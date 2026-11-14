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Lukman Sardi empunha uma pistola ao lado de uma casa de madeira em Sem Desistir.Divulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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Lukman Sardi lidera o filme de ação indonésio da Netflix que reúne Sidharta Tata e Kimo Stamboel

Lukman Sardi protagoniza “Sem Desistir” (2026), na Netflix. Segundo a plataforma, o longa marca a primeira colaboração do diretor Sidharta Tata com os produtores Kimo Stamboel e Edwin Nazir, numa história de ação sobre um avô e seus netos.

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Sem Desistir (2026)

Direção: Sidharta Tata
Roteiro: Khalid Kashogi e Sidharta Tata
Duração: 2h19 · Classificação: 16 anos
Elenco: Lukman Sardi, Callista Arum, Sulthan Hamonangan, Donny Alamsyah e Derby Romero

Em um pequeno vilarejo de Java Central, um antigo integrante das forças especiais vive afastado da família. A chegada de dois netos com quem mal convive transforma essa solidão em responsabilidade. Um problema vindo de Jacarta acompanha os adolescentes, e criminosos cercam a casa. Para sobreviver, os três precisam combinar a experiência militar do avô com a capacidade de improvisar diante da ameaça. Armas e armadilhas ajudam na defesa, mas o grupo também depende de uma confiança que ainda não teve tempo de construir.

O cerco coloca uma dificuldade afetiva dentro de uma situação física urgente. O avô conhece os procedimentos de combate, mas isso não resolve automaticamente a distância em relação aos netos. A necessidade de agir em conjunto dá ao conflito familiar uma consequência imediata: compreender o outro pode ser tão necessário quanto encontrar uma saída. O interesse da proposta está nessa ligação entre sobrevivência e convivência forçada.

Sidharta Tata divide o roteiro com Khalid Kashogi. O comunicado de produção da Netflix apresenta a reunião do diretor com Kimo Stamboel e Edwin Nazir como uma estreia dessa parceria, e destaca o esforço de aproximar ação, estratégias de defesa e relações entre gerações. Lukman Sardi ocupa o centro do elenco, acompanhado por Callista Arum e Sulthan Hamonangan. Donny Alamsyah e Derby Romero também participam.

A localização rural dá identidade ao ponto de partida. A ameaça chega a uma casa afastada e transforma um espaço doméstico em lugar de resistência. Esse desenho favorece uma pergunta simples para acompanhar a sessão: o que cada personagem ainda pode fazer com os recursos disponíveis? A duração de duas horas e dezenove minutos e a classificação de 16 anos ajudam a situar a escolha. A Netflix informa violência extrema e linguagem imprópria; convém considerar esse tom ao reunir a família para assistir.

Por que assistirUma indicação para quem gosta de ação de cerco, defesa improvisada e personagens obrigados a cooperar sob pressão. A relação entre avô e netos acrescenta um conflito de confiança à luta pela sobrevivência.

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