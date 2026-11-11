Baseado em livros com mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo, suspense com Dakota Johnson está no Telecine

Anastasia Steele (Dakota Johnson) tenta começar uma vida profissional em Seattle depois de terminar com Christian Grey (Jamie Dornan), mas o ex-namorado insiste numa reconciliação. Em “Cinquenta Tons Mais Escuros”, dirigido por James Foley, o empresário promete abandonar as exigências que tornaram a relação insustentável. Ela ainda o deseja, porém quer um namoro em que possa tomar suas próprias decisões. O reencontro depende dessa promessa, que parece bastante razoável até Christian precisar aceitar uma escolha contrária à sua vontade.

A história retoma os acontecimentos de “Cinquenta Tons de Cinza”, depois que uma experiência sexual dolorosa leva Anastasia a deixar o namorado. Agora, ele aceita retomar a relação sem o contrato que estabelecia suas preferências e condições. Ela concorda em tentar outra vez. A atração permanece, mas a disposição do milionário para mudar enfrenta uma dificuldade conhecida. Christian gosta de estar no comando mesmo quando os dois estão vestidos.

Outra chance para o mesmo namorado

O casal volta a sair, frequenta restaurantes e desfruta dos passeios que a fortuna dele proporciona. Anastasia também demonstra curiosidade por experiências íntimas que antes a intimidavam. Dakota Johnson dá a essa aproximação uma mistura agradável de desejo, hesitação e alguma impaciência. Sua personagem consegue olhar para o namorado apaixonadamente sem parecer convencida de que toda frase pronunciada por ele merece ser gravada em mármore.

A atriz é o melhor recurso de Foley para aliviar a solenidade dos encontros. Pequenos sorrisos e reações de incredulidade dão vida a conversas que, no papel, poderiam soar insuportáveis. Jamie Dornan dispõe de menos espaço para variar. Entre a preocupação, o ciúme e a excitação, seu Christian permanece frequentemente preso à mesma expressão grave. Mesmo um jantar pode adquirir a seriedade de uma reunião sobre a compra de uma empresa.

Os problemas reaparecem quando ele tenta interferir no trabalho e nos compromissos da namorada. Anastasia quer construir uma carreira, mas precisa justificar decisões que deveriam pertencer a ela. O dinheiro compra conforto, presentes e acesso a lugares exclusivos. Também permite que Christian atravesse fronteiras pessoais com uma facilidade que o roteiro costuma tratar com indulgência.

Um chefe que complica tudo

Na editora onde trabalha, Anastasia é assistente de Jack Hyde (Eric Johnson), um editor cujo interesse por ela ultrapassa o ambiente profissional. A jovem precisa lidar com as investidas de alguém que ocupa uma posição de autoridade e pode comprometer sua permanência no emprego. Christian desconfia dele, e essa ameaça acaba favorecendo o namorado na comparação.

Essa escolha enfraquece uma discussão que poderia render mais. Quando Jack se revela uma presença perigosa, o comportamento controlador de Christian ganha uma justificativa conveniente. A protagonista fica cercada por homens que desejam interferir em sua vida, embora apenas um deles tenha à disposição um barco e um apartamento espetacular. O roteiro dá razões para ela temer o chefe antes de exigir que o empresário respeite sua autonomia.

Foley intercala essas dificuldades com encontros sexuais, festas e passeios. A sucessão mantém os protagonistas ocupados, mas deixa pouco tempo para que as mudanças prometidas sejam demonstradas no convívio. Uma discussão termina, a atração retorna e o casal segue adiante. Certos impasses continuam esperando pela conversa seguinte.

O passado também pede entrada

Elena Lincoln (Kim Basinger), a mulher mais velha que iniciou Christian sexualmente quando ele era adolescente, desaprova a presença de Anastasia. Ela tenta conservar sua influência sobre o empresário e trata a namorada como uma intrusa. Basinger acrescenta autoridade às intervenções, embora sua personagem receba poucas oportunidades de existir além dessa disputa.

Leila Williams (Bella Heathcote), uma antiga parceira de Christian, também aparece e passa a seguir Anastasia. Sua presença introduz uma ameaça à segurança da jovem e acrescenta suspense à reconciliação. O namoro, que já exigia paciência, passa a depender de proteção contra pessoas que Anastasia mal conhece.

Christian ainda precisa falar sobre a violência sofrida na infância. Essas revelações ajudam a compreender seu sofrimento, mas a adaptação se apressa em aproximar compreensão e tolerância. Anastasia acumula o papel de parceira amorosa com a responsabilidade de acolher feridas anteriores à sua chegada. O desejo de ajudá-lo acaba ocupando um espaço que poderia ser dedicado às necessidades dela.

Um best-seller sob muitas ressalvas

O roteiro de Niall Leonard adapta o romance homônimo da britânica E. L. James, segundo volume da trilogia que transformou o casal num fenômeno editorial. Em fevereiro de 2014, os três livros já somavam 100 milhões de exemplares vendidos no mundo, segundo o Publisher’s Weekly. O número corresponde ao conjunto da trilogia, e não apenas a “Cinquenta Tons Mais Escuros”.

O sucesso comercial conviveu com críticas à escrita. Na avaliação do segundo romance, a Kirkus Reviews reconheceu o apelo da relação entre os protagonistas, mas apontou a permanência das fragilidades de linguagem do volume anterior. A distância entre a adesão dos leitores e as ressalvas dos críticos ajuda a situar a adaptação, interessada sobretudo em preservar os encontros e as promessas que sustentaram aquele sucesso.

Na tela, Johnson consegue tornar Anastasia uma companhia mais interessante do que muitas das situações oferecidas a ela. Sua atuação preserva curiosidade, vontade própria e uma bem-vinda capacidade de achar Christian um tanto absurdo. Foley, por sua vez, acrescenta ameaças quando o casal precisaria de tempo. Entre antigos amores, ciúmes e demonstrações de riqueza, a reconciliação avança. A promessa de um relacionamento diferente continua dependendo de quanto espaço Christian aceita deixar para a mulher que deseja recuperar.