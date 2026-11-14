Leve e engraçado, comédia com Jim Carrey, Zooey Deschanel e Bradley Cooper está na HBO Max

Carl Allen (Jim Carrey) passa os dias recusando convites e as noites tentando não sair do sofá. Divorciado, trabalha em um banco de Los Angeles e cultiva uma rotina que exige pouco contato com outras pessoas. Até os amigos precisam disputar sua atenção com a televisão. Em “Sim Senhor”, dirigido por Peyton Reed, esse homem acostumado a fechar portas aceita participar de um seminário de autoajuda e assume um compromisso bastante inconveniente. Terá de dizer sim a todas as oportunidades que aparecerem, mesmo quando preferiria inventar uma desculpa e voltar para casa.

A proposta tem o tamanho certo para uma comédia com Carrey. Basta imaginar quantas encrencas podem surgir quando alguém abre mão de recusar um pedido. O problema está na facilidade com que as recompensas chegam. Carl abandona hábitos antigos, aceita experiências e passa a receber benefícios com uma regularidade generosa. Há contratempos, evidentemente, mas falta resistência entre uma decisão e outra. Peyton Reed aposta tanto na satisfação de acompanhar essa mudança que deixa pouco espaço para o desconforto que poderia torná-la mais engraçada.

Um seminário para sair do sofá

O convite parte de Nick (John Michael Higgins), um conhecido entusiasmado com a doutrina do sim. À frente do encontro está Terrence Bundley (Terence Stamp), um guru que transforma disposição pessoal em obrigação coletiva. Carl chega desconfiado e acaba pressionado a aderir. Stamp tem a autoridade necessária para tornar aquela conversa simultaneamente sedutora e suspeita. Seu personagem fala com a segurança de quem dificilmente precisará cumprir os próprios conselhos. A participação é breve, mas basta para colocar o bancário sob uma regra capaz de ocupar todos os espaços de sua vida.

A graça deveria nascer dessa submissão. Carl não passa a desejar tudo o que aceita, apenas se compromete a concordar. Existe uma diferença fértil entre ter vontade de viver uma experiência e acreditar que recusá-la trará problemas. Reed, porém, dedica mais atenção aos resultados agradáveis do que à aflição de alguém incapaz de estabelecer condições. A cada nova oportunidade, o protagonista se aproxima de uma versão mais sociável de si mesmo. O percurso é simpático, embora por vezes pareça uma demonstração organizada pelo departamento comercial daquele seminário.

Jim Carrey com menos espaço

A comparação com “O Mentiroso” surge pela semelhança entre as premissas. Nos dois casos, Carrey interpreta um homem obrigado a contrariar um hábito que prejudica suas relações. A diferença está no atrito. Em “O Mentiroso”, a impossibilidade de mentir atrapalha os interesses do protagonista e provoca uma sucessão de tentativas desesperadas de escapar da verdade. Aqui, Carl aceita o novo comportamento com menos resistência, e os benefícios frequentes diminuem a sensação de perigo. Para um ator tão habilidoso em transformar contrariedade em comédia física, sobra uma tarefa relativamente comportada.

Carrey ainda recorre às caretas, à elasticidade do rosto e ao embaraço corporal. Esses recursos rendem passagens divertidas, mas aparecem de maneira espaçada. A interpretação contida poderia revelar outras características do bancário, além de sua indisposição para atender o telefone. O roteiro oferece pouco para esse trabalho. Sabemos que o divórcio contribuiu para o isolamento, mas convivemos sobretudo com seus sintomas. Quando Carl começa a sair, o alívio chega antes que a solidão tenha adquirido maior peso. Sua transformação acontece com uma facilidade que limita tanto a emoção quanto as risadas.

Allison tira Carl da rotina

O encontro com Allison (Zooey Deschanel) dá ao protagonista uma razão mais interessante para abandonar o apartamento. Cantora e adepta de programas pouco convencionais, ela desperta sua curiosidade sem precisar repetir as ordens do guru. Deschanel acrescenta doçura a uma personagem que poderia ficar restrita ao papel da jovem excêntrica encarregada de animar um homem desencantado. A atriz sustenta o interesse pelo casal nas conversas e nas diferenças de temperamento. Perto dela, Carrey consegue transmitir o prazer meio desajeitado de alguém que voltou a gostar da companhia de outra pessoa.

A aproximação também deixa uma dúvida pertinente. Allison conhece um homem disposto a acompanhá-la, mas desconhece o compromisso que participa dessas escolhas. Quanto daquele entusiasmo nasce do afeto e quanto depende da obrigação de concordar? Essa incerteza dá ao namoro algo que falta em várias das aventuras anteriores. Uma relação exige preferências, recusas e alguma confiança no que o outro diz. Carl, que começou aceitando convites para sair do isolamento, passa a correr o risco de oferecer uma imagem enganosa de suas vontades. A comédia romântica tem aí um problema convincente para desenvolver.

Amigos à espera de uma resposta

Peter (Bradley Cooper), amigo de Carl, pertence ao grupo que já vinha pagando pela ausência do bancário. Sua presença ajuda a lembrar que os telefonemas ignorados têm pessoas do outro lado. Já Norman (Rhys Darby), o chefe, insiste em uma proximidade que ultrapassa o expediente. Darby trabalha bem o entusiasmo constrangedor de quem gostaria de ser mais querido pelos funcionários, embora suas intervenções nem sempre rendam boas piadas. Os coadjuvantes dão variedade aos encontros, mas recebem poucas oportunidades de existir além da reação ao comportamento do protagonista.

“Sim Senhor” é uma companhia agradável, sobretudo quando Carrey e Deschanel dividem cena. Também pede pouco de quem assiste. Algumas piadas se esgotam antes da repetição, e a promessa de uma vida melhor recebe mais investimento do que as dificuldades de sustentá-la. Ainda assim, há ternura no esforço daquele sujeito para voltar a participar dos dias dos amigos. Reed acerta quando deixa o conselho de autoajuda em segundo plano e acompanha o bancário às voltas com um compromisso, uma conversa ou um encontro. Carl fica mais interessante quando precisa prestar atenção em alguém antes de responder.