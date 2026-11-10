Daniel Sánchez Arévalo se arrisca em primeiro suspense de sua carreira, na Netflix

Em Madri, em 2013, quatro assaltantes invadem um banco à procura de diamantes que prometem compensar os riscos da operação. O plano depende de informações sobre uma caixa de segurança, mas a fuga começa com uma suspeita de traição e é interrompida por um acidente de carro. Esse é o ponto de partida de “Colisão Implacável”, suspense de 2026 dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. Em meio à crise econômica espanhola, Carla (Laia Costa), Tomás (Tamar Novas), Pedro (Karra Elejalde) e Raúl (Álvaro Cervantes) precisam colaborar para escapar, embora já tenham motivos para desconfiar uns dos outros.

O interesse está menos na execução do assalto do que na dificuldade de continuar trabalhando com alguém que talvez tenha passado a perna nos parceiros. Arévalo coloca pessoas ligadas por casamento e parentesco numa situação em que proteger um integrante pode prejudicar os demais. O dinheiro oferece um objetivo comum, mas não garante que todos estejam dispostos a pagar o mesmo preço para consegui-lo.

Os diamantes que ninguém viu

Pedro recebe a tarefa de abrir a caixa de segurança. Quando anuncia que as pedras não estão ali, deixa os companheiros diante de possibilidades igualmente desagradáveis. A informação recebida pode estar errada, alguém pode ter retirado os diamantes antes do roubo ou o próprio Pedro pode estar escondendo o prêmio. Como ele teve acesso ao conteúdo, Tomás passa a suspeitar de sua versão.

Os ladrões levam outros objetos de valor, mas a retirada do banco não encerra a discussão. Conseguiram roubar alguma coisa, porém continuam sem saber o que aconteceu com aquilo que foram buscar. A dúvida acompanha o grupo até o carro e ameaça um requisito básico da fuga. Para chegar a um lugar seguro, precisam agir em conjunto. Para esclarecer o desaparecimento das pedras, precisam acusar alguém que está sentado ao lado.

Essa proximidade dá força ao suspense. Dentro do veículo, ninguém dispõe de muita distância para esfriar a cabeça. Raúl precisa dirigir enquanto os outros discutem, e o trabalho do motorista fica sujeito ao comportamento dos passageiros. É uma divisão de tarefas bastante razoável no papel e péssima quando todos resolvem cobrar explicações ao mesmo tempo.

Um acidente interrompe a fuga

A colisão com um caminhão transforma uma retirada complicada numa emergência. Além dos bens roubados e da suspeita sobre Pedro, os envolvidos passam a ter um veículo danificado e vestígios que podem associá-los ao assalto. A preocupação com o destino dos diamantes precisa dividir espaço com outra urgência, impedir que a investigação chegue até eles.

O conhecimento que possuem das rotinas policiais oferece alguma vantagem. Sabem o que pode chamar atenção e tentam interferir na apuração do próprio crime. Ainda assim, conhecer os procedimentos de uma investigação não resolve as divergências entre os parceiros. Uma providência capaz de proteger o grupo pode ser inaceitável para quem precisa executá-la.

Arévalo trabalha melhor quando mantém o perigo preso a essas escolhas. O receio de ser descoberto ganha peso porque alguém precisa fazer alguma coisa para esconder o envolvimento no roubo. Cada resistência atrasa os demais. Cada informação omitida deixa uma brecha. A possibilidade de prisão depende também da capacidade de quatro pessoas assustadas cumprirem um acordo que já começou a desmoronar.

A família entra na conta

Pedro e Raúl são pai e filho. Carla e Tomás são casados. Esses vínculos ajudam a explicar por que os integrantes do grupo não reagem da mesma maneira às dificuldades. Um companheiro de assalto ocupa um lugar diferente daquele reservado a um pai, um filho ou um cônjuge. Quando essas obrigações entram em choque, a divisão de tarefas perde a aparência de simplicidade.

A acusação de Tomás contra Pedro, por exemplo, também atinge Raúl. Ele precisa lidar com o risco de ter sido enganado e com o desconforto de ouvir os outros tratarem seu pai como suspeito. O parentesco não elimina a dúvida, mas torna qualquer resposta mais difícil. Uma cobrança sobre dinheiro passa a envolver lealdades que existiam muito antes da entrada no banco.

Carla também participa dessa convivência em que ninguém consegue separar por completo os interesses particulares das exigências da fuga. O casamento com Tomás integra os acordos do grupo, mas não oferece garantia de transparência. O que cada um sabe sobre os demais se torna tão importante quanto aquilo que consegue esconder da polícia. Para escapar, os quatro dependem de pessoas sobre as quais têm informações incompletas.

Saber roubar não basta

Ernesto (Luis Zahera), funcionário do banco, traz outra camada de incerteza à operação. Sua ligação com a agência mantém em aberto a questão do acesso às informações que tornaram o roubo possível. Os assaltantes podem conhecer suas funções, ter experiência e cumprir parte do planejado. Nada disso assegura que tenham recebido uma versão confiável sobre o prêmio procurado.

“Colisão Implacável” aproveita bem essa diferença entre competência e confiança. O grupo sabe executar tarefas, mas tem dificuldade para decidir em quem acreditar. O problema é que a sucessão de complicações por vezes comprime as reações dos personagens. Alguns conflitos familiares mereciam mais tempo antes da próxima emergência. Quando tudo exige uma solução urgente, sobra pouco espaço para acompanhar o peso de uma descoberta ou de uma perda.

Ainda assim, a cobrança pelos diamantes e o esforço para esconder os vestígios sustentam a curiosidade. Arévalo mantém os parceiros ocupados com problemas que eles próprios ajudaram a criar. Pedro precisa responder pelo conteúdo da caixa, Raúl precisa proteger a fuga, e Carla e Tomás precisam colaborar apesar das informações que circulam pela metade. Depois do acidente, qualquer tentativa de salvar a própria pele depende da ajuda de alguém que pode denunciá-los.