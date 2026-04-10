Comédia com Paul Rudd ensina que é preciso saber desistir de algumas amizades, na Netflix

Em “Amizade Tóxica”, dirigido por Andrew DeYoung, a história acompanha Craig Waterman (Tim Robinson), um executivo de marketing em crise pessoal que, na tentativa de reorganizar a própria vida em Clovis, acaba se agarrando a uma amizade inesperada que rapidamente foge do controle, e cobra um preço alto dentro de casa, no trabalho e na própria noção de limites.

Craig vive um momento delicado. Enquanto tenta vender a casa da família, ele convive com o distanciamento de Tami (Kate Mara), sua esposa, que acaba de se recuperar de um câncer e não esconde a frustração com a apatia emocional do marido. Ele evita conversas, ignora o negócio de flores dela e se mostra ausente em decisões básicas. Esse vazio abre espaço para a reaproximação de Devon, ex-namorado de Tami, que ocupa justamente o lugar que Craig deixa em aberto.

Nova amizade

É aí que surge Austin Carmichael (Paul Rudd), o novo vizinho, um meteorologista excêntrico, expansivo, desses que chegam oferecendo cerveja e já tratam intimidade como rotina. O primeiro encontro entre os dois acontece quase por empurrão de Tami, mas rapidamente se transforma em algo mais significativo. Austin oferece a Craig algo que ele claramente não tem: escuta, entusiasmo e uma sensação de pertencimento imediato.

A amizade cresce em ritmo acelerado. Eles compartilham frustrações profissionais, trocam referências musicais e se aventuram juntos por espaços improváveis, como túneis escondidos sob a prefeitura da cidade. Há ali um componente quase adolescente, uma redescoberta tardia da liberdade, que parece reanimar Craig. Ele volta para casa mais presente, tenta se reconectar com o filho, melhora no trabalho. Por um momento, tudo parece funcionar.

Tipo de humor

Mas “Amizade Tóxica” é uma comédia que entende bem o desconforto. O humor não vem de piadas bobas ou engraçadas, e sim do constrangimento, daquele instante em que alguém claramente passa do ponto sem perceber. E Craig faz isso o tempo todo. Ele não sabe dosar. Quer pertencer rápido demais, força intimidade, invade espaços.

Esse excesso se torna claro quando Austin o apresenta ao próprio grupo de amigos. Craig tenta se encaixar, mas erra o tom. Durante uma brincadeira de boxe, ele ultrapassa o limite e acerta um golpe desleal em Austin. O clima muda na hora. O que era leve vira silêncio. E, como se não bastasse, Craig reage da pior forma possível: tenta se punir de maneira bizarra, colocando sabão na boca diante de todos. É desconfortável, mas também revelador. Ele não sabe lidar com rejeição, só com exagero.

Rejeição

A partir daí, Austin se afasta. E Craig, em vez de respeitar o limite, acaba insistindo. Ele aparece sem avisar no trabalho do amigo e interfere justamente no momento mais importante: a estreia de Austin na televisão. O resultado é um desastre ao vivo, que expõe Austin e destrói qualquer chance de reconciliação.

O que poderia ser apenas uma história sobre amizade ganha contornos mais inquietantes. Craig não aceita o afastamento. Ele tenta recriar a conexão a qualquer custo, inclusive dentro do próprio casamento. Em uma tentativa desesperada de reviver aquela sensação de cumplicidade, leva Tami para um passeio pelos túneis subterrâneos, o mesmo lugar que simbolizava sua ligação com Austin. A escolha é impulsiva e arriscada, e rapidamente sai do controle.

Ladeira abaixo

A partir daí, o filme acompanha uma escalada de decisões ruins. Craig perde o emprego após um colapso no trabalho, vê o casamento desmoronar de vez e se torna uma figura cada vez mais isolada. Há algo de trágico nisso, mas o filme nunca abandona o tom cômico, um humor que nasce justamente da inadequação constante do personagem.

Tim Robinson constrói Craig como alguém difícil de defender, mas impossível de ignorar. Ele é inconveniente, carente, às vezes irritante, mas também profundamente humano. Já Paul Rudd trabalha Austin com uma leve ambiguidade: ao mesmo tempo em que parece acolhedor, também estabelece limites claros quando necessário, o que torna o rompimento ainda mais duro.

“Amizade Tóxica” é sobre a incapacidade de entender o espaço do outro. Craig confunde aproximação com invasão, afeto com dependência. E cada tentativa de consertar as coisas só piora a situação.

O filme observa esse comportamento com um olhar atento e, em muitos momentos, desconfortavelmente engraçado. Porque, no fundo, reconhece algo familiar: todo mundo já forçou uma conexão, já insistiu quando deveria recuar. A diferença é que Craig simplesmente não sabe parar.