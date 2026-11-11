Alec Baldwin e Dakota Fanning dão vida aos personagens de um clássico de Dr. Seuss na Netflix

Sally (Dakota Fanning) e Conrad (Spencer Breslin) precisam passar o dia sem bagunçar a casa enquanto a mãe trabalha. A recomendação seria simples se um gato enorme e falante, interpretado por Mike Myers, não aparecesse disposto a transformar o tédio dos irmãos numa festa sem qualquer respeito pelos móveis. Esse é o enredo de “O Gato”, comédia de fantasia dirigida por Bo Welch e baseada no livro de Dr. Seuss. Entre brincadeiras e invenções desastradas, as crianças precisam preservar a residência e impedir que a visita lhes renda uma punição.

Os irmãos têm razões diferentes para se preocupar. Sally gosta de tudo organizado e leva seus compromissos tão a sério que reserva um horário para planejar a agenda seguinte. Conrad prefere improvisar diversões com o que estiver ao alcance. Depois de tantas travessuras, ele corre o risco de ser enviado para uma escola militar. Uma tarde sem estragos seria uma boa oportunidade de convencer a mãe de que merece continuar em casa. O visitante escolhe um péssimo momento para oferecer seus serviços.

Uma mãe com pouca paciência

Joan (Kelly Preston) tenta conciliar o emprego com os cuidados dos filhos e já está cansada de repreender Conrad. Seu namorado, Lawrence (Alec Baldwin), acompanha os problemas do menino com um interesse bastante suspeito. Por trás da aparência prestativa, ele gostaria que o garoto fosse estudar bem longe. A escola militar seria uma solução confortável para quem deseja ficar com a mãe sem precisar lidar com o filho.

Baldwin faz desse namorado um sujeito desagradável sem grande esforço, mas o roteiro lhe oferece pouco além da falsidade. Sua presença estabelece o que Conrad tem a perder, embora a ameaça fique em segundo plano quando o Gato assume o comando da tarde. Há uma disputa doméstica com potencial ali, envolvendo um menino que apronta e um adulto que se aproveita disso. Welch, porém, parece mais interessado na próxima maluquice de seu protagonista do que nas dificuldades dessa família.

Sally também tem sua parcela de esquisitice, ainda que menos destrutiva. Com seu organizador eletrônico e a seriedade de quem precisa entregar um relatório antes do almoço, ela trata o tempo livre como mais uma tarefa. Dakota Fanning aproveita bem essa rigidez. Sua expressão desconfiada dá alguma resistência às provocações do visitante, enquanto Spencer Breslin faz de Conrad uma criança facilmente seduzida pela promessa de diversão.

Um convidado difícil de aguentar

O Gato chega de cartola listrada, gravata vermelha e uma disposição inesgotável para ocupar o espaço dos outros. Ele decide que os irmãos precisam aprender a se divertir e usa um aparelho para avaliar o entusiasmo da dupla. O diagnóstico, naturalmente, autoriza tudo o que ele já pretendia fazer. Ninguém o convidou, mas isso parece uma questão pequena para alguém tão satisfeito com a própria companhia.

Mike Myers investe em vozes afetadas, caretas, comentários maliciosos e gestos espalhafatosos. Algumas piadas funcionam. Ao demonstrar uma máquina de preparar bolinhos, ele imita os vendedores de programas de compras com uma insistência que combina bem com o personagem. Nesses trechos, a inconveniência tem graça porque existe uma situação que sustenta a atuação.

Em outros, Myers prolonga tanto a apresentação que os irmãos acabam parecendo espectadores dentro da própria aventura. A vontade de arrancar mais uma risada se sobrepõe à preocupação com a casa e à ameaça de castigo. O Gato poderia despertar curiosidade pela mistura de simpatia e perigo, mas a interpretação aposta quase sempre no mesmo registro barulhento. Depois de algum tempo, a energia começa a cobrar seu preço de quem assiste.

As piadas com gases, vômito e insinuações também deixam a adaptação numa faixa de público um tanto incerta. Crianças podem se divertir com a bagunça, enquanto adultos reconhecem referências que pouco acrescentam à história. O problema está na insistência. Uma brincadeira termina e outra já exige atenção, sem dar aos protagonistas muito espaço para reagir ao que aconteceu.

Dois ajudantes e nenhum sossego

Coisa 1 e Coisa 2 aumentam a confusão ao fazer o contrário do que lhes pedem. A ideia é boa, especialmente para uma história em que todo mundo tenta estabelecer alguma ordem. Na execução, porém, os ajudantes passam tanto tempo pulando e derrubando coisas que a correria perde parte da surpresa. Sally e Conrad precisam lidar com mais estragos, mas suas tentativas de controlar a visita recebem menos atenção que as acrobacias.

O peixinho da família assume a ingrata função de advertir os demais. Ele tem bons motivos para reclamar, embora sua indignação se torne repetitiva. Entre o peixe que protesta, os ajudantes que desobedecem e o Gato que não para de falar, os irmãos quase precisam disputar uma oportunidade para participar. A casa está cheia, e a história das crianças fica apertada lá dentro.

Uma casa caprichada para tanta bagunça

Welch acerta na criação de um ambiente em que aquela criatura pode existir. As cores fortes, as curvas das construções e os objetos extravagantes preservam algo da imaginação de Dr. Seuss. O cuidado com os cenários dá prazer à sessão mesmo quando as piadas falham. Há sempre um detalhe curioso para observar, especialmente nas invenções e no veículo do visitante.

Esse capricho torna mais frustrante a falta de equilíbrio entre a fantasia e as relações familiares. Joan precisa trabalhar, Conrad teme uma punição e Sally tenta manter algum controle sobre o dia. São preocupações acessíveis, capazes de dar interesse à aventura sem exigir grandes complicações. Quando Welch deixa os irmãos reagirem juntos aos problemas, a comédia ganha uma proximidade que as apresentações de Myers nem sempre conseguem oferecer.

“O Gato” tem imaginação de sobra na decoração e menos cuidado com o tempo de cada brincadeira. É possível rir de suas extravagâncias e, poucos minutos depois, desejar que o protagonista faça uma pausa. Sally e Conrad sustentam o interesse porque ainda têm algo a perder. Enquanto o visitante procura outra oportunidade de se exibir, os dois continuam tentando salvar a casa antes que a mãe volte.