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Petey reencontra seu amigo extraterrestre na praia, em cena de Allen.David Fell / Netflix
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por Bula Streaming
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Do estúdio de Bluey, Allen leva uma amizade extraterrestre à Netflix

O Ludo Studio, responsável por “Bluey”, produz “Allen” (2026), filme australiano da Netflix dirigido por Daley Pearson e Jeffrey Walker. Com atores em cena, a história acompanha um adulto que recebe de volta o amigo extraterrestre conhecido na infância.

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Allen (2026)

Direção: Daley Pearson e Jeffrey Walker
Roteiro: Daley Pearson e Sophie Miller
Duração: 1h46 · Classificação: 12 anos
Elenco: T.J. Power, Charlotte Nicdao, Josh Helman, Emily Barclay e Benedict Hardie

Petey nunca deixou para trás o encontro com um visitante de outro mundo. Vinte anos depois, a lembrança continua ocupando um espaço importante em sua vida. Quando o antigo amigo reaparece, a possibilidade de recuperar aquela ligação parece finalmente concreta. O retorno, porém, tem razões que Petey desconhece e que complicam a reunião. Reviver a amizade significa descobrir o que permaneceu entre os dois e o que o tempo tornou impossível repetir.

A pergunta que sustenta a premissa é familiar mesmo fora da ficção científica: reencontrar alguém muito querido permite voltar a ser quem éramos? Para Petey, a visita traz o peso de uma espera longa. O visitante carrega a promessa de reconectar duas fases da vida, mas também introduz uma situação nova. Essa distância entre memória e presente aproxima a aventura de um relato sobre amadurecimento.

Daley Pearson, cofundador do Ludo Studio, criou o projeto e escreveu o roteiro com Sophie Miller. Jeffrey Walker divide a direção. No anúncio da produção, Pearson explicou que a história se inspira nas pessoas e no lugar onde cresceu, e relacionou o filme às experiências de infância que continuam a moldar a vida adulta. A filmagem principal ocorreu em Queensland, incluindo Brisbane e Gold Coast, segundo a Netflix.

A ligação com “Bluey” está na produtora e em profissionais envolvidos no projeto. “Allen” tem elenco de atores, liderado por T.J. Power, com Charlotte Nicdao, Josh Helman, Emily Barclay e Benedict Hardie. A familiaridade com o estúdio pode despertar interesse, mas a classificação brasileira é de 12 anos, com avisos de violência e linguagem imprópria. É uma informação útil para escolher a sessão, sobretudo quando crianças menores fazem parte do grupo.

A proposta reúne aventura, amizade e nostalgia a partir de um reencontro que não pode ser compreendido apenas pelas lembranças do protagonista. Em vez de procurar explicações antecipadas sobre o motivo da volta, vale acompanhar o que essa presença exige do Petey adulto.

Por que assistirA premissa interessa a quem gosta de ficção científica ligada a sentimentos cotidianos, como saudade e dificuldade de crescer. O reencontro entre um adulto e seu amigo alienígena dá uma forma fantástica à tentativa de recuperar a infância.

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