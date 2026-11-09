Comédia com Jennifer Aniston e Paul Rudd é remédio para o caos da vida e está na Netflix

George (Paul Rudd) e Linda (Jennifer Aniston) compram um apartamento em Manhattan acreditando que suas carreiras vão pagar a conta. Ele espera uma promoção, enquanto ela tenta vender um documentário à HBO. Quando os planos fracassam, os dois precisam deixar Nova York e procurar um lugar para ficar. Essa mudança forçada dá início a “Viajar é Preciso”, comédia de 2012 dirigida por David Wain, na qual a falta de dinheiro leva um casal a experimentar a vida em uma comunidade hippie. O acolhimento parece uma bênção, até que os novos amigos começam a participar demais da vida dos hóspedes.

O apartamento é pequeno, caro e vendido com o nome sedutor de microloft. George e Linda aceitam o aperto porque acreditam estar comprando também uma vida desejável em Nova York. Wain extrai uma boa piada dessa disposição para chamar de conquista uma dívida que mal permite esticar as pernas. A situação piora quando George perde o emprego e a HBO rejeita o projeto de Linda. Sem condições de manter o imóvel, eles precisam vendê-lo e partir para Atlanta, onde o irmão dele oferece trabalho e hospedagem.

Uma parada fora dos planos

Durante a viagem, George e Linda procuram uma pousada para passar a noite e chegam a Elysium, uma comunidade rural. A recepção inclui um homem nu, susto suficiente para fazer George tentar sair dali antes de conhecer os anfitriões. O primeiro encontro já estabelece a distância entre os visitantes e os moradores. Quem chega espera uma cama e algumas horas de sossego. Quem recebe considera perfeitamente normal dispensar roupas e tratar desconhecidos com intimidade.

Depois do estranhamento, os dois aproveitam a hospitalidade. Há comida, companhia e uma disposição para acolhê-los que contrasta com as frustrações recentes. Para Linda, cujo trabalho acaba de ser rejeitado, aquela atenção tem um valor particular. George também se deixa contagiar pelo ambiente, mas ambos seguem viagem. Ainda existe uma oferta de emprego em Atlanta, e aceitar a ajuda de um parente parece uma escolha mais segura do que mudar de vida durante uma parada na estrada.

O irmão oferece abrigo e humilhação

Rick (Ken Marino), irmão de George, tem dinheiro, espaço e um talento considerável para tornar os dois atributos desagradáveis. Ele oferece ajuda sem perder a oportunidade de lembrar quem está por cima. Marino interpreta esse anfitrião com a satisfação de alguém que transforma qualquer conversa em uma apresentação dos próprios méritos. George precisa de um salário, mas suportar o irmão exige uma paciência que a convivência logo esgota.

O contraste favorece a volta a Elysium. Depois de discutir com Rick, George retorna à comunidade com Linda, e os dois aceitam ficar por duas semanas. A escolha nasce tanto do encanto pelo lugar quanto da vontade de sair da casa do parente. Essa mistura dá alguma humanidade à decisão. Ninguém ali resolveu todas as dúvidas sobre trabalho, casamento ou futuro. Os dois apenas encontraram uma alternativa mais agradável para os próximos dias.

A hospitalidade também tem regras

Linda se adapta ao convívio e começa a gostar da atenção dos novos amigos. George, que antes parecia animado com a experiência, passa a sentir falta de privacidade. Compartilhar a casa é uma coisa. Aceitar que todos tenham opiniões sobre seus hábitos e sua relação exige outro grau de entusiasmo. A liberdade prometida pelos moradores vem acompanhada de expectativas sobre o comportamento de quem deseja permanecer ali.

Jennifer Aniston torna compreensível o interesse de Linda por aquele ambiente. Depois de apostar num projeto sem conseguir vendê-lo, ela recebe acolhimento e a possibilidade de fazer algo diferente. Paul Rudd, por sua vez, trabalha bem o constrangimento de George, que tenta participar sem admitir o quanto está desconfortável. Os dois preservam uma intimidade convincente, com pequenas irritações e familiaridades de um casamento que já existia antes da crise financeira. Por isso, a divergência sobre ficar em Elysium tem mais peso do que uma simples diferença de gosto.

Wain deixa que cada um se adapte num ritmo. Linda tem razões para querer continuar, e George tem razões para desejar uma porta fechada. A graça depende desse desacordo e das tentativas desajeitadas de parecer à vontade. Algumas piadas sexuais se estendem além do necessário, e certos moradores permanecem presos a uma única característica. Nesses trechos, a repetição ocupa o espaço que poderia aproximar o espectador das pessoas que vivem ali.

Quando os amigos entram no casamento

Seth (Justin Theroux) se aproxima de Linda com a segurança de quem considera seus desejos uma filosofia de vida. Eva (Malin Akerman) demonstra interesse por George, tornando a conversa sobre amor livre bastante pessoal. Uma coisa é ouvir os moradores defenderem relações sem exclusividade. Outra é acompanhar esse entusiasmo quando ele envolve o próprio cônjuge. O casal chega em busca de abrigo e acaba obrigado a conversar sobre assuntos que o endereço anterior permitia deixar de lado.

Theroux faz de Seth uma figura engraçada e incômoda porque sua serenidade tem algo de excessivamente conveniente. Ele parece sempre confortável com os costumes que recomenda aos outros. Rudd ganha espaço quando George tenta responder àquela desenvoltura e acaba traído pelo próprio embaraço. A nudez e as propostas sexuais rendem algumas boas situações, mas o melhor está no esforço de um homem para parecer moderno sem saber se deseja participar de nada daquilo.

“Viajar é Preciso” fica chato quando Wain insiste nas excentricidades dos moradores, mas melhora ao voltar para George e Linda. Aniston e Rudd dão afeto a duas pessoas que tomaram uma decisão financeira ruim e agora precisam conviver com o prejuízo. O casamento não desaparece sob as piadas, tampouco o desconforto de depender da boa vontade alheia. Em Elysium, eles conseguem um teto. Permanecer sob ele exige uma conversa que nenhum dos dois havia previsto ao sair de Nova York.