvidos. Ele oferece companhia sem exigir que Amelia resolva toda a vida antes de aceitar um passeio. Essa serenidade combina com a inquietação dela. Também permite que a relação avance sem acrescentar outra pessoa à lista de quem espera alguma coisa da protagonista. Entre o pai e o tio, qualquer intervalo sem cobrança já merece agradecimento.

Harry também tem alguém a procurar

O romance mais interessante pertence a Harry e Pamela (Kari Matchett), sua antiga namorada, que administra um restaurante local. Weber e Matchett sugerem uma história compartilhada sem precisar sublinhar cada sentimento. Há familiaridade na maneira como se aproximam e um cuidado que sobreviveu à separação. Os dois despertam curiosidade porque carregam uma pergunta simples. Ainda existe espaço para retomar aquilo que deixaram para trás? Harry começa a procurá-la enquanto recebe a sobrinha de volta à sua rotina.

Matchett dá a Pamela uma presença calorosa, sem fazer dela apenas uma recompensa para o homem solitário. Ao lado de Weber, oferece o tipo de química que faz o espectador desejar mais alguns minutos de conversa. O casal central acaba enfrentando uma concorrência respeitável dentro da própria história. Enquanto Amelia e Mike descobrem a possibilidade de um namoro, os mais velhos precisam decidir se vale a pena tentar outra vez. O tempo que passaram separados pesa em cada nova aproximação.

Uma família difícil de reunir

Quando Amelia esbarra na teimosia dos parentes fica mais interessante do que quando McBrearty apressa conversas que mereciam durar um pouco mais. Depois de tantos anos de ressentimento, certas mudanças pedem uma preparação mais cuidadosa. A boa vontade natalina ajuda, mas seria razoável cobrar dos adultos algum esforço adicional. O elenco sustenta o afeto mesmo nesses trechos, especialmente Weber, que deixa transparecer o carinho de Harry sem apagar sua parcela de responsabilidade pelo afastamento.