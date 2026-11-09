Seis vencedores do Goya no mesmo filme: o novo suspense espanhol que chegou à Netflix

Bula Streaming Netflix Colisão Implacável (2026)

Reunir seis intérpretes premiados pelo Goya é um dos principais chamarizes desta produção. A apresentação oficial da Netflix destaca Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes e Lluís Homar entre os vencedores da principal premiação do cinema espanhol. O conjunto oferece um motivo para colocar o filme na lista mesmo antes de conhecer os detalhes de seu crime central.

Na Espanha de 2013, a fuga depois de um assalto a banco é atravessada por um acidente de trânsito. O imprevisto aproxima pessoas que carregam interesses próprios e abre caminho para mentiras, suspeitas e traições. Quando o plano inicial deixa de funcionar, sair do lugar já não basta: os envolvidos precisam calcular em quem podem confiar e quanto custa manter escondido o que sabem. A situação transforma uma tentativa de escapar num problema cada vez mais difícil de controlar.

Daniel Sánchez Arévalo dirige e assina o roteiro com Ramón Campos. A premissa oferece ao elenco um terreno de confronto em que informação vale tanto quanto força. Quem entende primeiro o que está acontecendo pode alterar a posição dos demais. É esse tipo de suspense, baseado em relações instáveis e decisões sob pressão, que torna atraente a reunião de atores capazes de sustentar personagens com intenções diferentes.

O recorte de época também dá à indicação uma identidade específica: a história retorna à Espanha de 2013, em vez de se apresentar como um crime ocorrido num presente genérico. Com uma hora e quarenta e seis minutos, é uma opção para uma sessão única, especialmente para quem gosta de acompanhar a desmontagem de um plano. Convém entrar sabendo pouco além do acidente e do assalto, deixando que o filme apresente os vínculos e as disputas que nascem desse encontro.