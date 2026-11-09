Do diretor de A Autópsia e com uma vencedora do Oscar: o novo terror de 2026 no Paramount+

Bula Streaming Paramount+ Passageiro do Mal (2026)

O nome de André Øvredal é um bom ponto de partida para quem procura outra produção de horror. O cineasta dirigiu “A Autópsia” e “Histórias Assustadoras para Contar no Escuro” antes deste longa, que reúne Jacob Scipio, Lou Llobell e Melissa Leo. Premiada com o Oscar de atriz coadjuvante por “O Vencedor”, Leo acrescenta ao elenco uma trajetória reconhecida para além do gênero.

A viagem de um casal jovem é interrompida por um acidente na estrada. Depois do encontro com aquela tragédia, os dois percebem que carregam uma companhia que não escolheram. Uma entidade passa a persegui-los, tornando a van e o caminho adiante lugares de vulnerabilidade. Continuar em movimento já não garante distância do perigo: a ameaça parece acompanhar os passageiros, onde quer que tentem seguir.

O interesse da premissa está nessa inversão da liberdade associada à estrada. Uma viagem permite mudar de paisagem e abandonar o que ficou para trás; aqui, essa possibilidade se torna duvidosa. O casal precisa lidar com um perseguidor que não se comporta como um adversário comum. A relação entre os dois passa a existir sob pressão constante, enquanto cada parada ou deslocamento pode aproximá-los de algo que ainda não compreendem.

Com roteiro de Zachary Donohue e T. W. Burgess, o filme combina a estrutura de uma jornada com horror sobrenatural. É uma indicação para quem aprecia histórias de perseguição em que a ameaça ocupa um espaço íntimo e torna inseguros os recursos disponíveis aos personagens. A classificação de dezesseis anos e a duração de uma hora e trinta e quatro minutos situam a sessão: um longa de terror para acompanhar numa noite, com um conflito concentrado na tentativa de escapar.