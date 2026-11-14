Jessica Chastain e Garrett Hedlund no suspense da Netflix que mergulha no mundo do country

Bula Streaming Netflix No Coração de Nashville (2026)

Misty Jones construiu uma carreira na música country e depois se afastou dos holofotes. O desaparecimento de Charlie Heart, sua sobrinha e uma artista em ascensão, obriga a ex-cantora a voltar a Nashville. A busca exige que ela reencontre um ambiente do qual preferia manter distância. Entre pessoas ligadas à indústria musical e perguntas sobre o paradeiro da jovem, Misty precisa encarar o passado enquanto tenta descobrir em quem ainda pode confiar.

O ponto de partida aproxima dois tipos de retorno: o de uma mulher à cidade onde foi conhecida e o de alguém a uma história familiar interrompida. Misty não investiga um lugar indiferente à própria vida. Sua ligação com Nashville torna cada informação potencialmente mais difícil de separar das lembranças. Esse envolvimento pessoal oferece ao suspense uma tensão que vai além de reunir pistas: procurar a sobrinha também significa reconsiderar o mundo ao qual as duas pertencem.

Chastain interpreta Misty, enquanto Carter Faith assume o papel de Charlie. A presença de uma cantora e compositora de country no elenco é um dado concreto dessa aproximação entre ficção e música. Garrett Hedlund vive Roy Combs; John Hawkes, Ross Lynch e Jennifer Nettles completam o conjunto de intérpretes. O interesse da escalação está em reunir diferentes trajetórias em torno de uma história sobre carreira, relações pessoais e desaparecimento.

Shana Feste concentra as funções de roteirista e diretora. A indicação se dirige a quem gosta de mistérios conduzidos por personagens que têm algo a perder ao insistir nas perguntas. A cidade e seu ambiente musical dão um contexto específico à investigação, enquanto a relação entre tia e sobrinha fornece o motivo para continuar. Vale entrar na história preservando a dúvida sobre as pessoas que Misty encontrará, sem antecipar as respostas do percurso.